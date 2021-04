Sicherheitsabstand Blasmusik-Szene geht auf die Barrikaden: «Die Lockerungen sind eine Verschärfung» Die vom Bundesrat beschlossenen Vorgaben sind für Orchester und Chöre kaum umsetzbar. Mit einer Petition blasen Musikanten zum Angriff gegen unrealistische Lockerungsschritte. Roger Rüegger 30.04.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Schweizer Blasmusikverband SBV sind 2075 Vereine mit rund 76'000 Mitgliedern angeschlossen. Sollten all die Musikantinnen und Musikanten ein gemeinsames Konzert geben, wäre Monaco die geeignete Bühne. Zumindest von der Grösse her entspricht das Fürstentum den Vorschriften dem vom Bundesrat beschlossenen Lockerungsschritt.

Das Beispiel ist an den Haaren herbeigezogen. Doch das ist der Beschluss des Bundesrates vom 14. April auch. Zumindest in den Augen einiger Verantwortlicher der Blasmusikszene. In der Praxis dürfen 15 Erwachsene in Innenräumen musizieren. Ohne Masken ist ein Abstand von fünf Metern zur nächsten Person vorgeschrieben, sofern keine Massnahmen wie Trennwände vorhanden sind.

Faktisch muss jeder Person eine Fläche von 25 Quadratmetern zur Verfügung gestellt werden. Bei 15 Musizierenden sind dies 375 Quadratmeter, was einer Sporthalle entspricht. Grund für die Vorgabe ist ein vermutetes erhöhtes Ansteckungsrisiko beim Musizieren mit Blasinstrumenten durch Aerosole.

Messungen zeigen, dass ein Abstand von 1,5 Metern ausreichend ist

Ariane Brun, Präsidentin des Schweizerischen Brass Band Verbands, kann dieses Argument nicht nachvollziehen und findet es unangebracht, dass Blasinstrumente als Gefahr dargestellt werden.

«Das macht keinen Sinn. Ich verstehe nicht, woher die Zahlen kommen. Es wurden diverse Messungen erstellt, die ergeben, dass beim Spielen von Blasmusikinstrumenten kein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht.»

Brun, die Es-Horn in der Brass Band Frohsinn Grosswangen spielt, bezieht sich auf eine Messung, die bei Holz- und Blechblasinstrumenten beim Sinfonieorchester Basel, dem Tonhalle Orchester Zürich und dem Schauspielhaus Basel durchgeführt wurden. Diese zeigten, dass die Einhaltung der 1,5-Meter-Abstandsregel des BAG ausreichend ist.

Die Enttäuschung und das Unverständnis sind in der Blasmusikwelt gross. «Das ist eine Verschärfung der Massnahmen», sagt Christoph Troxler, Präsident Luzerner Kantonal-Blasmusikverband. Solche Vorgaben seien für die Vereine nicht realistisch und wenig praxistauglich. «Es stehen fast nirgends genügend grosse Räumlichkeiten zur Verfügung, und zudem kann ein Orchester unter den vorgeschriebenen Bedingungen nicht richtig proben. Diese strengeren Vorgaben müssen wieder korrigiert werden», fordert Troxler.

Die Blasmusikvereine könnten so nicht aktiv bleiben. Er befürchtet zudem, dass die schwierigen Bedingungen die Nachwuchsförderung behindern, und sich dies dereinst als Spätfolge auf die Mitgliederzahlen von Vereinen auswirken wird.

Eine Formation der Musikgesellschaft Walchwil im Gemeindesaal.



Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 22. April 2021)

Der Musikgesellschaft Walchwil steht mit dem Gemeindesaal ein ausreichend grosses Probelokal zur Verfügung. Dirigent Roland Hürlimann hat das Ensemble in vier unterschiedlich grosse Formationen aufgeteilt, da nicht alle gleichzeitig proben dürfen. Am 22. April haben 14 Musiker erstmals unter erschwerten Bedingungen mit den Sicherheitsabständen geprobt. Es war eine spezielle Erfahrung, sagte Hürlimann und ergänzt: «Dieser Zustand ist inakzeptabel.» Trotzdem sei auch in der ungewohnt weitläufigen Formation gelegentlich so etwas wie Spielfreude aufgekommen.

Für Musikvereine könnte das faktische Spielverbot weitreichende Folgen haben. Peter Schmid, Mitglied der Musikkommission des SBV, spricht von einer Scheinlockerung, die Unsicherheit auslöse. «Die Vorgaben ändern bald monatlich. Das erschwert die Vereinsarbeit. Als Funktionär weiss man kaum noch, welche Vorschriften heute gelten. Diese Situation ist zermürbend und hat zur Folge, dass Leute die Motivation verlieren und auch Vereine organisationsmüde werden», sagt Schmid, der in Kriens das Notencafé führt.

