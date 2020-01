Die CVP Dierikon nominiert Kilian Graf für den Gemeinderat Die CVP will mit dem Gymnasiallehrer und Schulleiter Kilian Graf einen vierten Gemeinderatssitz in Dierikon erlangen. Auch die FDP unterstützt den Kandidaten. Simon Mathis 29.01.2020, 15.42 Uhr

Die nominierten Gemeinderäte der CVP (von links nach rechts): Monika Bächler (bisher), Max Hess (bisher), Alexandra Lang (bisher) und Kilian Graf (neu). Bild: PD

Die CVP Dierikon nominiert Kilian Graf für den frei gewordenen Gemeinderatssitz im Ressort Bildung. Der 33-jährige Graf ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt mit seiner Familie seit 2016 in Dierikon. Graf arbeitete mehrere Jahre lang als Primar-, Sekundar- und Gymnasiallehrer. Seit 2015 leitet er die LMS-Tagesschule in der Stadt Luzern. Graf verfügt über einen Master in Anglistik und Geografie mit höherem Lehramt.