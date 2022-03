Sepsis: Ursache und Behandlungsmöglichkeiten

Interview «Die Behandlung einer Blutvergiftung muss unverzüglich erfolgen»: Experte über Ursache und Folgeerkrankungen von Sepsis Im Volksmund meist Blutvergiftung genannt, ist die Sepsis die häufigste Todesursache bei Infektionen. Ein Experte erklärt, was die häufigsten Ursachen einer Sepsis sind und wie man diese behandelt. Susanne Holz Jetzt kommentieren 11.03.2022, 15.10 Uhr

Über die Sepsis und mögliche Folgeerkrankungen sprachen wir mit Prof. Dr. med. Joerg C. Schefold MD EDIC, Chefarzt und Leiter Forschung an der Universitätsklinik für Intensivmedizin am Inselspital, Universitätsspital Bern.

Was genau ist eine Sepsis?

Prof. Dr. med. Joerg C. Schefold MD EDIC, Chefarzt, Leiter Forschung, Inselspital Bern. Bild: PD

Joerg C. Schefold: Eine Sepsis (umgangssprachlich auch als «Blutvergiftung» bezeichnet) entsteht, wenn Bakterien, zum Beispiel in einer Wunde oder bei einer Lungenentzündung, nicht durch lokale Abwehrmechanismen kontrolliert werden können. Das Immunsystem spielt dann eine entscheidende Rolle: Häufig kann am Anfang eine überschiessende Antwort des Abwehrsystems beobachtet werden. Diese Reaktion des Organismus kann verschiedene Organe im Körper betreffen beziehungsweise schädigen. Wir gehen davon aus, dass weltweit ca. 50 Millionen Betroffene pro Jahr eine Sepsis erleiden und ca. 11 Millionen Patientinnen und Patienten daran versterben.

Die Betroffene im Text oben zog sich die Sepsis dadurch zu, dass ein Hund mit seiner Kralle ihre Lippe verletzte und diese noch ableckte. Wäre die Sepsis mit Desinfizieren verhindert worden?

Die rückblickende Frage, ob eine Sepsis hätte verhindert werden können, ist schwer zu beantworten. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich eine fachgerechte Versorgung von Wunden nach Tierbissen empfiehlt, gegebenenfalls sollten Ärztin oder Arzt aufgesucht werden. Wichtig zu wissen ist: Eine Sepsis kann auch bei leichten Verletzungen der Haut (etwa kleinen Wunden) entstehen.

Das Bakterium, das hier ins Blut gelangte und fast zum Tod geführt hätte, heisst Capnocytophaga canimorsus. Tragen Hunde und Katzen dieses Bakterium grundsätzlich in sich?

Tiere tragen vielfältige Bakterien in sich, Hunde und Katzen auch das genannte Bakterium im Maul. Tier(schleim)haut und die Haut des Menschen weisen hier unterschiedliche Besiedelungen von bestimmten Bakterien auf. Der Punkt ist: Es kann jegliche Verletzung der Haut zu einer solchen Sepsis führen.

Was sind die häufigsten Ursachen einer Sepsis? Wie behandelt man eine Sepsis?

Häufige Ursachen für eine Sepsis sind Lungenentzündungen, Entzündungen im Bauchraum oder Entzündungen der Harnwege. Die Behandlung einer Sepsis muss unverzüglich erfolgen – bei bakteriellen Infektionen ist ein gezielter Einsatz von Antibiotika durch eine Ärztin, einen Arzt nötig. Falls Organe in Mitleidenschaft gezogen sind, erfolgt zudem eine organunterstützende Behandlung, etwa in Form einer Dialyse bei einem akuten Nierenversagen.

Wie oft sind Amputationen erforderlich?

Amputationen sind dann erforderlich, wenn die Ausbreitung der Infektion im Gewebe stark ist oder sehr rasch fortschreitet und dadurch eine akute Lebensgefahr entsteht. Zum Glück ist dies nicht allzu häufig, aber dann meist ein lebensrettender (Notfall-)Eingriff.

Kann man sich nach einer Sepsis auch wieder vollständig erholen? Die hier betroffene Patientin erzählt, ihre Lungenleistung betrage nur noch 50 Prozent.

Der Grad der Erholung nach einer Sepsis hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem natürlich auch vom entstandenen (Organ-)Schaden. Viele Betroffene genesen nach einer überlebten Sepsis leider nicht wieder vollständig und haben zumindest zeitweise zum Beispiel muskuläre, neurologische oder sonstige Probleme. Häufig beobachten wir eine erworbene Muskelschwäche, welche die Genesung oft verzögert und für die Patientinnen und Patienten der Rehabilitationsphase anstrengend sein kann.

Wie sieht es aus mit Unterstützung durch die Krankenkassen? Im Fall hier mussten Patientin und Ärzte um eine Physiotherapie erst gerade wieder kämpfen.

Als Intensivmediziner behandeln wir bereits in der Frühphase der Erkrankung mit frühzeitiger Bewegung beziehungsweise Physiotherapie und anderen Therapieformen. Zur gefragten Unterstützung der Krankenkasse in der Nachbehandlungsphase kann ich mich nicht äussern, hier wären Hausärztin oder Hausarzt gegebenenfalls gute Ansprechpartner.

Wie sieht es aus mit IV? Die Betroffene im geschilderten Fall kann ihren Beruf nicht mehr ausüben.

Leider ist bei manchen Patienten die Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit im vorherigen Umfang oder Tätigkeitsfeld nicht möglich. Umso wichtiger erscheint es mir aus Sicht des Intensivmediziners, die Sepsis immer frühzeitig zu erkennen beziehungsweise frühzeitig fachgerecht zu behandeln und so den Verlauf günstig zu beeinflussen. Eine überlegte frühzeitige Antibiotikagabe durch eine Ärztin, einen Arzt erscheint hierbei besonders wichtig. Erlauben Sie mir hierzu noch eine Bemerkung: In solchen Notfällen ist es entscheidend, auf hoch wirksame Antibiotika zugreifen zu können. Heute stehen immer weniger solche Optionen zur Verfügung, da Antibiotika zu oft in der Behandlung von Bagatellen eingesetzt werden und sich so resistente Stämme entwickeln können, die zum Teil nicht mehr auf herkömmliche Antibiotika reagieren.

Die Folgeerkrankungen nach einer Sepsis scheinen jenen nach schwerer Covid-19-Erkrankung zu ähneln. Lässt das auf mehr Forschung in beiden Bereichen hoffen, und auch auf bessere Behandlungsmöglichkeiten?

Die intensivmedizinische Behandlung von Patientinnen und Patienten mit (bakterieller) Sepsis und schwerem Covid-19 weist vielfältige Parallelen auf. In der Tat kennen wir Intensivmediziner Nachwirkungen eines schweren Verlaufs bei Sepsis (im Sinne von «Long-Sepsis») oder sonstigen lebensbedrohlichen Erkrankungen seit vielen Jahren. Wir untersuchen im Inselspital in Bern ständig weitere Verbesserungen in der Versorgung. Die in der Forschung gewonnenen neuen Erkenntnisse zielen darauf ab, unseren Patientinnen und Patienten in der Zukunft immer weiter verbesserte Therapien anbieten zu können.

