Die ersten Geschäfte öffnen ihre Türen – lange Schlange beim Hornbach in Littau Für einige Branchen ist der Lockdown vorbei, die Geschäfte öffnen wieder. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Die Leute stehen schon früh an. Janick Wetterwald / Roger Rüegger Aktualisiert 27.04.2020, 07.27 Uhr

Coiffeurgeschäfte, Massagepraxen, Tattoo-Studios, Gärtnereien, Blumenläden – eine Auswahl an Geschäften, die ab heute Montag, 27. April wieder ihre Tore öffnen dürfen. Ebenfalls zu dieser Auswahl gehören Baumärkte, wie beispielsweise die Hornbach Filiale in Littau. So sah es am Montag frühmorgens vor 7 Uhr vor dem Eingang aus: