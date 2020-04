Die Luzerner und Zuger Gewerkschaftsbünde laden zur digitalen 1.-Mai-Feier zum Thema Spital- und Pflegepersonal ein Unter dem Motto «Solidarität. Jetzt erst recht!» führen die Gewerkschaftsbünde der Kantone Luzern und Zug eine digitale 1.-Mai-Veranstaltung durch. Per Videokonferenz wird am Freitag ab 20 Uhr ein Podiumsgespräch über Care-Arbeit und die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen übertragen. 30.04.2020, 11.38 Uhr

(zim) Der Luzerner Gewerkschaftsbund und der Gewerkschaftsbund des Kantons Zug werden den 1. Mai mit einer gemeinsamen Podiumsdiskussion via Videokonferenz begehen. Im Zentrum stehen dabei die Angestellten jener Branche, die in der jetzigen Krise einmal mehr ihre Systemrelevanz unter Beweis stellen: Das Spital- und Pflegepersonal. Dies vermelden die beiden Gewerkschafsbünde in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien die Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal prekär gewesen. Nun stünden die Spital- und Pflegeangestellten an vorderster Front in direktem Kontakt mit den Corona-Kranken und würden Tag und Nacht einen beträchtlichen Effort leisten. Just in dieser Zeit habe der Bundesrat die ohnehin bescheidenen Gesundheitsschutzbestimmungen für das Gesundheitspersonal aufgeweicht, heisst es in der Mitteilung weiter. Die beiden Gewerkschaftsbünde fordern deshalb «auch und gerade während der Krisenzeit die Einhaltung von minimalen Pausen und Ruhezeiten und für die Zeit nach der Krise einen Kurswechsel in der Gesundheitspolitik».

Podiumsgespräch mit drei Expertinnen

Mit Mascha Madörin (Ökonomin), Sara Muff (Luzerner Kantonsrätin, dipl. Pflegefachfrau HF am Schweizer Paraplegiker-Zentrum) und Manuela Weichelt-Picard (Zuger Nationalrätin, Mitglied der Kommission für Gesundheit) diskutieren drei ausgewiesene Expertinnen über die momentane Lage und Zukunftsperspektiven.

Hinweis

Die Videokonferenz beginnt um 20.00 Uhr. Der Zugang erfolgt über folgenden Link: https://us02web.zoom.us/j/83450781676. Die Teilnahme ist kostenlos. Für das Publikum besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.