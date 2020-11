Reportage Die ehemalige Luzerner Casa d'Italia ist jetzt die Villa Kompass – so sieht sie nach der Restauration von innen aus In der ehemaligen Casa d'Italia hat sich eine Privatschule einquartiert. Sie gewährt erstmals Einblick in die restaurierten Innenräume. Simon Mathis 13.11.2020, 16.51 Uhr

In diesem Raum in der Villa Kompass wird zukünftig gemeinsam gegessen. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 13. November 2020)

Die bewegte Geschichte der ehemaligen Casa d'Italia an der Stadtluzerner Obergrundstrasse 92 ist um ein Kapitel reicher. Das Gebäude ist nun das Zuhause der Privatschule Kompass und hat einen neuen Namen erhalten: Villa Kompass. Der schützenswerte Bau wurde in den vergangenen Monaten liebevoll innen und aussen restauriert, die 32 Schülerinnen und Schüler sind bereits ins Schuljahr 2020/2021 gestartet. Am Freitag gewährte die Schule Kompass erstmals Einblick in die Räume:

Eigentümerin der Liegenschaft ist die Megger Poli Immobilien AG. Sie kaufte das Grundstück 2018 für 3,75 Millionen Franken vom italienischen Staat. Das verärgerte die Genossenschaft Casa d’Italia Lucerna, die das Grundstück ebenfalls erwerben wollte, um es als Erbe der italienischen Immigranten zu bewahren. Die neue Eigentümerin hat rund 750'000 Franken in die Restaurierung investiert. Den Unterschied bemerkt man schon von aussen: Statt lachsfarben ist die Fassade wieder in Grüntönen gehalten, was den Originalfarben entspricht. Auch im Innern hat man vieles wiederhergestellt, wie Bauleiter Pedro Pfister erzählt. So wurden die bislang verdeckten Holzböden freigelegt sowie die Wände und Decken wieder hergerichtet. Auch die einladenden, hellgrünen Wände orientieren sich an den Farben, die das damalige italienische Konsulat aufwies. Die Cheminées und Kachelöfen wurden ebenfalls auf Vordermann gebracht.

Im Haus wurden schon früher Kinder unterrichtet

Der italienische Flair kam bei der Restaurierung mehrmals zum Vorschein. «Im Dachstock fanden wir noch italienische Stecker», berichtet Pedro Pfister mit einem Schmunzeln. Dass sich die Schule Kompass in den Räumlichkeiten einquartiert hat, ist auch eine Fortsetzung der Bildungstradition des Hauses: Denn die Kinder der italienischen Immigranten gingen ab 1939 beim Konsulat in den Kindergarten, unterrichtet wurden sie von Nonnen. «Im Untergeschoss war sogar noch eine Tür mit ‹Kindergarten› angeschrieben», so Corinne Christen, die Co-Leiterin der Schule Kompass.

Die Co-Schulleiterinnen Sibylle Renggli (links) und Corinne Christen in den neuen Räumlichkeiten.

Im Untergeschoss war auch die Restauration am intensivsten: Dort entstand eine Küche mit Gemeinschaftsraum, ein Bewegungsraum, ein Malatelier und ein Werkzimmer. Die Schule Kompass ist die Hauptmieterin des Gebäudes. Aufgrund von Platzmangel zog sie aus dem Horwer Hotel Pilatus hierher. Obwohl die Schule erst vor zwei Jahren gegründet wurde, hat sie grossen Zulauf: Nächstes Jahr rechnet sie mit 40 Schülerinnen und Schülern, sie beschäftigt 14 Mitarbeiter in Teilzeitpensen. «Es war uns wichtig, ein ganzes Gebäude mieten zu können», sagt Corinne Christen. «So können wir je nach Bedarf mehr Räume nutzen.» Die zurzeit ungenutzten Räume im zweiten und dritten Stock werden untervermietet. Den UG will die Schule für Familien- und Kinderfeste vermieten. Noch nicht fertiggestellt ist die Umgebung, vorgesehen ist ein Spielplatz mit Naturelementen wie Holz, Wasser und Sand.

Klassen und Noten gibt's hier nicht

«Als wir den Umzug ankündigten, hatten die Kinder zuerst gemischte Gefühle», sagt Co-Schulleiterin Sibylle Renggli.

«Mittlerweile haben sie sich aber schon wunderbar eingelebt.»

Es gebe sogar Familien, die extra in die Nähe zogen, damit ihre Kinder zu Fuss zur Schule gehen können. Kompass ist keine gewöhnliche Privatschule: Sie verfolgt einen besonderen pädagogischen Ansatz, der die Selbstbestimmung, Neugierde und persönlichen Stärken des Kindes fördern soll. Klassen und Noten gibt es nicht, Lehrer werden «Lernbegleiter» genannt. Kindergärtler und Primarschüler treffen immer wieder zusammen. Eine Inspiration für diesen Ansatz lieferte unter anderem der kürzlich verstorbene Kinderarzt Remo Largo, der das Buch «Lernen geht anders» verfasste.

Als Beispiel nennt Renggli eine Mitarbeiterin, die gemeinsam mit den Kindern kocht und lediglich Englisch spricht. «Es geht darum, dass die Kinder mit der Sprachmelodie vertraut werden», so Renggli. «Das legt die Grundlage, das tiefere Sprachverständnis kommt dann später.» Zurzeit denkt die Schulleitung darüber nach, ihr Angebot auf die Sekundarstufe auszuweiten. Genügend Platz dafür hat sie jetzt.

