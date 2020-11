Die Firma hinter den Luxus-Veloparklätzen ist Konkurs – der Gründer bleibt aber am Ball Die modernen Veloparkplätze am Bahnhof Luzern waren kein Erfolg. Nach dem Abbau der Anlage ist die Smartmo AG nun Konkurs. Der Firmengründer gibt aber noch nicht auf. Janick Wetterwald 02.11.2020, 09.33 Uhr

Die 50 Veloparkplätze wurden über längere Zeit schlecht genutzt.





Archivbild: Eveline Beerkircher (10. Oktober 2019)

Das Luzerner Start-up Smartmo ist Konkurs. Dies ist dem Kantonsblatt vom 31. November zu entnehmen. Die Smartmo AG lancierte im September 2019 am Bahnhof in Luzern ein neues Veloparkiersystem. Der Aufruhr rund um das Projekt war von Anfang an gross. Der moderne Veloständer wurde an einem Ort platziert, wo früher ebenfalls ein Abstellplatz für Velos war – mit viel mehr Kapazität.