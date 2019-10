«Die letzten 20 Kilometer waren reine Kopfsache» – ein Erlebnisbericht Verhärtete Wadenmuskulatur, fantastische Stimmung und ein Happy End. Erlebnisbericht eines Redaktors unserer Zeitung. Philipp Zurfluh

Angespannt vor dem Start: der Urner Philipp Zurfluh. (Bild: Corinne Glanzmann)

Das Gefühl ist kaum in Worte zu fassen, als ich nach über vier Stunden im Verkehrshaus mit einem allerletzten Kraftakt die Ziellinie überquere. Trotz Strapazen – es sind die schlimmsten seit langer Zeit – bin ich überglücklich. Tränen der Freude kullern über mein Gesicht. Im Ziel darf ich meine Liebsten endlich in die Arme schliessen.

Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Marathon stehen grundsätzlich gut. Einen Tag zuvor fühle ich mich bereit. Auch die Wetterprognose stimmt mich optimistisch. Die Vorfreude auf meinen insgesamt dritten Marathon ist somit gross. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als im Jahr 2012 das Wetter Kapriolen machte. Schneegestöber und Minustemperaturen machten mir damals schwer zu schaffen. Mir ist klar, dass ein Fussballspiel am Samstagabend keine ideale Vorbereitung ist, am Abend nach der Partie streikt meine linke Wadenmuskulatur. Sie ist verhärtet. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. «Das darf doch nicht wahr sein», schiesst es mir durch den Kopf. Doch Pessimismus und Schwarzmalerei sind nun fehl am Platz.

Meine positiven Gedanken an das Rennen verdrängen die negativen.

Als ich am Sonntagmorgen erwache, sind die Beschwerden immer noch da. Keinen Moment denke ich aber an einen Startverzicht. Augen zu und durch, lautet nun die Devise. Die Zeit ist zweitrangig.

Die Startphase des Rennens ist verheissungsvoll. Die Wade zwickt immer noch, doch die Schmerzen sind auszuhalten. Das erste Drittel des Wettkampfs verläuft wunschgemäss, mein Rhythmus ist gleichmässig. Nach rund 17 Kilometern das erste Tief. Die Beine wollen nicht mehr so, wie ich es will. Ich muss das Tempo drosseln. Ein kluger Entscheid, wie sich herausstellt. Als bei Kilometer 21 die Teilnehmer des Halbmarathons die letzten paar Meter in Angriff nehmen, heisst es für mich: das Ganze nochmals von vorne. Ein mentaler Dämpfer, auf den ich mich aber vor dem Wettkampf gut eingestellt habe. Mein Blick richtet sich ständig auf meine Uhr, ich zähle die Minuten, die Kilometer.

Wenn ich jetzt meinen inneren Schweinehund überwinden kann, gibt’s ein Happy End. Eine reine Kopfsache.

Die Atmosphäre auf der Strecke ist einzigartig. Guuggenmusigen, Schwyzerörgeli, Alphornbläser, Trychlergruppen und viele weitere Formationen säumen die 21,1 Kilometer lange Strecke. Mit ihren rhythmischen Klängen sorgen sie für gute Laune. Und auch die vielen Zuschauer tragen ihren Teil zum Spektakel bei. Mit lautem Beifall und Anfeuerungsrufen treiben sie die Teilnehmer nach vorne und lassen für einen kurzen Moment die Qualen vergessen.

Ich nehme die letzten drei Kilometer in Angriff. Ich beisse auf die Zähne. Jeder Schritt, jeder Meter – ein Krampf. Jetzt nur nicht anhalten, das könnte das vorzeitige Ende bedeuten. Der Zielbereich ist in Sicht, die Anfeuerungsrufe gehen unter die Haut. Hühnerhaut-Stimmung auf der Zielgeraden. Ich zapfe meine allerletzten Kraftreserven an, keine Ahnung, wo ich diese noch herhole. Es ist geschafft. Ich habe den inneren Schweinehund besiegt.

Die einmalige Kulisse macht meinen Marathon zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es wird bestimmt nicht mein letzter gewesen sein.