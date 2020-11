«Das kann man durchaus als mutig bezeichnen» – die Auto AG baut in Rothenburg einen Gewerbepark auf 10'000 Quadratmetern Die Auto AG baut an der A2 einen neuen Gewerbepark. CEO Marc Ziegler ist zuversichtlich, dass sich auch zur schwierigen Coronazeit die nötigen Mieter finden werden. Simon Mathis 12.11.2020, 12.00 Uhr

So soll der A2 Gewerbepark der Auto AG an der Stationsstrasse dereinst aussehen. Visualisierung: PD

In Rothenburg soll ein weiterer Gewerbepark Mieter anlocken: Das ansässige Transportunternehmen Auto AG Group feiert heute den Spatenstich des «A2 Gewerbeparks» direkt an der Autobahn. Es handelt sich um einen Ausbau der bereits bestehenden Gebäudefläche des Unternehmens bei der Stationsstrasse. Der neue Baukörper schliesst das Areal der Auto AG strassenseitig ab. Das neue Zentrum wird 10'000 Quadratmeter Büro-, Ausstellungs- und Gewerbeflächen bieten. Die Auto AG investiert 27,5 Millionen Franken.

«Ursprünglich war keine Eigennutzung vorgesehen», sagt Geschäftsleiter Marc Ziegler auf Anfrage. «Ob sich diese aufgrund des Wachstums der Auto AG doch noch ergeben wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten.» Vor zwei Jahren setzte das Unternehmen 121,2 Millionen Franken um – so viel wie noch nie. Die Einführung des Wasserstoff-Lastwagens «Hyundai Xcient» beanspruche einiges an Platz und Ressourcen, weshalb die Auto AG allenfalls punktuell noch einzelne Flächen für sich selbst nutzen werde.

Grosse Zuversicht trotz Corona

Die Vermarktung der Fläche hat begonnen. «Corona ist da nicht hilfreich», sagt Ziegler. «Wir sind trotzdem zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, die nötigen Mieter zu finden.» Dafür sprächen die Qualität des Projekts sowie die gute Lage. «20 Prozent des Gebäudes sind bereits vermietet», berichtet Ziegler. «Und fast alle Flächen in der Nachbarschaft sind – trotz teilweise schlechterer Lage – voll vermietet.»

Visualisierung des Parkings (links) mit Hauptgebäude hinten. Visualisierung: PD

Auch ein neues, mehrgeschossiges Parkhaus gehört zum Projekt. 450 Parkplätze sind geplant. Ein Grossteil dieser Plätze werde für nicht immatrikulierte Lagerfahrzeuge sowie für Mitarbeiterparkplätze genutzt, die an anderen Standorten auf dem Areal aufgehoben werden, betont Ziegler. «Wir sind der Ansicht, dass das Büro- und Gewerbegebäude so gut erschlossen ist, dass es nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreicht werden kann», so der Geschäftsführer.

«Auch die Gemeinde Rothenburg ist froh, dass es nun losgeht», sagt Gemeindepräsident Bernhard Büchler (CVP). Die Weiterentwicklung, könne man zur jetzigen Zeit «durchaus als mutig» bezeichnen. Jedoch gelte es zwei Dinge zu beachten: Einerseits sei die Weiterentwicklung der logische Schritt nach der ersten Etappe mit dem Bau des Nutzfahrzeug-Centers, anderseits gehe dem Ganzen eine solide Planung voraus. «Über die Bedeutung der Auto AG für die Gemeinde brauche ich keine langen Worte zu verlieren», sagt Büchler. «Wenn ein Unternehmen über 100 Jahre den Sitz in der Gemeinde hat, sagt das schon viel aus.»

Die Auto AG rechnet mit einer Bauphase von etwa 18 Monaten. Der voraussichtliche Bezugstermin ist im Frühling 2022 vorgesehen.