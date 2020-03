Die Jungen Grünen fordern die Offenlegung der Wahlkampf-Budgets – und machen gleich den Anfang Die Jungen Grünen der Stadt Luzern legen ihr Wahlkampf-Budget für die kommunalen Wahlen offen – und verlangen von ihren Konkurrenten, dass sie entsprechend nachziehen. 09.03.2020, 08.00 Uhr

Stehen für Transparenz ein: Irina Studhalter, Michelle Meyer und Jona Studhalter (von links.) Bild: PD

(stp) Es ist einer der grossen Zankapfel in der Schweizer Politik: die fehlende Transparenz in der Parteienfinanzierung. Die Jungen Grünen der Stadt Luzern wollen dies nun ändern – und setzen gleich ein Zeichen: Sie haben am Montagmorgen ihr Wahlkampf-Budget für die kommunalen Wahlen veröffentlicht. Wie aus einer Mitteilung der Jungpartei hervorgeht, beläuft sich dieses auf rund 28'100 Franken. Den Grossteil der Parteifinanzierung investieren die Jungen Grünen in die Stadtrats- und Grossstadtratswahlen. Auffallend ist zudem, dass sie auf kein Darlehen zurückgreifen mussten.