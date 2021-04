«Die Mitte» Namensänderung der Luzerner CVP wird zum Juristenfutter Alt Grossrat Anton F. Steffen verlangt, dass die Ergebnisse der Konsultativabstimmung über den neuen Namen der CVP nicht veröffentlicht werden. Das Vorgehen der Parteileitung sei rechtswidrig, sagt er und gelangt ans Schiedsgericht der Partei. Das Problem: Momentan ist das Gremium gar nicht bestellt. Dominik Weingartner 20.04.2021, 05.00 Uhr

Bis zum 18. April konnten sich rund 17'000 Luzerner CVP-Mitglieder dazu äussern, ob sie dem von der Parteileitung vorgeschlagenen neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» zustimmen oder nicht. Die Abstimmung ist umstritten. Denn bindend ist sie nicht, die Namensänderung muss an einer Delegiertenversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Doch Parteiexponenten, die das «C» im Namen der Partei erhalten wollen, sehen in der Basisbefragung eine einseitige Beeinflussung der Delegierten.

Inzwischen gibt es drei Varianten

Zu diesen Exponenten gehört der Luzerner alt Grossrat Anton F. Steffen. Dieser hat mit Datum vom 17. April das Schiedsgericht der Luzerner CVP angerufen. Er stellt den Antrag, die Parteileitung zu verpflichten, das Ergebnis der Konsultativabstimmung unter Verschluss zu halten, bis die Delegiertenversammlung final über den künftigen Namen entschieden hat.

Anton F. Steffen

Denn anders als bei der jetzigen Konsultativabstimmung können die Delegierten bei der Versammlung, die voraussichtlich im Herbst stattfinden wird, über mehrere Varianten abstimmen. Zum einen über den Antrag der Parteileitung «Die Mitte Kanton Luzern», den Antrag des Komitees «Für das C», das sich für den Namen «CVP Luzern – Die Mitte» ausspricht, sowie über einen Antrag von Anton F. Steffen, der den bisherigen Namen «CVP des Kantons Luzern» beibehalten will. Laut Steffen ist er mit dieser Haltung nicht alleine, so unterstütze diesen Vorschlag unter anderem auch der ehemalige Regierungsrat Klaus Fellmann.

Schiedsgericht ist zurzeit nicht besetzt

Steffen verlangt also, dass das Schiedsgericht nun «superprovisorisch» einen Kommunikationsstopp über das Ergebnis der Basisbefragung verhängt. Laut CVP-Präsident Christian Ineichen, der am Montag noch mit dem Auszählen der Stimmen beschäftigt war, ist das gar nicht so einfach. Denn das Schiedsgericht ist nicht besetzt, sondern muss zuerst bestimmt werden. «Das Schiedsgericht kommt in der Regel im Vorfeld von Wahlen und Nominationen zum Einsatz», sagt Ineichen. Das letzte Mal sei es bei der Nomination für die Ständeratswahlen gewählt worden.

Eine erste Einschätzung der Rechtslage durch den CVP-Nationalrat und Rechtsanwalt Leo Müller habe ergeben, dass das Schiedsgericht für Steffens Antrag zuständig sei, so Ineichen.

«Das geht aus den Statuten hervor, das Schiedsgericht muss einberufen werden.»

Unklar ist das Verfahren. Ineichen schlägt vor: «Kläger- und Beklagtenseite sollen je zwei Personen definieren. Diese vier Personen bestimmen dann den Obmann des Schiedsgerichts.»

«Was die Parteileitung vorschlägt, ist statutenwidrig»

Anton F. Steffen wählt im Gespräch deutliche Worte für das Vorgehen der Parteiführung: «Was die Parteileitung mit der Konsultativabstimmung gemacht hat, geht nicht.» Er spricht von einem «Versuch, eine Vorentscheidung für den neuen Namen herbeizuführen». Das sei eine «unzulässige Beeinflussung der Delegierten». Für ihn ist klar: «Das Resultat der Basisbefragung muss zurückgehalten werden, bis die Delegiertenversammlung entschieden hat.»

Auch für den Vorschlag des Parteipräsidenten zur Besetzung des Schiedsgerichts hat Steffen nichts übrig:

«Laut den Statuten wählt die Delegiertenversammlung das Schiedsgericht, nicht die beteiligten Parteien.»

Tatsächlich heisst es in den CVP-Statuten, dass die Delegierten die Mitglieder des Schiedsgerichts bestimmen. «Was die Parteileitung vorschlägt, ist statutenwidrig. Das geht nicht, das ist kein Spiel», sagt Steffen. Und: «Ich weigere mich, in diese Diskussion einzusteigen.»

Parteipräsident Ineichen will den Antrag von Steffen inhaltlich nicht werten. «Jedes Parteimitglied hat das Recht, sich zu äussern. Wir bleiben gelassen», sagt er. Aber: «Ich gehe nicht davon aus, dass die Beschwerde vor einem Schiedsgericht eine Chance haben wird.» Dennoch wäre es falsch, das Resultat der Basisbefragung schon jetzt zu veröffentlichen. «Zurzeit steht das Resultat still. Wir wollen diese Angelegenheit sauber klären.» Für das erste freut sich Ineichen über die aus seiner Sicht gelungene Konsultativabstimmung. «Ich finde es genial, wie es uns in Pandemiezeiten gelungen ist, mit der Basis in Kontakt zu treten.»