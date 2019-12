Reportage Mit der Polizei unterwegs am Luzerner Weihnachtsmarkt: So werden Taschendiebe abgeschreckt Weihnachtsmärkte sind bei Kriminellen besonders beliebt. Nun setzt die Luzerner Polizei verstärkt auf Prävention. Fabienne Mühlemann 14.12.2019, 05.00 Uhr

Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, Leute schlendern gemütlich durch die Marktstände, der Himmel verdunkelt sich langsam. Am Weihnachtsmarkt beim Franziskanerplatz in der Stadt Luzern herrscht bereits um 16 Uhr ausgelassene Stimmung. Inmitten des Getümmels stechen zwei Männer heraus, die mit ihrer leuchtorangen Weste sowie ihrer untypischen Ausrüstung wie Pistole und Funkgerät die Blicke auf sich ziehen.

Quartierpolizist Urs Krügel und sein Kollege am Weihnachtsmarkt in Luzern. Bilder: Eveline Beerkircher,

Luzern, 12. Dezember 2019



Der Quartierpolizist Urs Krügel und sein Partner sind auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Im Rahmen ihrer Patrouillentätigkeit machen sie die Leute heute speziell auch auf Taschendiebe aufmerksam. Sie marschieren strammen Schrittes durch die Menge, bleiben zwischendurch stehen, um mit Besucherinnen und Besucher des Marktes zu reden. «Entschuldigen Sie, was befindet sich in ihrem Rucksack?», spricht Krügel eine Frau mittleren Alters an und zeigt auf ihre Tasche. Die Frau wirkt im ersten Moment verdutzt, begreift dann aber, was der Polizist ihr mitteilen möchte. «Oh, nur mein Portemonnaie und ein paar unwichtige Dinge», so die Passantin mit grossen Augen. Krügel seufzt und erklärt der Besucherin, dass es für Taschendiebe ein leichtes sei, so an Wertsachen zu gelangen. Eine Unachtsamkeit der Besitzer – und schwups, die Wertsachen sind weg. Die Passantin entgegnet ernst: «Aber wir sind doch hier in der Schweiz, hier wird sicher nichts gestohlen.»

Zahl der Diebstähle ist rückläufig

Ach, wenn es denn nur so wäre, werden sich die beiden Polizisten wohl denken. Straftaten gegen das Vermögen, wie es im polizeilichen Fachjargon genannt wird, wurden im Jahr 2018 im Kanton Luzern fast 12'000 Mal begangen. Die Kategorie Diebstahl ohne Fahrzeug, worunter einfacher Taschendiebstahl am ehesten fällt, macht rund 45 Prozent davon aus. Die Zahlen sind übrigens rückläufig: Im Jahr 2017 waren es 550 solche Straftaten mehr.

Diebe konzentrieren sich oft auf Touristen

Das Handy von Krügel klingelt. Es ist die Einsatzzentrale, die ihn über einen Vorfall informiert. Einer Frau wurde das Portemonnaie in einem Laden in der Stadt Luzern geklaut. Nur: Sie hat weder bemerkt, wann der Diebstahl passierte, noch wie der Verbrecher aussah. «Die Chance ist sehr klein, dass der Dieb geschnappt wird», sagt Krügel.

Urs Krügel ist nicht ein Polizist, wie man sich einen strengen Gesetzeshüter vorstellt. Immer lächelnd winkt der 52-Jährige einem Besucher zu oder begrüsst einen Standbetreiber mit «Sali, wie gohts?» Gefühlt jede zweite Person kennt ihn – und er sie. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Stadtluzerner ist bereits seit 27 Jahren bei der Polizei. Und er ist auch unter dem Namen «Bierpolizist» bekannt, da er in der Freizeit sein eigenes Bier braut. Beim Smalltalk erzählen ihm die Passanten von ihren gesundheitlichen Problemen oder ihren Erlebnissen. Krügel hört geduldig zu. Auch ein Scherz zwischendurch darf nicht fehlen.

Der Austausch mit den Standbesitzern wird gesucht.

Sein Partner behält währenddessen mit wachsamen Augen die Umgebung im Blick. Denn so funktioniert das nun mal bei der Patrouille: Der eine redet, der andere schützt. Eben guter Cop, böser Cop. Der «böse» will seinen Namen nicht verraten. So viel sei gesagt: Er arbeitet in der Regel in einem Einsatzzug, bei dem rascher interveniert werden muss und somit mehr Action passiert.

Das Ziel der Patrouille ist nicht in erster Linie, einen Dieb in flagranti zu erwischen. Krügel:

«Uns sieht man mit der orangen Weste schon von weitem. Daher wird während unserer Anwesenheit kaum etwas gestohlen.»

Es seien eher die Polizisten in zivil, denen ein solcher Coup gelinge. Die Patrouille geht proaktiv auf die Besucher des Marktes zu und betreibt Prävention. Krügel: «Das wird sehr geschätzt und gibt den Leuten auch eine gewisse Sicherheit.»

Diese Besucherin hält die Tasche richtig vor dem Bauch.

Fast jeden Tag auf Patrouille

Der Himmel wird langsam dunkler, die Menschenmenge wird grösser, die Sterne am Weihnachtsmarkt leuchten heller. Krügel und sein Partner finden ein abgeschlossenes Velo vor der Franziskanerkirche. In dessen Korb: Eine grasgrüne Sporttasche, herrenlos. Die beiden blicken sich kurz um und öffnen dann den Reissverschluss der Tasche. Es ist nichts Wertvolles drin. «Wäre da nun Geld oder ein Handy drin gewesen, hätten wir die Tasche mit aufs Revier genommen», so die beiden.

Die grüne herrenlose Tasche wird durchsucht. Eveline Beerkircher

Krügel ist im Dezember fast jeden Tag auf Patrouille anzutreffen. Über die Weihnachtszeit hat die Polizei die Prävention in diesem Jahr nämlich besonders verstärkt. Krügels Gebiete sind die Altstadt, die Kleinstadt und die Bruchstrasse. Der Stadtmensch schätzt daran insbesondere den Kontakt mit den Leuten. Seit neun Jahren ist er Quartierpolizist – zuvor war er im Streifenwagen unterwegs. «Der Job ist sehr vielfältig und man kommt jederzeit mit den Leuten in Kontakt», schwärmt Krügel. Für seinen Partner, der nur wegen eines Krankheitsausfalles eines Kollegen dabei ist, wäre das nichts für längere Zeit.

Diebe haben doch noch zugeschlagen

Ein Schoggi-Samichlaus der Luzerner Polizei.

Um den Leuten das Anliegen der Polizei zu verdeutlichen, wird nach jedem Gespräch ein Schoggi-Samichlaus verteilt. «Danke für den Hinweis, ich nehme das Portemonnaie gleich in die Jackentasche», sagt eine ältere Frau. Und ihre Kollegin jauchzt: «Es stimmt. Die Polizei, dein Freund und Helfer!»

Trotz der Prävention ist es am Abend am Weihnachtsmarkt noch zu einem Diebstahl gekommen. Die Anzeige wurde aber erst am nächsten Morgen bei der Polizei gestellt. Zwischen 18.15 und 20.15 Uhr sind ein Handy und ein Portemonnaie beim Franziskanerplatz weggekommen. Krügel: «Das zeigt, dass das Thema hochaktuell ist. Hoffen wir, dass es die einzige Anzeige bleibt.»