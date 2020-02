Live Die Luzerner Fasnacht geht in die letzte Runde: Der Güdisdienstag im Liveticker Neben dem «Chendermonschter» in der Stadt Luzern stehen am Güdisdienstag grössere Umzüge überall im Kanton an. Am Abend folgt eines der letzten Highlights der Luzerner Fasnacht 2020: der Monstercorso in der Stadt Luzern. 25.02.2020, 15.01 Uhr

Der Güdisdienstag steht ganz im Zeichen der Strassenfasnacht.

Seit Vormittag füllt sich die Stadt Luzern wieder mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern.

wieder mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern. An verschiedenen Orten in der Zentralschweiz finden am Nachmittag zahlreiche Fasnachtsumzüge statt.

statt. Als letzter Höhepunkt der Luzerner Fasnacht folgt am Abend der Monstercorso durch die Stadt Luzern.

Offizieller Schlusspunkt der Fasnacht ist die Verabschiedung von Bruder Fritschi kurz vor Mitternacht. Gegen Mittwochmorgen hin neigt sich die Fasnacht 2020 dann definitiv ihrem Ende zu.

15:37 Uhr

Der Fasnachtsumzug in Triengen hat um 13.30 Uhr begonnen. Mit dabei waren über 40 Nummern. Das Fasnächtler trotzten dabei dem Wetter. Ein Regenschirm tut es schliesslich auch.

Trotz widrigen Wetterverhältnissen standen zahlreiche Zuschauer am Strassenrand. Politische Statements kamen am Umzug nicht zu kurz. Auch die Ausbreitung des Corona-Virus beschäftigte die Fasnächtler. Ein Kampfjet. Tiefseetaucher. Kinder im U-Boot Nautilus. Pauke spielen und einen Regenschirm in der Hand halten – das muss man auch können. Vertreter der Fröschenzunft Triengen kamen auf Pferden daher. Diese Fasnächtler sind mit einem Indianerzelt «on the road». Zwei junge Fasnächtler am Umzug. Ihnen macht der Regen nichts aus: Diese Fasnächtler haben einen gemütlichen Platz gefunden. Blick auf das Dorfzentrum von Triengen. Impressionen vom Umzug in Triengen.

15:32 Uhr

Hunger? Kein Problem, an der Weggisgasse gibt es ein Buffet mit Ovo, Maggi, Wurst und Bier - en guete!

Bild: Raissa Bulinsky

Mini Chuchi, dini Chuchi: Die Koch-Jurorinnen der «Stündeler» aus Schüpfheim sind in der Stadt Luzern unterwegs.

Bild: Raissa Bulinsky

15:20 Uhr

Regen ist für den Abend angesagt. Da drücken wir mal die Daumen, dass die Fasnacht heute ohne Regentropfen über die Bühne geht. Das Monstercorso startet um 19.30 Uhr in Luzern.

15:12 Uhr

Keiner zu klein, ein Fasnächtler zu sein. Das Chendermonschter in der Stadt Luzern hat um 14.30 Uhr begonnen.

Drei Kinder warten voller Vorfreude auf die Nummern. Bild: Philipp Schmidli

Wild und Bunt geht es am Chendermonster zu und her. Bild: Philipp Schmidli

Der Gorilla und sein Fang. Bild: Philipp Schmidli

15:01 Uhr

Vor einer Stunde hat in Sursee der Umzug begonnen. Die erste von 56 offiziellen Nummern: die Diebetormtöibeler Sursee.

Bild: Evelyne Fischer

Schenkastico mit einem grossartigen Wagen. Ihr Sujet: im Land der Wälder und mystischen Wesen. Bild: Evelyne Fischer

Die Notetuter Nottwil (Finale Feenomenale) sind nach 21 Jahren das letzte Mal an der Fasnacht. Bild: Evelyne Fischer

14:52 Uhr

Auch im Entlebuch gibt es einen Fasnachtsumzug zu bestaunen. Genauer gesagt in Doppleschwand. Kommentiert wird der Umzug übrigens von Sepp Studer, der heute nach vielen Jahren zum letzten Mal als Speaker im Einsatz ist.

