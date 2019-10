Die Bar, welche die Baselstrasse aufwerten will

Wo früher eher schummrige Gestalten anzutreffen waren, soll nun mit der Brooklyn Bar etwas New Yorker Glamour in die Luzerner Baselstrasse Einzug halten.

Die Brooklyn-Bar in der Baselstrasse geht am 1. November auf. (Bild: Boris Bürgisser Luzern, 25. Oktober 2019)

Wirt Martin Krasniqi in seiner Brooklyn-Bar. (Bild: Boris Bürgisser Luzern, 25. Oktober 2019) Musik-Kassetten spielen eine wichtige Rolle in der Brooklyn-Bar9. (Bild: Boris Bürgisser Luzern, 25. Oktober 2019)

Das Interior steht bereits weitgehend. Jetzt sorgt Wirt Martin Krasniqi für die letzten Schliffe, unter anderem an der Fassade. Denn am 1. November eröffnet er an der Baselstrasse 30 seine neue «Brooklyn Bar». Der Name ist Programm: Im Inneren begrüsst einen die New Yorker Skyline, Ziegelstein-Optik und eine Säule, die komplett mit alten Musik-Kassetten beklebt ist. «Brooklyn passt super zur Baselstrasse. Die Gemeinsamkeiten sind da: weltoffen, multikulturell und urban», sagt der 38-jährige Krasniqi aus Sursee, der die Bar übrigens genau an seinem Geburtstag eröffnet.

Für eine Musik-Kassette gibt es ein Bier

Mit seiner Bar will er mithelfen die Baselstrasse aufzuwerten. Das sich an der Adresse zuvor eher zwielichtige Gestalten versammelt haben, ist es Krasiniqi ein Anliegen hier neu einen gemütlichen Treffpunkt fürs Quartier aufzubauen: «Wir wollen den Anwohnern ein Stück Baselstrasse zurückgeben.» Er stellt sich vor, auch den zunehmend im Quartier wohnenden Studenten und allen anderen Anwohnern einen Ort zu bieten, wo man sich einfach wohlfühlen kann. Das zeige sich auch an Details wie der Säule voller Musik-Kassetten. «Heute sind was Musik angeht, digitale Kanäle auf dem Vormarsch. Aber wir schätzen noch die gute alte Kassette», sagt Krasniqi. Die Liebe geht soweit, dass jeder, der eine funktionstüchtige Musik-Kassette in der Bar abgibt ein Bier spendiert bekommt.

Auch das Bier versprüht New York-Feeling

Nicht nur die Atmosphäre ist voll auf den New Yorker-Stadtteil ausgerichtet. In der Bar sorgt die Brooklyn Brewery auch für das angestammte Bier. Soweit Wirt Martin Krasniqi weiss, ist seine Bar der einzige Ort in Luzern, wo man das US-amerikanische Bier, welches als Ikone in der Craft-Beer-Szene gilt, im Offenausschank beziehen kann.

Über 20 Jahre Erfahrung im Gastro-Bereich

Mit dem Brooklyn Club an der Pilatusstrasse teilt das neue Lokal übrigens nur den Namen. Es ist das erste eigene Lokal von Krasniqi. Dabei kann er auf eine über 20-jährige Gastro-Karriere zurückblicken. Er war unter anderem Restaurationsleiter im Restaurant Maihöfli und Event-Manager bei der Heini AG in Luzern. Auch die Verpflegung soll Thema werden in der Brooklyn Bar, doch erst in einem zweiten Schritt. Zunächst wird am 29. November ein Versuch mit Asia-Snacks gewagt. Geöffnet ist die Bar ab November von Montag bis Samstag, 14 bis 00.30 Uhr. Sonntag ist Ruhetag. «Familientag», wie Krasniqi, der verheiratete Vater von drei Töchtern sagt.