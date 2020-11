Die Absage der Fasnacht reisst ein Riesenloch in die Kasse von Luzerner Restaurants und Fasnachtsläden Wegen der Absage der Luzerner Fasnacht 2021 rechnen Gastronomiebetriebe mit Einbussen von teils bis zu 70 Prozent. Kostüme und Fasnachtsartikel werden zu Ladenhütern. Sandra Monika Ziegler

und Hugo Bischof 25.11.2020

Die Absage der Luzerner Fasnacht 2021 wegen der Coronapandemie ist nicht nur für Tausende aktive Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ein schwerer Verlust. Auch für die lokale Gastronomie bedeutet dies massive Einbussen.

Beizenfasnacht vor zwei Jahren im Luzerner «Stadtkeller»: Das wird 2021 nicht möglich sein. Bild: Roger Grütter (Luzern, 2. März 2019)

Im Restaurant Pfistern in der Luzerner Altstadt rechnet Florian Eltschinger, Geschäftsführer der Remimag AG, im Februar mit einer Umsatzeinbusse von 60 bis 70 Prozent – «und das in einer Zeit, wo es in Luzern ohnehin weniger Gäste hat». Nicht nur der Schmutzige Donnerstag, Güdismontag und Güdisdienstag würden wegfallen, sondern auch der Fasnachtsmäärt und die Usgüüglete unter der Egg, wo die «Pfistern» jeweils Stände betreibt.

Mit ähnlich hohen Umsatzeinbussen in der Fasnachtszeit rechnet das Restaurant Doorzöögli. Geschäftsführerin Sandra Krummenacher: «Grundsätzlich haben wir an der Fasnacht offen. Bleibt jedoch die Viererregelung, also vier Personen pro Tisch, muss ich die Situation neu überdenken.»

Fasnacht bedeutet auch Investitionen

Im Bistro du Théâtre, einer weiteren Fasnachtshochburg in der Stadt Luzern, nimmt es Geschäftsführer Thomy Imbach fast schon gelassen: «Wir sind nicht traurig wegen des fehlenden Umsatzes, sondern weil die Fasnacht nicht stattfindet.» Das Bistro investiere jährlich an die 100'000 Franken in die Fasnacht. «Eine enorme Summe, für den Auf- und Abbau der Deko, für zusätzliches Personal, für die Sicherheit, um nur einige Positionen zu nennen.» Es sei deshalb klar:

«Läuft die Fasnacht gut, dann verdienen wir etwas, läuft sie schlecht, legen wir drauf.»

Mehr Sorgen machen ihm die insgesamt fehlenden Einnahmen: «Seit März ist kaum noch Geld zu verdienen.»

Der Stadtkeller Luzern hatte seinen Konzertwinter schon im Juni abgesagt. Geschäftsführer Alois Keiser sagt: «Wie die Fasnacht 2021 sein wird, wissen wir nicht. Der ‹Stadtkeller› ist für unsere Gäste da, sicherlich am Schmutzigen Donnerstag bis und mit Rüüdigen Samschtig – von frühmorgens bis spät abends – unter Einhaltung der geltenden Schutzkonzepte.»

Auch im Stadthotel Schweizerhof, einem der Hotspots der Luzerner Fasnacht, wird die Fasnacht vermisst. «Die Luzerner Fasnacht aus dem Kalender des Hotels Schweizerhof wegzudenken, fällt schwer, und es wird auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil des ersten Eventquartals fehlen», sagt Gian Walker, Mitglied der Geschäftsleitung. «Nicht zuletzt freuen sich auch die Mitarbeiter jedes Jahr auf die närrischen Tage im und um unser Hotel.» Wie hoch die Ertragsausfälle sein werden, sei schwer abzuschätzen: «Die effektive Umsatzhöhe variiert jährlich stark und ist unter anderem abhängig vom Wetter und allfälligen Vorfasnachtsanlässen.» Bei gutem Wetter gibt es jeweils zusätzliche Gastronomiefläche rund um das Hotel.



Fasnachtsguugger vor zwei Jahren im Hotel Schweizerhof Luzern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 2. März 2019)

Vorsichtiger Optimismus im Hotelresturant Luzernerhof

Im Restaurant Joel’s Brasserie des Hotels Luzernerhof sieht es der neue Geschäftsführer Joel Dittli differenziert: «Wir machen uns aktuell keine Gedanken, mit welchen Umsatzeinbussen wir rechnen müssen, sondern wie wir kurzfristig eine traditionelle Fasnacht mit neuen Einflüssen coronatauglich realisieren.» Für Dittli wäre es jetzt die Chance, die Fasnacht wie einst wieder aufleben zu lassen, nämlich in den Häusern drinnen:

«Das Integrieren ging verloren, jetzt könnte das wieder Aufwind bekommen. Die Fasnacht soll wegen der Umzugsabsagen und Grossanlässe nicht beerdigt werden, sondern im kleineren Rahmen stattfinden.»

Dazu ist Joel Dittli mit diversen Fasnachtsaktivisten im Gespräch. Er fügt schmunzelnd an: «Unter dem Grend muss man wohl kaum noch eine Maske tragen.»

Kaum Nachfrage nach Fasnachtsartikeln

Stark betroffen von der Absage der Fasnacht sind auch Geschäfte, die Material zum Basteln von Fasnachtsgrende und zum Nähen von Kostümen verkaufen. Das Hobby-, Näh- und Fasnachtscenter Vonarburg an der Alpenstrasse wäre für die rüüdigen Tage bereit. Doch die Nachfrage nach Fasnachtsartikeln ist minim. Geschäftsführer Jörg Schnider:

«Solange die Nachfrage der anderen Sortimente besteht, meistern wir auch diese Krise. Wir haben in all den Jahren schon manche Krise überstanden. Und sind trotz allem guten Mutes.»

Das Traditionshaus besteht seit 125 Jahren und wird in der fünften Generation geführt. Seine weiteren wirtschaftlichen Standbeine sind das Nähen und Stricken. «Das ‹Lismen› erlebt geradezu einen Aufschwung. Die Nähkurse mussten leider abgesagt werden», erklärt Schnider. Bis jetzt mussten sie von den 33 Angestellten niemanden entlassen und auch keine Kurzarbeit anmelden. Es bleibe bei den normalen Öffnungszeiten, einzig die abendliche Öffnungsverlängerung bis 19 Uhr werde nicht umgesetzt.

Fasnachts-Bazar büsst 80 Prozent ein

Trübe Aussichten hat der Fasnachts-Bazar an der Bireggstrasse. Geschäftsführer Damian Surber betont: «Wir haben einen unverschuldeten Umsatzrückgang von rund 80 Prozent. Wir gehören zu jenen, welche die Härtefallregelung prüfen müssen.» Denn das Geschäft hat nicht nur die Fasnacht verloren, sondern musste auch den massiven Einnahmenverlust für das Oktoberfest verkraften. Surber:

«Bei uns dauert die Krise seit März 2020 und wird wohl bis Ende Februar 2021 dauern. Uns fallen die zwei einnahmestärksten Saisons weg.»

Das zeige sich auch bei den Angestellten. Natürliche Abgänge wurden nicht ersetzt, aktuell sind sie noch zu dritt. «Das versuchen wir beizubehalten», sagt Surber. Angepasst wurden auch die Öffnungszeiten, das Geschäft ist noch am Freitag und Samstag geöffnet.