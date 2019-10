Die kantonalen Museen Luzern bekommen eine neue Leitung Das Natur Museum Luzern und das Historische Museum werden ab nächstem Jahr von einer Frau geführt. Almut Grüner tritt per 1. Februar 2020 die Nachfolge von Christoph Lichtin an.





(pd/dvm) Die neue Museumsleiterin habe internationale Erfahrung und werde die Institutionen in eine neue gemeinsame Zukunft führen, teilte die Luzerner Staatskanzlei am Mittwoch mit.

Almut Grüner wird Museumsleiterin im Kanton Luzern. (Bild: PD/Kanton Luzern)

Almut Grüner arbeitete unter anderem in Museen in Grossbritannien als Fundraiserin, Organisationsentwicklerin und wissenschaftliche Leiterin. Seit 2013 leitet sie das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck in Deutschland. Gewählt wurde die neue Museumsdirektorin von Karin Pauleweit, der Leiterin der kantonalen Dienststelle Hochschulbildung und Kultur.



Almut Grüner stammt aus Trossingen (D) und lebt heute in Thayngen (SH), ist verheiratet und ehrenamtlich in verschiedenen Museums- und historischen Vereinen aktiv. Sie plant, in der Umgebung von Luzern Wohnsitz zu nehmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Die beiden kantonalen Museen – das Natur-Museum Luzern und das Historische Museum – beherbergen heute die Sammlung zur Kulturgeschichte und Natur des Kantons Luzern. Im Zentrum ihrer Aufgaben steht die Vermittlung in Form von Dauerausstellungen sowie thematischen Wechselausstellungen und anderen Formaten. Eine Machbarkeitsstudie prüft derzeit Standort und Konzept der neuen Institution.