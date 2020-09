Porträt Die Bayern holen einen Blasmusikexperten aus Luzern Corsin Tuor hat Blechblasmusik unterrichtet und als Dirigent diverse Bands geleitet. Nun will er die Brass Band Musik in Bayern etablieren.

Roger Rüegger 09.09.2020, 12.00 Uhr

Corsin Tuor, hier in seiner Wohnung in Sempach, wird künstlerischer Leiter der Bayerischen Brass Band Akademie. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 26. August 2020)

Beim amtierenden deutschen Meister wird ein Luzerner Chef. Die Disziplin ist Blasmusik, der Mann heisst Corsin Tuor. Er wohnt in Sempach, ist 57 Jahre alt und hat in der Schweizer Blechblasmusikszene an vielen Stationen einiges bewirkt.

Der in Trun im Kanton Graubünden aufgewachsene Dirigent lebt seit 1987, mit Beginn seines Musikstudiums, im Kanton Luzern. Er erweitert sein Wirkungsfeld nun mit der künstlerischen Leitung der Bayerischen Brass Band Academy, der drei Jugend-Bands und eine Concert-Band angehören. Die Gesamtleitung des Vereins hat er offiziell Anfang August übernommen, Chefdirigent der Concert-Band wird er per 1. Januar 2021. Die musikalische Zusammenarbeit begann aber schon im letzten Jahr.

Diese war nicht etwa von langer Hand geplant. Vielmehr entwickelte sich in relativ kurzer Zeit eine Beziehung zwischen dem Schweizer und den Bayern. «Die Academy lud mich 2019 als Gastdirigent in ein Sommercamp ein. Es folgte eine Anfrage als Dirigent der Concert-Band an den European Brass Band Championchips (EBBC), die im Sommer in Littauen stattfinden sollte, die aber natürlich abgesagt wurde», schildert Tuor seinen suboptimalen Start. Beim Probeweekend für die EBBC seien ihm die künstlerische Leitung der Academy und der Posten des Chefdirigenten der Concert-Band angeboten worden.

Auf die Frage, ob er spontan Ja gesagt hatte, antwortet Tuor: «Nein!» Nicht dass kein Interesse seinerseits bestanden habe. Doch zuerst habe er die Situation mit den anderen Bands, die er leite und seinen Arbeitgebern sowie mit seiner Frau diskutieren müssen. «Sie ist selber Musikschulleiterin und unterstützt mich in hohem Masse. Ohne ihre Zustimmung hätte ich nicht zugesagt», unterstreicht Tuor, der ein ziemlich engagierter Mann ist. Als Abteilungsleiter an der Musikschule der Stadt Luzern und Dozent an der Hochschule der Künste in Bern war er nahezu zu 100 Prozent angestellt. Daneben dirigiert er die Brass Band Berner Oberland und seit drei Jahren auch die Brass Band Fröschl Hall im Tirol.

«Wenn mich nur eine der Parteien nicht unterstützen würde, hätte ich den Bayern abgesagt. Aber sowohl die Bands wie auch die Schulen und auch meine Frau haben meinen Entscheid mitgetragen. Das Pensum an der Musikschule konnte ich auf 50 Prozent reduzieren, das gibt mir Luft, um mich auch auf die Aufgabe in Bayern konzentrieren zu können.»

Die deutschen Brass Bands wollen Erfolg haben

Die Brass-Band-Tradition in Deutschland ist relativ jung. Daher reize ihn die Herausforderung, mit der Academy zusammen zu arbeiten. Die Musikerinnen und Musiker seien ehrgeizig, wollten Erfolg haben, sagt Tuor:

«Die Mentalität der deutschen Brass Bands ist mit jener der Fussballer vergleichbar.»

Er ist von der Einstellung seiner Musiker angetan, weil er selber ein ehrgeiziger Musiker ist. «Das gefällt mir», gibt er zu. Mit seiner grossen Erfahrung dürfte er in Bayern etwas bewegen und auch Erfahrungen sammeln. Denn anders als Brass Bands in der Schweiz, proben die Mitglieder der Concert-Band in der Nähe von Ulm nicht jede Woche gemeinsam. «Wir treffen uns in bestimmten Abständen an Wochenenden, da einige Musiker weit entfernt wohnen. Eine Frau ist in Hamburg zu Hause, ein andere Musiker lebt in England», erklärt Tuor, der von Sempach nach Ulm rund sieben Stunden mit dem Zug fahren muss.

Corsin Tuor. Bild: Patrick Hürlimann (Sempach, 26. August 2020)

Ohnehin hat die Coronakrise einen normalen Spielbetrieb nicht zugelassen. «Im Januar hätten wir angefangen, bis jetzt konnte die Band noch nicht einmal zusammenspielen. Sämtliche Konzerte wurden abgesagt. In Bayern waren Schutzmassnahmen restriktiver als in der Schweiz», resümiert Tuor.

«Den Künstlern muss man Nahrung geben»

Geübt wurde trotzdem. Der Dirigent belieferte die Bands mit Literatur, die sie in kleinen Formationen an Kammerkonzerten spielen mussten. Die Konzerte wurden auf Video festgehalten. «Den Künstlern muss man Nahrung geben. Mit Kammerkonzerten lernen sie, aufeinander einzugehen und sie schulen das Gehör. Es ist für mich eigentlich die schönste Form der Musik», betont Tuor.

Die Bayerische Brass Band Academy hat sich zum Ziel gesetzt, die Brass Band Musik in Bayern zu etablieren. Dem Verein gehören neben der erfolgreichen Concert-Band drei Jugend-Abteilungen an: Die Academy Band, die Youth Band und die Experience Band. Für Corsin Tuor, der sich auch die Jugendförderung auf die Fahne geschrieben hat, ein ideales Umfeld. Er unterrichtete an der Musikschule Michelsamt mehr als 20 Jahre Blechblasinstrumente. Neben der musikalischen Leitung zahlreicher Brass Bands, darunter 25 Jahre die Brass Band Rickenbach, war er auch acht Jahre Solo Euphonist der Brassband Bürgermusik Luzern, die er ebenfalls drei Jahre dirigierte.