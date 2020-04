Die Kurve gekriegt – aber mit Risiko: Unser Kommentar zur BZO-Revision der Stadt Luzern Die wichtigsten Mängel in der Stadtluzerner Raumplanung werden jetzt behoben. Doch es könnten neue Stolpersteine auftauchen. Robert Knobel 27.04.2020, 18.54 Uhr

Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region.

Dominik Wunderli

Die Stadt Luzern passt ihre Bau- und Zonenordnung (BZO) an. Dies war höchste Zeit, denn das Werk aus dem Jahr 2013 weist Mängel auf. Allen voran das Abrissverbot in der Innenstadt – ein Verbot, das nie dem Willen der Stadtbehörden entsprach, sondern aufgrund einer verunglückten Formulierung im BZO-Text entstanden ist. Mit der Präzisierung, dass der Abbruch von «störenden» Objekten erlaubt ist, hält nun der gesunde Menschenverstand wieder Einzug. Allerdings birgt auch diese Formulierung viel Risko: Die Frage, was «störend» ist, lässt sehr viel Raum für Interpretation – und sorgt schlimmstenfalls gar für Willkür.