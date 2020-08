Reportage Die Apfel- und Birnenernte hat in der Zentralschweiz begonnen – der Verband erwartet grosse Früchte Die Apfel- und Birnenernte hat angefangen. Markus Thali, Präsident des Luzerner Obstbauvereins, ist zuversichtlich, bangt aber um seine Erntehelfer. Natalie Ehrenzweig 22.08.2020, 05.00 Uhr

Rund zwei Wochen früher als gewöhnlich ist in der Zentralschweiz bereits die Apfel- und Birnenernte gestartet. Im Betrieb von Markus Thali sind zuerst die Birnen dran. An diesem warmen, sonnigen Nachmittag arbeitet das Team zu viert. Flinke, erfahrene Hände lesen seit 7 Uhr morgens vier, fünf, sechs Früchte aufs Mal ab und legen sie sorgfältig, aber speditiv in die Kiste. Heute sind die Williamsbirnen für den Brand dran. Früchte, die höher hängen, werden mit der Arbeitsbühne gepflückt. «Wir arbeiten ohne Leitern und ohne Pflückkorb. Das ist schonender für den Körper und wir ernten mehr Kilos pro Tag», erläutert der Obstbauer. Im Schnitt sei es etwa eine Tonne pro Tag und pro Person.

Thalis Betrieb umfasst ungefähr 10 Hektaren, auf denen drei verschiedene Birnen- und neun Apfelsorten anbaut. «In Zukunft könnte es sein, dass wir weniger Sorten anbauen. Das macht den Betrieb effizienter, dafür brauche ich mehr Personal zur gleichen Zeit», erläutert er. Denn die verschiedenen Sorten brauchen unterschiedlich lange vom Abblühen bis zur Reife. So lässt sich gestaffelt ablesen.

Die Äusserlichkeiten sind entscheidend

«Die Birnen werden in der Regel in einem Durchgang geerntet, bei den Äpfeln machen wir zwei, drei Durchgänge mit jeweils fünf bis sieben Tagen Unterbruch», erklärt der Obstbauer. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung könne er genau voraussagen, welche Sorte wann erntebereit sei. «Um zu bestimmen, ob geerntet werden kann, misst man den Zuckergehalt und die Festigkeit der Frucht. Doch ich richte mich auch sehr nach den Äusserlichkeiten: Die Farbe muss aufgehellt sein, die Deckfarbe kräftig. Und reinbeissen verrät mir sofort, ob ein Apfel schon abgelesen werden kann», meint er schmunzelnd.

Die Zentralschweiz gehört in Bezug auf den Anbau von Äpfeln und Birnen in der Schweiz nicht zu den Spitzenreitern. Berühmt für den Apfelanbau ist die Ostschweiz, wo 45 Prozent der Schweizer Äpfel angebaut werden. Das Wallis und die Genferseeregion liegen auf Platz 2 und 3. Im Kanton Luzern werden auf knapp 130 Hektaren Äpfel und 44 Hektaren Birnen angebaut.

Dieses Jahr erwartet der Schweizer Obstverband mit 187846 Tonnen Tafeläpfel und 23701 Tonnen Tafelbirnen eine gute Ernte mit grossen Früchten. Und das macht einen Unterschied: «Ein Millimeter mehr Durchmesser bei einer Frucht führt zu fünf Prozent mehr Ertrag», betont Markus Thali.

«Das Wetter war das ganze Jahr gut. Trotz des warmen Frühlings gab es immer wieder Niederschläge. Jetzt hätten wir noch gern ein paar kalte Nächte, dann bekommen die Äpfel ihre rote Farbe», sagt Markus Thali. Am liebsten mögen es die Äpfel bei 25 Grad und mit etwas wöchentlichem Regen: «Die Hagelnetze geben noch ein wenig Schatten.»

In zwei Wochen wird es auf dem Betrieb richtig streng. «Ich bange noch etwas um meine Erntehelfer aus der Slowakei. Doch im Moment sieht es so aus, dass sie nächste Woche einreisen können», so Markus Thali. Denn dann brauche er das ganze Team von etwa 12 Personen. Pro Hektare rechnet der Obstbauer mit rund 30 Tonnen Früchte. «Pro Baum haben wir 60 bis 90 Äpfel oder Birnen, an ungefähr 30000 Bäumen.»

Nachdem die Erntehelfer die Früchte vorsichtig in die Kisten gelegt haben, werden sie abgeholt und zur Agrargenossenschaft Fenaco nach Sursee gebracht. «Die kümmern sich dann als Zwischenhändler um die Verpackung und alles Weitere», erläutert Markus Thali. Den Preis für die Früchte legt aber eine Kommission fest – viermal im Jahr. Ungefähr sei mit einem Franken pro Kilo zu rechnen. «Der Preis ist jetzt noch okay. Wenn aber noch mehr Anforderungen kommen, der Lohndruck steigt und der Klimawandel zu mehr Problemen führt, werden wir den Preisdruck spüren», gibt der Gelfinger zu bedenken.

Ernte dauert bis Ende Oktober

Im Moment ist Markus Thali aber zuversichtlich. In diesem Pandemiejahr wurden mehr Äpfel als sonst verkauft, die Lager seien ziemlich leer. «So können wir auch von der guten Ernte dieses Jahr profitieren. Und ich hoffe, dass die Menschen bemerkt haben, wie wichtig es ist, einheimische Produkte zu haben.»

Noch bis zum Oktober dauert die Ernte an. «Dann geht es schon bald daran, die Hagelnetze einzuholen, damit sie nicht vom Schnee zerstört werden. Und im Herbst und Winter werden neue Bäume gepflanzt und die bestehenden geschnitten. Obstbau beschäftigt uns das ganze Jahr», sagt Markus Thali.