Video «Die Krise ist nicht ausgestanden»: Bundesrat Ueli Maurer warnt bei seinem Auftritt in Hochdorf dennoch vor Angstmacherei Trotz der steigenden Fallzahlen wurde «Luzern diskutiert» auch dieses Jahr durchgeführt, allerdings mit geändertem Konzept. Prominenter Gast am Diskussionsforum in Hochdorf war Bundesrat Ueli Maurer. Reto Bieri 21.10.2020, 11.12 Uhr

Er habe schon etwas gebibbert, ob «Luzern diskutiert» stattfindet, sagte Bundesrat Ueli Maurer am Dienstagabend im Kulturzentrum Braui in Hochdorf. «Ich besuche gerne solche Anlässe. In diesem Jahr hat man schon fast Entzugserscheinungen.» Das Diskussionsforum fand in der Tat statt, was angesichts der steigenden Fallzahlen eher überraschte.

Leicht gefallen sei ihnen der Entscheid nicht, sagte OK-Mitglied Benjamin Häfliger. Man habe mit der Durchführung ein Zeichen setzen, gleichzeitig aber die Besucher schützen wollen. Im Saal, der in zwei Sektoren unterteilt war, herrschte Maskenpflicht. Nur an den Tischen durften sie ausgezogen werden. «Luzern diskutiert» war nicht wie gewohnt fürs breite Publikum offen. Stattdessen kamen rund 100 geladene Gäste –Sponsoren sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik – in den Genuss eines Dreigangmenus.

«Luzern diskutiert» in der Braui in Hochdorf mit Bundesrat Ueli Maurer als Gastredner.

Bild Nadia Schärli (Hochdorf, 20. Oktober 2020)

In den Pausen kamen die drei Gäste zu Wort. Neben Bundesrat Maurer sprachen Markus Bucher, CEO der Pilatus Flugzeugwerke AG, und Ditaji Kambundji, seit September Schweizer Meisterin über 100 Meter Hürden. Die 18-Jährige ist gerade dabei, aus dem Schatten ihrer bekannten Schwester Mujinga zu treten.

Hauptthema des Abends war die Coronakrise. Diese habe die Schweiz bisher gut gemeistert, sagte der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller und OK-Präsident von «Luzern diskutiert». «Insbesondere dank der unkomplizierten Auszahlung von Milliardenkrediten durch den Bundesrat», lobte der Hitzkircher seinen prominenten Gast. Die Kredite müssten aber zurückbezahlt werden, mahnte Müller.

Maurer: «Der Staat ist keine Vollkaskoversicherung»

Die Wirtschaft zu stützen, sei zu Beginn der Coronakrise richtig gewesen, sagte Ueli Maurer in seinem Referat. Jetzt sei die Situation anders. «Man muss sich gut überlegen, was wirklich nötig ist. Der Staat ist keine Vollkaskoversicherung.» Die Schweiz stehe im weltweiten Vergleich gut da. Einer der Gründe sei die diversifizierte Wirtschaft. Den Pharmafirmen, wichtige Steuerzahler, gehe es zum Beispiel gut. Die Hotel- und Gastrobranche werde die Krise weiterhin spüren, die Arbeitslosigkeit ansteigen:

«Die Krise ist nicht ausgestanden.»

Der SVP-Magistrat rechnet damit, dass die Gesamtkosten der Coronapandemie während rund 15 Jahren die Staatskasse belasten werden. Steuersenkungen würden in dieser Zeit nicht drinliegen. Es soll aber auch keine Erhöhungen geben.

«Ich habe keine Zeit, um an Corona zu sterben»

Ein zweiter Lockdown müsse verhindert werden. Entscheidend sei, ein besseres Gleichgewicht zu finden zwischen dem Schutz der Gesundheit, den Bedürfnissen der Wirtschaft und jener der Gesellschaft. Der Bundesrat mahnte, man dürfe den Leuten nicht nur Angst machen:

«Wir müssen zwar Masken tragen und uns die Hände desinfizieren, aber deswegen dürfen wir uns nicht zu Hause einschliessen.»

Wie Moderatorin Sarah Wicki von Tele 1 verriet, wird Maurer am 1. Dezember 70 Jahre alt – und ist definitiv in der Risikogruppe angekommen. «Falsch», meinte Maurer, «denn ich habe keine Vorerkrankungen, treibe Sport und fühle mich gesund. Zudem habe ich gar keine Zeit, um an Corona zu sterben.»

Marktsituation hat sich bei Pilatus wieder stabilisiert

Zufrieden mit der Marktsituation sind die Pilatus Flugzeugwerke. 2020 werde man trotz zweimonatiger Kurzarbeit während des Lockdowns anständig abschliessen, sagte CEO Markus Bucher. Der Ballwiler führt das Unternehmen seit bald acht Jahren. Sorgen bereiten ihm die Lieferketten. «Weil die ganze Luftfahrtbranche eingebrochen ist, wurde viel Personal abgebaut und damit Know-how eingebüsst.» Als Folge sei Pilatus mit Qualitätsproblemen und erhöhten Frachtkosten konfrontiert.

Pilatus-CEO Markus Bucher.



Bild: Manuela Jans-Koch

In der Aviatikbranche habe man zum Glück Erfahrung mit Krisenmanagement. Wichtig für alle Firmen sei, gleich zu Beginn einer Krise die Liquidität sicherzustellen. «Man muss schnell reagieren und die Massnahmen konsequent umsetzen.»

Sorgen bereitet Bucher der Zustand der Schweizer Maschinenindustrie. «Bereits vor Corona wies ein Drittel der Unternehmen eine Ebit-Marge von weniger als 5 Prozent auf. Sie sind langfristig nicht überlebensfähig.» Wenig erbaulich sieht die Situation bei den Zentralschweizer Exportfirmen aus. Laut Bucher sind zwei von zehn Unternehmen von Liquiditätsproblemen betroffen, die Hälfte beschäftigen zu viel Personal und 80 Prozent haben mit Absatzproblemen zu kämpfen.

Pilatus-Chef fordert offene Grenzen

Buchers Wunsch an die Politik ist, dass die Grenzen offen bleiben. «Wenn unsere Kunden in Quarantäne müssen, ist das schwierig für uns.» Rund 95 Prozent der in Stans hergestellten Flugzeuge werden im Ausland verkauft. Kein Wunder, sprach sich Markus Bucher für geregelte Beziehungen zur EU aus. Auch wenn allenfalls nachverhandelt werden muss, sei klar, dass es ein Rahmenabkommen brauche. Sein Appell an die Politik: «Machen Sie um Himmels willen vorwärts damit.»

Ditaij Kambundji trainierte im Keller

Ebenfalls betroffen von der Coronakrise ist Ditaij Kambundji, die jüngste der vier Kambundji-Schwestern. «Ich konnte nicht wie gewohnt trainieren», sagte die 18-jährige Leichtathletin. So musste sie sich teilweise zu Hause im Keller auf dem Velo-Hometrainer fit halten. Geschadet hat es anscheinend nicht. Im September holte sich die Bernerin den Schweizer-Meister-Titel über 100 Meter Hürden.