Die Luzerner Polizei bekommt einen neuen Leiter Planung und Einsatz Andreas Portmann wird neuer Leiter der Abteilung Planung und Einsatz bei der Luzerner Polizei.

(dvm) Portmann tritt per 1. November 2019 die Nachfolge von Bernhard Aregger an, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Andreas Portmann. (Bild: PD/Luzerner Polizei)

Der 40-jährige Andreas Portmann leitet die Abteilung seit dem Weggang von Bernhard Aregger interimistisch. Per 1. November 2019 übernimmt nun Portmann die Abteilungsleitung definitiv und wird zeitgleich Mitglied der Geschäftsleitung der Luzerner Polizei. Wer als Chef Einsatzführung auf Portmann folgt, ist gemäss der Luzerner Polizei noch offen.

Andreas Portmann ist seit 2003 in verschiedenen Funktionen bei der Luzerner Polizei tätig. 2011 wurde er zum 1. Stellvertretenden Chef der Polizeiregion Entlebuch und im Jahr 2014 zum Chef dieser Polizeiregion befördert. Seit 2016 ist er als Chef Einsatzführung bei der Luzerner Polizei tätig.