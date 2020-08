Die grössten Deutschschweizer Städte haben E-Scooter-Anbieter zugelassen: Wann zieht Luzern nach? Frühstens im nächsten Jahr könnte es in der Stadt Luzern ein Verleihsystem für E-Trottinette geben – wenn überhaupt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der elektrischen Scooter auf den Strassen zu, obwohl viele Gefährte dafür nicht zugelassen sind. Julian Spörri 05.08.2020, 05.00 Uhr

Leih-Trottis sind in vielen Schweizer Städten verbreitet, so etwa wie hier in Bulle - nicht so in Luzern. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

In immer mehr Schweizer Städten bieten Firmen E-Trottinette zur Vermietung an. So etwa im vergleichsweise kleinen Zug: Nachdem sich hier der Anbieter Bird im März zurückgezogen hatte, versucht nun mit Tier bereits die zweite Firma ihr Glück (wir berichteten). Auch in den Städten Zürich, Basel, Winterthur und St. Gallen existiert ein Selbstverleihsystem. Weil auch Bern kürzlich die nötigen Grundlagen für dessen Einführung geschaffen hat, werden bald fünf der sechs grössten Deutschschweizer Städte E-Trottinett-Anbieter zugelassen haben.

Anders als in Zug (Bild) sind solche oder ähnliche Leihtrottis in Luzern bis auf weiteres nicht zugelassen.

Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Juli 2019)

Einzige Ausnahme ist die Stadt Luzern. Hier müssen interessierte Firmen noch länger auf eine Bewilligung warten, die für den Fahrzeugverleih und der damit einhergehenden Nutzung des öffentlichen Raumes notwendig ist. Bisher besitzt nur der Anbieter nextbike eine solche Zulassung – und zwar für die Vermietung von Velos.

Derzeit werde eine neue Ausschreibung des Veloverleihsystems vorbereitet, erklärt Milena Scherer, stellvertretende Bereichsleiterin Mobilität bei der Stadt Luzern. Ziel sei es, dass die Ausschreibung im Verlauf des nächsten Jahres vorliege. In Zusammenhang mit den Konzeptarbeiten für das Veloverleihsystem würde auch der Einbezug anderer Fahrzeuge – etwa von E-Scootern oder Cargobikes – geprüft. Scherer hält aber fest: «Inwiefern E-Trottinette bei der Ausschreibung der Veloverleihsysteme berücksichtigt werden, ist noch nicht abschliessend festgelegt.» Die Stadt befindet sich laut Scherer in regelmässigem Austausch mit anderen Städten wie Basel oder Zürich, die bereits auf E-Scooter setzen.

Ein Veloverleihsystem – jenes von «nextbike» – hat sich dagegen in Luzern etabliert. Bild: Philipp Schmidli (19. Februar 2019)

Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern

Dass E-Trottinett-Anbieter am Standort Luzern interessiert sind, bestätigt Scherer: «In letzter Zeit sind ein bis zwei Anfragen eingegangen. Die Anzahl ist aber gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen.» Doch auch ohne offizielles Verleihsystem sind immer mehr elektrische Trottinette in den Strassen der Stadt Luzern und Umgebung unterwegs. Laut der Luzerner Polizei hat die aktuelle Coronasituation diesen Trend sogar noch verstärkt: «Weil viele Luzerner ihre Ferien daheim verbringen, sind mehr E-Scooter auf den Strassen zu sehen», sagt Franz-Xaver Zemp, Leiter der Fachstelle Verkehr.

Das sorgt jedoch auch für Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern, vor allem mit Fussgängern: «Nicht allen Besitzern von E-Scootern ist klar, dass sie nur dort fahren dürfen, wo es auch für Velofahrer erlaubt ist», sagt Zemp. Ein weiteres Problem sind auch die E-Trottis selbst: «Viele Gefährte verkehren auf der Strasse, obwohl sie dafür gar nicht zugelassen sind», sagt Zemp. Am häufigsten sei dabei ein ungenügendes Bremssystem das Problem. Ein E-Trottinett muss nämlich je eine kräftige Bremse an beiden Rädern aufweisen. Weitere Voraussetzungen für die Strassentauglichkeit sind ein Vorder- und ein Rücklicht nachts und bei Dämmerung. Zudem darf die Maximalgeschwindigkeit 20 Kilometer pro Stunde und die Leistung des Motors 500 Watt nicht überschreiten.

Zur Anzeige kommt es nur in Einzelfällen

Wer auf einem E-Trottinett ohne Strassenzulassung unterwegs ist, riskiert nicht einfach nur eine Busse, sondern eine Anzeige und eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft. Gemäss Zemp kommt es lediglich in «Einzelfällen» so weit. Das hängt auch damit zusammen, dass die Luzerner Polizei E-Scooter nur im Rahmen der normalen Zweiradkontrollen überprüft. Zemp geht von einer «hohen Dunkelziffer» von Fahrzeugen aus, die nicht auf die Strasse gehören. Warum wird also nicht öfter spezifisch kontrolliert? «Mit Blick auf die Anzahl Reklamationen und Unfälle rechtfertigt sich dies nicht», begründet Zemp das Vorgehen der Polizei. Durch Unfälle würden meist ausser dem Verursacher keine weiteren Personen betroffen.



Könnte das Problem der illegalen E-Trottis durch die Zulassung eines offiziellen Anbieters für ein Verleihsystem gemildert werden? Sowohl bei der Stadt auch bei der Polizei bezweifelt man dies. Zemp sagt: «Die Käufer und die Mieter von E-Trottis sind schlicht unterschiedliche Zielgruppen.» Wichtiger sei, dass die Menschen für die geltenden Regeln sensibilisiert würden.