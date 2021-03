Investition

(rt) Der Neubau in Wolhusen für 110 Millionen Franken (Stand Juni 2020) ist nur ein Bauprojekt, welches das Luzerner Kantonsspital aktuell in der Pipeline hat. Auch in Sursee sollen 250 Millionen Franken in den Neubau investiert werden. Und am Standort in Luzern läuft die Planung für weitere Neubauten. Bis Ende 2025 sollen ein neues Kinderspital und der Neubau der Frauenklinik fertiggestellt sein. Erste Arbeiten starten in diesen Tagen. Die Baukosten werden auf bis zu 200 Millionen Franken geschätzt. Bis 2035 soll dann der Ersatz des Hauptgebäudes in Luzern folgen.