Aus musikalischer Sicht machen die neusten Vorschriften keinen Sinn. «So kann man nicht Proben, die Musizierenden sind viel zu weit voneinander entfernt. Normalerweise sitzen die Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne und auch bei den Proben eng zusammen, um akustisch in Kontakt zu sein. Bei den jetzt geltenden Abständen ist dies kaum mehr möglich, und das Musizieren wird dadurch erschwert», betont Schmid.

Online-Petition mit über 18'500 Unterschriften

Die Blasmusik will nicht zum Schweigen gebracht werden. Der SBV will mit einer Online-Petition die Rückkehr zu realistischen Massnahmen erreichen. Diese haben bereits über 18'500 Personen unterschrieben. Mitinitiant Andy Kollegger, Mitglied der SBV-Leitung ist zuversichtlich, dass nun Nägel mit Köpfen gemacht werden. «Am 26. April hat uns der Bundesrat eine Ansprechperson des BAG in Aussicht gestellt. Wir gehen davon aus, dass unserem Anliegen bei den nächsten Schritten Ende Mai Gehör verschafft wird», so Kollegger.

Falls der Bundesrat dann immer noch an der 25-Quadratmeter-Regel festhalte, dann müsse die Notwendigkeit dieser Massnahme mittels einer Studie belegt werden. Die Messungen, die bis jetzt zum Thema Aerosol und Blasmusik durchgeführt worden seien, würden solchen Massnahmen widersprechen. Zudem würden diese die Blasmusik in ein schlechtes Licht stellen und die Blasinstrumente als Virenschleudern darstellen. Kollegger:

«Der Imageschaden ist

angerichtet, es ist uns ein Anliegen, dass dieser korrigiert wird.»

Auch die Gesangsvereine sind von den Vorschriften betroffen. Im Gegensatz zur Blasmusik stehen sie derzeit aber wieder etwas besser da, wie Fabian Niklaus, Präsident Zentralschweizerischer Jodlerverband, sagt: «Das Gesangsverbot ist zwar nun aufgehoben, aber auch für uns gelten strenge Auflagen. Ohne Masken müssen auch wir in Innenräumen 25 Quadratmeter Platz pro Sängerin oder Sänger zur Verfügung stellen, was den Probebetrieb wahnsinnig schwierig gestaltet», so Niklaus. Die Vorgaben des letzten Sommers mit einer Abstandsregel von 1,5 Metern habe sich bewährt. Idealerweise hätte man hier anknüpfen sollen, meint er. Unter den gegebenen Umständen würden wohl nicht viele Vereine proben, zumal das Wetter auch nur mässig dazu einlade, im Freien zu singen.

Fabian Niklaus.

Bild: Manuela Jans-Koch (Schüpfheim, 22. Januar 2021)

Musikalisch bleibt vieles liegen

Er weiss, dass einige Jodlerklubs seit einem Jahr nicht mehr proben. In der Folge komme auch das so wichtige Vereinsleben zu kurz. Und musikalisch bleibe ohnehin vieles liegen. «Alleine zu Hause proben die wenigsten Jodler. Zumal sie ja auch nicht wissen, wofür sie eigentlich ihren Gesang üben sollten, da keine Konzerte und Feste in absehbarer Zeit durchgeführt werden können», so Niklaus. Man könne nicht abschätzen, welche Folgen daraus entstehen würden, und wie sich die unfreiwillige Pause auf die Motivation der Mitglieder auswirke. «Im Moment sind wir in einer schwierigen Lage. Wir müssen bald wieder in den Tritt reinkommen.»

Das will auch Sandro Blank mit seinen Orchestern. Der Musikalische Leiter des Jugendblasorchesters Luzern sowie der Feldmusik Sarnen befindet sich zwar in einer einigermassen komfortablen Situation, da junge Leute bis 20 Jahre beinahe uneingeschränkt proben und musizieren können, also lediglich Abstände von 1,5 Metern einhalten müssen. Dennoch ist er weit von der Normalität entfernt, da in seinem Ensemble auch Erwachsene mitspielen. «Wir arbeiten seit Anfang Jahr mit Kleingruppen in verschiedenen Räumen auf unser Sommerkonzert am 4. Juli im KKL hin. Die jungen Leute sind extrem gut drauf und höchst engagiert», versichert er.

Die Feldmusik Sarnen bei einem Konzert im Januar 2020. Bild: Kurt Liembd (Sarnen, 18. Januar 2020)

Schwieriger gestaltet sich die Probeorganisation mit der Feldmusik Sarnen, einem der besten Blasorchester der Schweiz. Allerdings sind viele seiner Leute Berufs- und sehr ambitionierte Laienmusiker, die mit Registerproben und auch alleine ihr Niveau halten können. «Als grosses Blasorchester der Höchstklasse leisten wir einen immens wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der sinfonischen Blasmusik. Des Weiteren verbuchen wir Jahresumsätze eines KMU. Wir sind darauf angewiesen, dass wir bald wieder gemeinsam loslegen können. Ende August müssen wir die neue Saison starten, sonst ist nicht absehbar, wo dies hinführen soll.»