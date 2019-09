Die Musikgesellschaft Wauwil macht sich chic für die Zukunft Die Musikgesellschaft Wauwil hat sich eine neue Fahne und eine neue Uniform zugelegt. Hannes Bucher

Die neue Uniform der Musikgesellschaft Wauwil wurde am Samstag in der Pfarrkirche gesegnet. (Bild: Dominik Wunderli, 31. August 2019)

Freude und Stolz ist den Blechbläsern der Musikgesellschaft Wauwil ins Gesicht geschrieben, wie sie am Samstagabend ins Zentrum Linde einziehen. Der Verein, der in der 3.Stärkeklasse musiziert, präsentiert sich rundum erneuert. Voraus der Fähnrich mit der neuen Vereinsfahne in glänzendem Damast. In Rot, Gelb und Schwarz gehalten – den Farben Wauwils – ersetzt sie nach 33 Jahren die bisherige Standarte. Gerhard und Corinna Klein sowie Brigitta und Vitus Iseli amten als Fahnenpatenpaare. Es folgen die 36 Musikantinnen und Musikanten der Brassband. Sie tragen schicke neuen Uniformen. 30 Jahre lang diente die bisherige Bekleidung.

Der kräftige Applaus im Saal beweist: Der neue Auftritt ihrer Dorfmusik kommt bei den Anwesenden bestens an. Beim Einweihungsgottesdienst in der Pfarrkirche und beim anschliessenden Festumzug zum Zentrum Linde bekam die Bevölkerung Fahne und Uniform erstmals zu Gesicht. Jetzt auf der Bühne wird der neue Auftritt von Markus Büttiker vom gleichnamigen Atelier in Pfaffnau detailliert kommentiert: die schwarze Hose, das Jackett in speziell kreiertem Dunkelmarin, unter dem Jackett ein elegantes Gilet in Silber und Schwarz.

Alte Uniform ging einst ins Wallis

«Wow – so eine schöne Uniform! Ich bin begeistert», sagt denn auch Gemeindepräsidentin Annelies Gassmann. Die MG Wauwil präsentiere in der neuen Aufmachung sich und die Gemeinde in bester Manier. Als «klassischer Dorfverein» leiste sie einen grossen Beitrag für eine lebendige Dorfgemeinschaft und im Speziellen auch für die Jugendförderung. In sinniger Weise ergänzt die Gemeindepräsidentin: «Was wäre das Leben ohne Musik. Miteinander reden und gemeinsam musizieren sind fast das Gleiche. Für beides braucht es viel Taktgefühl.»

OK-Präsident Beat Rölli betont, dass der Verein soeben die grösste Erneuerung in der 105-jährigen Geschichte vorgenommen habe. Diese sei nur durch grossartige Unterstützung möglich gewesen. Er dankt Sponsoren und Gönnern, Helfern und Musikanten. Komplimente gibt es auch vom Patenverein, der BBMG Egolzwil. Und das Majorettenkorps Wauwil bringt es auf den Punkt: «Ihr seht extrem gut aus.»

Nebst den örtlichen Vereinen und Ehrengästen ist auch die Musikgesellschaft Konkordia Varen aus dem Wallis mit dabei. Die Walliser bekamen 1958 von den Wauwilern deren erste Uniform geschenkt. Seither sind die beiden Vereine freundschaftlich verbunden. «Wir freuen uns, in Wauwil dabei zu sein», sagen die jungen Walliser Musikanten Nathan Werlen und Maria Bayard. «Das nächste Jahr kommen die Wauwiler zum Gegenbesuch zu uns.»