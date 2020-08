Die Luzerner SP tritt bei den Regierungsratswahlen 2023 sicher mit einer Frau an Für die Geschäftsleitung der Sozialdemokraten ist klar: 2023 soll die Rückkehr in die Luzerner Regierung mit einer Frau gelingen. Nun sucht eine Findungskommission potenzielle Kandidatinnen. Lukas Nussbaumer 18.08.2020, 05.00 Uhr

Das unmissverständliche Bekenntnis einer Partei, bei den Regierungsratswahlen 2023 sicher mit einer Frau anzutreten? Fehlanzeige – bis am Montag. Wie Recherchen zeigen, hat die Geschäftsleitung der SP einer Personalfindungskommission den Auftrag erteilt, für die nächsten Wahlen in die Kantonsexekutive explizit eine Frau aufzubauen. Parteivizepräsidentin Priska Lorenz wird im Rahmen von Informationen über die Personalplanung darüber orientieren, wie der Einladung zur Delegiertenversammlung zu entnehmen ist. SP-Präsident David Roth bestätigt dies.

Ist der Entscheid der zwölfköpfigen Geschäftsleitung ein Eingeständnis, bei der letzten Ausmarchung im Frühjahr 2019 mit Jörg Meyer auf das falsche Pferd gesetzt zu haben? Schliesslich holte der Adligenswiler Kantonsrat im ersten Wahlgang weniger Stimmen als die Stadtluzerner Grüne Korintha Bärtsch, für die Meyer seine Kandidatur zurückzog und auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang verzichtete. «Nein», sagt Roth, «Jörg Meyer hat wie Korintha Bärtsch gut abgeschnitten. Dennoch ist der Auftrag und Anspruch für die nächsten Wahlen klar: Die SP gehört in die Regierung und mit ihr auch die Frauen.»

Geschäftsleitung will dem Parteitag im Herbst 2022 eine Auswahl bieten

Roth ist sich bewusst, dass eine Frauenkandidatur nicht automatisch zum Erfolg führt. Das haben die Wahlen 2015 gezeigt, als Felicitas Zopfi gegen SVP-Kandidat Paul Winiker chancenlos blieb. «Den Regierungssitz gegen die stärkste Oppositionspartei zu verteidigen, war sehr schwierig», blickt Roth auf den Verlust des SP-Mandats in der Regierung zurück – nach 56 Jahren.

Die Geschäftsleitung setzt sich zum Ziel, dem Nominationsparteitag im Herbst 2022 eine Auswahl an Kandidatinnen zu präsentieren. So, wie das auch Ende November 2014 der Fall war. Damals setzte sich Felicitas Zopfi mit 86 zu 57 Stimmen gegen Helene Meyer-Jenni durch. Zopfi trat kurz nach den Regierungsratswahlen von der Politbühne ab, Meyer-Jenni gehört noch immer dem Kantonsrat an. Das gilt auch für Jörg Meyer, der im Herbst 2018 parteiintern einziger Regierungsratskandidat war.

SP-Präsident hofft auf möglichst viel Dynamik im Wahlkampf

Was die Wahlchancen betrifft, lässt sich Roth nicht auf die Äste hinaus. Diese seien «intakt», sagt er – lässt dann aber doch durchblicken, was sich die SP verspricht: Den Wiedereinzug in die Regierung, nachdem sie ihren Sitz 2015 an die SVP verlor. Schliesslich zeichnet sich im Gegensatz zu 2019, als mit dem Rücktritt von Robert Küng nur der unbestrittene und mit Fabian Peter problemlos verteidigte Sitz der FDP frei wurde, Dynamik ab.

So wird die SVP 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit die schwere Aufgabe haben, ihren populären Regierungsrat Paul Winiker zu ersetzen, der dannzumal 67-jährig sein wird. Auch ein Rücktritt des parteilosen Marcel Schwerzmann, der Ende Legislatur während 16 Jahren im Amt gewesen sein wird, ist möglich. Reto Wyss (CVP) und Fabian Peter (FDP) treten höchstwahrscheinlich wieder an, der 62-jährige CVP-Gesundheitsdirektor Guido Graf plant dies ebenfalls. Roth sagt, Dynamik in einem Gremium sei «immer gut für Parteien, die nicht darin vertreten sind. Und wir sind die grösste dieser Parteien». Für die SP spreche zudem, dass sich bis jetzt keine anderen Frauenkandidaturen abzeichnen würden.

Liste der potenziellen Kandidatinnen bei der SP ist lang

Wer bei der SP in die engere Auswahl kommt, sei nun Aufgabe der Findungskommission. Das bereits für die Wahlen 2019 erstellte Anforderungsprofil umfasst gemäss Roth über 30 Punkte. «Es wird nun von der Findungskommission noch einmal geschärft und deckt die Bereiche Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz genauso ab wie die politische Verankerung.» Über Namen redet der Parteipräsident nicht. Sicher sei aber: «Wir haben viele potenzielle Regierungsrätinnen in unseren Reihen.»

Sicher zu den Anwärterinnen gehören Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj, die Kantonsparlamentarierinnen Pia Engler, Melanie Setz, Simone Brunner oder Marianne Wimmer-Lötscher. Auch die bei den Luzerner Stadtratswahlen angetretene Judith Dörflinger ist eine mögliche Kandidatin, ebenso die wiedergewählte Surseer Stadträtin Jolanda Achermann oder die im Amt bestätigte Adligenswiler Gemeinderätin Gisela Widmer. Nicht auszuschliessen ist auch ein Comeback von Luzia Vetterli, die im letzten Sommer aus dem Luzerner Grossstadtrat zurückgetreten ist.