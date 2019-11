Luzerner Regierung plant ein fast 100 Millionen Franken teures Sicherheitszentrum in Rothenburg Beim Bahnhof Rothenburg plant der Regierungsrat ein Sicherheitszentrum für die Luzerner Polizei, die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz sowie den Veterinärdienst. Das letzte Wort wird das Volk haben.

So könnte das geplante Sicherheitszentrum beim Bahnhof Rothenburg dereinst aussehen. (Visualisierung: Kanton Luzern)

(dvm) In der aktuellen Kantonsstrategie gibt der Luzerner Regierungsrat ein Bekenntnis für die Sicherheit ab. Eine der sechs Schwerpunktsätze lautet: «Wir räumen dem Schutz der Bevölkerung eine hohe Priorität ein.» Regierungspräsident und Sicherheitsdirektor Paul Winiker, sowie Reto Wyss, Vizepräsident des Regierungsrats und Finanzdirektor, bekräftigten am Montag an einer gemeinsamen Medienkonferenz, dass diesen Worten nun Taten folgen sollen.

Die Regierung will den Bedarf an zeitgemässer Infrastruktur für Menschen, Lebensmittel und Tiere in Rothenburg Station decken. Hier verfügt der Kanton Luzern über eine grosse Landreserve, für den es sogar einen rechtskräftigen Bebauungsplan gebe. Das Grundstück Rothenburg Station liegt an der Wahligenstrasse, direkt am A2-Anschluss und neben dem Bahnhof, der auch von mehreren Buslinien angefahren wird.

Dringender Handlungsbedarf in drei Bereichen

«Die Sicherheit für Menschen, Lebensmittel und Tiere können wir nur garantieren, wenn unsere Leute die richtige Infrastruktur haben, um bürgernah und effizient zu arbeiten», sagte Justizdirektor Paul Winiker vor den versammelten Medien in Luzern. Er fasste den Bedarf für die verschiedenen Aspekte des staatlichen Sicherheitsauftrags so zusammen:

«Wir haben zwingenden Handlungsbedarf. Wir müssen handeln. Wir sind alternativlos.»

Akut sei der Handlungsbedarf bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei. Der Stützpunkt Sprengi bei der A2-Ausfahrt Emmen Nord ist laut der Kantonsregierung «massiv überbelegt». Die Infrastruktur wie auch die Räumlichkeiten seien veraltet und würden den heutigen Bedürfnissen in keiner Weise mehr genügen. Ausserdem seien zugemietete Flächen vom Bundesamt für Strassen (Astra) wegen Eigengebrauchs per 2023 gekündigt worden.

Die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz befindet sich heute an der Meyerstrasse 20 in Luzern, separiert davon ist das Labor an der Vonmattstrasse 16 in Luzern. Wegen «mangelhafter Sicherheit und einem völlig veralteten Laborgebäude» komme es immer wieder zu Betriebsausfällen, wie der Regierungsrat weiter mitteilt.

Der Veterinärdienst des Kantons Luzern an der Meyerstrasse 20 in Luzern verfügt gemäss der Regierung über «zu kleine und ungenügende Räumlichkeiten». So mangle es an Räumen, die für den Veterinärdienst wichtig seien – etwa Infrastruktur für die Desinfektion und Reinigung. Zudem laufe der Mietvertrag aus.

Standort als Glücksfall

«Beim Standort Rothenburg Station können wir von einem eigentlichen Jackpot reden. Es stimmt alles und wir können nach unseren Bedürfnissen relativ rasch loslegen», so Reto Wyss, Finanzdirektor des Kantons Luzern. Voraussichtlich im Jahr 2023 soll das Volk über das Projekt in der Höhe von 91 Millionen Franken abstimmen können. Und so sieht der präsentierte Zeitplan aus:

Baubeginn frühestens in fünf Jahren 2020: Auswahlverfahren Planer-Wettbewerb

2021: Überarbeitung Wettbewerb und Vorprojekt

2022: Bauprojekt und Kostenvoranschlag

2023: Kreditbewilligung Regierungsrat/Kantonsrat

2023: Volksabstimmung

2024: Baueingabe, Start Ausführungsplanung und Ausschreibung

2028: voraussichtliche Inbetriebnahme

Eine von der Kantonsregierung in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass das Raumprogramm für die spezifischen Bedürfnisse der Luzerner Polizei (zum Beispiel zweistöckige Tiefgarage für die Fahrzeuge), des Lebensmittelschutzes und des Veterinärdienstes am vorgesehenen Standort in Rothenburg gut erfüllt werden können.

Das alles kommt nach Rothenburg

Die projektierte Geschossfläche von 26‘000 Quadratmetern soll wie folgt genutzt werden:

Luzerner Polizei mit rund 200 Mitarbeitenden: Alle Elemente der Verkehrspolizei, das Kommando mit Stab, Personalabteilung, der Bereich Planung und Einsatz sowie Teile von Technik und Logistik.

Alle Elemente der Verkehrspolizei, das Kommando mit Stab, Personalabteilung, der Bereich Planung und Einsatz sowie Teile von Technik und Logistik. Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz: Alle Abteilungen und das Labor mit rund 30 Mitarbeitenden am gleichen Standort.

Alle Abteilungen und das Labor mit rund 30 Mitarbeitenden am gleichen Standort. Veterinärdienst: Alle Abteilungen in geeigneten Räumlichkeiten. Rund 30 Mitarbeitende.

Ein «Jackpot» ist der Standort Rothenburg Station laut der Regierung auch, weil genügend Raumreserven vorhanden seien. Die aktuelle Planung umfasse eine Geschossfläche von 26‘000 Quadratmetern. Und für die weitere Zukunft sei eine strategische Flächenreserve von 17‘000 Quadratmetern vorhanden.

Der Rothenburger Gemeinderat Michael Riedweg bestätigte an der Medienkonferenz, dass es seitens der Standortgemeinde keine planerischen Hürden gebe. «Wir als Behörde freuen uns über die Pläne des Kantons. Rothenburg wird gerne zum kantonalen Hotspot Sicherheit.»

Gut geplante Finanzierung

Finanzdirektor Reto Wyss erklärte, dass die Investition von 91 Millionen Franken zweifellos ein grosser Brocken sei. Aber: «Dieses Projekt ist in der mittel- und langfristigen Finanzplanung seit längerem enthalten und darum finanzierbar.» Der Finanzhaushalt des Kantons lasse dank des Erfolgs der Finanzstrategie wieder mehr Gestaltungsraum zu. Die Regierung bleib ihrem Versprechen treu, die Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Sicherheit und Soziales zu setzen. «Dazu gehört das Sicherheitszentrum Rothenburg, weil wir überzeugt sind, dass wir damit echte Mehrwerte für die Bevölkerung schaffen», so Reto Wyss.