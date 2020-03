Die Grünen Kriens stellen bunte Pflanzentröge auf Stadtplatz – und werden jetzt zurückgepfiffen Die Grünen Kriens wollten die «Asphaltwüste» begrünen. Weil die Geschenkaktion jedoch nicht bewilligt wurde, muss die Partei nun wieder zurückkrebsen. 02.03.2020, 18.24 Uhr

Die Grünen Kriens platzierten Pflanzentröge auf dem Stadtplatz Kriens. Bild: PD

(rai) Auf dem Stadtplatz Kriens durchbrachen bunte Blumenkästen die karge Beton-Landschaft. Verantwortlich dafür sind die Grünen Kriens, die dadurch auf die Notwendigkeit einer Aufwertung des Platzes aufmerksam machen. «Nun leisten auch wir unseren Beitrag und zwar an einem Ort, der allen Krienserinnen und Kriensern wichtig ist: dem kargen Stadtplatz», verkündete die Partei am Sonntag. Der besagte Platz solle so begrünt werden, wie sich dies die Bevölkerung wünsche. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, stört sich diese nämlich an der «Asphaltwüste».