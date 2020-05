Die grosse Luzerner Badi-Übersicht: Wo Schwimmen erlaubt ist – und wo nur das Beizli öffnet In den meisten Schwimmbädern im Kanton Luzern beginnt die Badisaison frühestens am 8. Juni. Es gibt aber Ausnahmen: Schwimmer und Schulklassen können bereits die ersten Längen zurücklegen. Roger Rüegger 16.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am zweiten Sonntag im Mai werden jeweils nicht nur die Mütter geehrt, in vielen Schwimmbädern beginnt am Muttertag auch die Badesaison. Die Voraussetzungen hätten in diesem Jahr kaum besser sein können. Temperaturen von über 25 Grad und strahlender Sonnenschein weckten die Sehnsucht nach Abkühlung. Die meisten Schwimmbäder im Kanton Luzern blieben aber zu – und werden vor dem 8. Juni auch nicht öffnen. Ein Überblick über ausgewählte Badis:

Bild: Manuela Jans-Koch (14. Mai 2020)

Die Schwimmbecken im Campus Sursee in Oberkirch sind am 11. Mai der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht worden, als auch weitere Massnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus gelockert wurden. «Wir verfügen über eine Wasserfläche von 1600 Quadratmetern und sind auf den Schwimmsport ausgerichtet», sagt Mathias Hecht, Leiter der Sportarena.

«Sportschwimmer in Clubs, Schulklassen und Privatpersonen, die regelmässig ihre Längen schwimmen, freuen sich, ihrer Leidenschaft wieder nachgehen zu können.»

Die Auflagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) erschweren die Durchführung des Betriebs laut Hecht allerdings erheblich. «Der Einlass ist auf 50 Personen beschränkt.» Die Zutritte lassen sich zwar gut durch ein Drehkreuz am Eingang regulieren. In der Halle aber mussten Laufwege markiert und verschiedene Zonen eingerichtet werden, damit es nicht zu Gruppenbildungen kommt. Die zwölf Garderoben wurden eingegrenzt und auch die Bahnen im Schwimmbereich wurden so eingeteilt, dass der Betrieb für 50 Personen möglich ist.

«Das hat bisher wunderbar geklappt», sagt Hecht. Ab Montag, 18. Mai, werden auch wieder Schwimmkurse in Kleingruppen mit maximal vier Personen durchgeführt. Der Freizeitbetrieb ist aber noch immer eingestellt und der Familienbereich geschlossen.

Bild: Boris Bürgisser (14. September 2016)

Wer sich mit Schwimmen fit halten will, ist auch im Schwimmbad Stämpfel in Nebikon an der richtigen Adresse: Die Badisaison startete am 11. Mai mit einem Sicherheitskonzept. «Die Anlage ist ausschliesslich für Schwimmerinnen und Schwimmer geöffnet», betont Bademeister Hubert Frei.

Die Liegewiesen, das Restaurant und auch das Kinderplanschbecken bleiben gesperrt. Auf den Badespass mit der ganzen Familie und das «Sönnele» muss man am Santenberghang vorerst verzichten. Nicht mehr als 50 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Areal aufhalten. Immerhin. Markus Obrist, Betriebsleiter und Vorstandsmitglied des Gemeindeverbandes Schwimmbad Stämpfel, teilt dazu mit: «Der Vorstand des Gemeindeverbandes sieht unter den gegebenen Umständen keinen Grund, der Bevölkerung den kleinen Schritt Richtung Normalität zu verunmöglichen.»

Vereinzelte Schwimmbäder im Kanton Luzern haben den Betrieb teilweise hochgefahren. So etwa das Freibad Bachheim in Beromünster. «Wir öffnen vorerst den Kiosk und die Gartenbeiz. Den Schwimmbetrieb nehmen wir mit den derzeitigen Auflagen aber nicht vor dem 8. Juni auf. Wir warten ab, was der Bundesrat am 27. Mai entscheidet», sagt Betriebsleiter Adrian Niederberger. Das Schwimmbecken sei zudem noch leer.

Im Seebad Horw ist unter Berücksichtigung von Sicherheitsmassnahmen das Badi-Beizli ab 11. Mai geöffnet, wie auf der Website vermerkt ist. Die Liegewiese ist bis auf weiteres gesperrt.

Der Badebetrieb in Luzerns Badeanlagen am See – Lido, Tribschenbad und Seebad – bleibt geschlossen. Seit dem 11. Mai sind aber die Restaurants offen. Bis auf weiteres ganz geschlossen bleibt das Zimmereggbad.

Bild: Roger Grütter (22. August 2012)

In Kriens ist ein Betrieb mit den aktuellen Vorschriften nicht realistisch, sagt Thomas Kost, Abteilungsleiter Freizeitdienste der Stadt Kriens, auf Anfrage. «Wir setzen uns intensiv mit einem Schutzkonzept für eine Eröffnung am 8. Juni auseinander.» Nebst dem Zählen der Badegäste und dem Errichten von Zonen müsse man auch den Zugang am Beckenrand kontrollieren. Da stelle sich die Frage nach dem Aufwand. Zu bedenken gibt Kost auch, dass sich die Gäste trotz der Vorschriften wohlfühlen sollen. «Wir sind gespannt auf die Informationen der Bundesbehörden zum nächsten Öffnungsschritt, welche Ende Mai erwartet werden.»

Bild: Pius Amrein (6. Juni 2014)

Die Rotsee-Badi Ebikon ist noch geschlossen, wie der Website zu entnehmen ist. «Im Moment können wir noch keine Angaben machen, wann und in welcher Form wir öffnen werden», heisst es.

In Ruswil freut man sich – je nach Entscheid des Bundesrats – auf die Eröffnung am 8. Juni, wie es auf Anfrage heisst: «Das Konzept steht, Desinfektionsmittel haben wir ausreichend eingekauft. Wir warten ab.»