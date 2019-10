Die farbigen Stühle der City-Vereinigung sollen bleiben Wegen einer Aktion zum 50. Geburtstag der City-Vereinigung sind derzeit mehrere farbige Stühle in der Luzerner Innenstadt installiert. Dort sollen sie bis auf Weiteres bleiben.

(cpm) Die «schönen und bequemen» Stühle der City-Vereinigung sollen auch nach Ablauf der Sonderbewilligung in der Innenstadt bleiben. Diese Bitte äussert die FDP der Stadt Luzern in einem Postulat. Die Partei verweist damit auf eine Aktion, welche die City-Vereinigung zu ihrem 50 Geburtstag lanciert hat: Zahlreiche farbige Stühle bieten derzeit in der Innenstadt Fussgängerinnen und Fussgängern die Möglichkeit, sich kurz auszuruhen. Die Stuhlaktion soll nun gemäss dem Vorstoss vom Stadtrat aufgenommen, mit Partnern weitergeführt und versuchsweise auch in anderen Quartieren getestet werden.