Interview «Die meisten alteingesessenen Familien sind weggezogen»: Er ist Gisikon treu geblieben Bauernsohn, Feuerwehrmann, Gemeinderat: Fast sein ganzes Leben hat Heinrich Arnet in seiner Wohngemeinde verbracht. Der Gisikoner blickt zurück. Simon Mathis 11.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 79-jährige Heinrich «Heiri» Arnet ist in Gisikon aufgewachsen und hat das Dorf seither «nur für den Militärdienst und zwei Semester landwirtschaftliche Schule in Pfäffikon für längere Zeit verlassen», wie er selbst von sich sagt.

Einer der wenigen, der «Gisikon treu geblieben ist»: Heinrich Arnet (79). Bild: PD

Arnet war als CVP-Politiker von 1979 bis 2008 im Gisiker Gemeinderat vertreten und konnte den starken Bevölkerungsanstieg gegen Ende des 20. Jahrhunderts mit eigenen Augen verfolgen. Im Interview erinnert er sich zurück an seine Erlebnisse im Dorf.

Sie sind einer der wenigen Vertreter der Ü65-Generation, die in Gisikon aufgewachsen sind und noch immer hier leben. Wie kommt das?

Heinrich Arnet: Die meisten alteingesessenen Familien wie Sidler, Grüter und Schmid sind einfach weggezogen. Ausserdem hat Gisikon keine eigene Alterssiedlung; die steht in Root. Ich bin einer der ganz wenigen, die Gisikon treu geblieben sind.

Wo genau in Gisikon sind Sie aufgewachsen?

Auf dem Wissehrli-Hof als Bauernsohn. Zur Schule ging ich ihn Root. Am Dienstag und Freitag mussten wir jeweils um 7 Uhr die Schulmesse besuchen. Am Donnerstag war schulfrei, nur nachmittags hatten wir eine Stunde Religion. Da hiess es, die zehn Gebote auswendig zu wissen, sonst gab es ärger. Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir aber das elfte Gebot, das vor allem für die Buben wichtig war. Es hiess: «Lass dich nicht erwischen!» Ab der dritten Klasse wurden Mädchen und Buben übrigens getrennt unterrichtet.

Als Bauernsohn hatten Sie vermutlich nicht viel Freizeit.

Das ist so, ich musste fast jede freie Minute auf dem Hof mithelfen. Nur am Sonntagnachmittag konnten wir Kinder machen, was wir wollten. Im Sommer hiess das Fussball und Velofahren, im Winter schlittelten wir gerne die Waldstrasse vom Weidhof bis zur heutigen Einmündung in die Kantonsstrasse hinunter. Heute wäre das undenkbar. Hin und wieder haben wir auch gejasst.

Und wie verbrachte man die Freizeit als Erwachsener?

Es war vor allem der Agathaverein der Feuerwehr, der das gesellschaftliche Leben prägte. Er organisierte die Maskenbälle im Tellen am Güdisdienstag, aber auch Ausflüge etwa ins Buochser Theater. Auch 1.-August-Feiern führte der Verein durch. Sie waren auch 20 Jahre lang im Kirchenrat. Dabei hat Gisikon gar keine eigene Kirche. Der Kirchenrat verwaltete vor allem Liegenschaften. Trotz fehlender Kirche: Die Religion war für uns sehr wichtig – und der Besuch der Kirche Root am Sonntag Pflicht. Bei einem Todesfall wurde der Sarg mit Ross und Wagen zu dieser Kirche getragen. Das geschah über den heutigen Reussblickweg, den wir damals Leichen- und Kirchenweg nannten.

Wie sind Sie zum Posten des Gemeinderates gekommen?

Das war, nachdem ich 1967 den Hof von meinem Vater übernommen hatte. Meine Ehefrau kümmerte sich um unsere vier Kinder und um meine Eltern. Das gab mir Gelegenheit, mich ab 1979 politisch zu engagieren. Zu dieser Zeit zogen immer mehr Leute in die Gemeinde.

Wie erklären Sie sich das?

Das hat sicher verschiedene Gründe. Damals hörte man vor allem von Zuzügern aus Zug. Sie sagten, die Steuern seien zwar bei ihnen billiger, aber die Lebenskosten insgesamt höher.

Die Zuzüger machten sicher auch eine neue Infrastruktur nötig.

Ja. Man muss sich vorstellen, dass Gisikon bis Ende der 1970er praktisch gar keine Infrastruktur hatte. Vor meiner Zeit als Gemeinderat wurde die Wasserversorgung aufgebaut. 1978 entstand das Gemeindehaus mit Feuerwehrdepot, 2000 wurde das Zentrum Mühlehof gebaut. 2005 schliesslich folgte das Schulhaus Mühlematt. Sie haben den Brand des «Pöstli» mit eigenen Augen gesehen.

Wie war das?

Daran kann ich mich gut erinnern. An diesem Freitag habe ich im Restaurant noch die Metzgete vorbereitet. Am Abend kam die Meldung, dass das Pöstli brenne. Wir von der Feuerwehr sind sofort ausgerückt, konnten aber auch mit Hilfe der Feuerwehr Root und Dierikon nichts mehr ausrichten. Am nächsten Tag haben meine Frau und ich übrigens auf dem Zivilstandsamt in Meierskappel geheiratet. Wir mussten dorthin, weil der damalige Gemeindeschreiber auch Meierskappel betreute.