Das Zunftmeisterpaar Willi und Vreni Emmenegger verteilen Orangen. Bild: Janick Wetterwald

Bei der Überaschungsnummer für Velo-Willi drehen die Räder durch! Bild: Janick Wetterwald

Da wird sogar gebadet. Bild: Janick Wetterwald

Zunftkutsche und die riesige Gige der Gigezunft Doppleschwand Bild: Janick Wetterwald

14:43 Uhr

Ungewohntes Bild



Das gibt zu Reden: Die Amok-Symphoniker machen den Umzug zu Hause in Kriens auf einem Lastwagen. Die Kommentare der Zuschauer gehen von «gäbig» bis «fuuli Cheibe».

Bild: Roman Hodel

Bild: Roman Hodel

14:38 Uhr

Hier kommt eine Orange geflogen! Absender: Gallivater Hugo Herzog.

Bild: Roman Hodel

Noch bevor der Umzug in Kriens offiziell startete, waren schon die ersten Wilden auf der Route unterwegs.

Bild: Roman Hodel

Bild: Roman Hodel

14:27 Uhr

Auch im Luzerner Seetal schränzt es. Am Fasnachtsumzug in Hochdorf schlängelt sich eine Guuggenmusig nach der anderen über die Strassen.

Bild: Roger Grütter

Bild: Roger Grütter

14:23 Uhr

Auf dem Schwanenplatz laufen bereits die Vorbereitungen für die Übertragung des Monstercorsos: Tele 1 berichtet ab 19.15 Uhr live.

Die Übertragungstechnik des Zentralschweizer Fernsehens Tele 1. Bild: Leserbild

14:19 Uhr

Die Tannenschleipfete Luthern ist inzwischen auch schon im Gang.

Achtung Baustelle: Ein Sujet nimmt den Strassenunterhalt auf die Schippe. Bild: Pius Amrein

Die Guuggenmusigen schränzen in Luthern. Bild: Pius Amrein

Auch die Kleinen machen mit. Bild: Pius Amrein

14:10 Uhr

In Ebikon ist mittlerweile der Umzug gestartet. Punkt 13.30 Uhr war es soweit: Die Rotsee-Husaren eröffneten den 59. Fasnachts- und Kinderumzug.

60 Jahre alt: Die jubilierenden Rotsee-Husaren. Bild: Simon Mathis

Auch an der Fasnacht Ebikon streiken die Frauen. Bild: Simon Mathis

Der Wagen zum 60-Jahr-Jubiläum der Ebikoner Guuggenmusig Rotsee-Husaren. Bild: Manuela Jans-Koch

Fasnachtsumzug Ebikon: Das Restaurant Löwen wird zur Husaren-Burg. Bild: Leserreporter

Etwas Grün im Asphaltdschungel. Bild: Manuela Jans-Koch

13:49 Uhr

Was für eine harte Landung in der Realität: Aus der für den FC Luzern vermeintlich rüüdig attraktiven Handänderung im Aktionariat wird nichts:

13:45 Uhr

Unsere Kollegen vom «Rontaler» übertragen den Fasnachtsumzug aus Ebikon live:

13:43 Uhr

Willkommen im Liveticker zum letzten Aufbäumen der Lozärner Fasnacht! Auch am letzten Fasnachtstag sind unsere Reporter mitten im Getümmel: vom Fasnachtsumzug in Sursee über den ersten städtischen Umzug in Kriens bis hin zum Grande Finale mit dem Monstercorso in der Stadt Luzern. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts! Wir freuen uns auch über Leserbilder: Auf go.luzernerzeitung.ch/leserbilder können Sie diese einfach hochladen.