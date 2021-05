Interview «Das könnte faktisch zu einem Ausschluss der freien Szene führen» – die neue Präsidentin der IG Kultur Luzern über das neue Theater, Corona und die SP-Politik Laura Breitschmid (34) präsidiert neu die IG Kultur Luzern. Sie tritt ihr Amt zu einem Zeitpunkt an, an dem das kulturelle Leben allmählich wieder zurückkehrt. Robert Knobel 10.05.2021, 05.00 Uhr

Die Luzerner Kultur ist gerade dabei, aus dem Tiefschlaf zu erwachen. Was sind kurzfristig die grössten Herausforderungen für den Neustart?

Laura Breitschmid: Zunächst geht es einmal darum, die Gäste wieder zurückzuholen. Es ist nämlich keineswegs gesagt, dass das Publikum automatisch in Scharen zurückkommt, sobald wieder Veranstaltungen stattfinden können. Das haben Untersuchungen auf nationaler Ebene gezeigt. Wir müssen deshalb den Leuten das Bewusstsein vermitteln, dass Kultur wieder möglich ist. Es soll wieder normal sein, Kultur zu erleben. Dieses Ziel verfolgen wir zum Beispiel mit dem Projekt «Kultursommer», das die Leistungen der Luzerner Kulturinstitutionen unabhängig von ihrem Standort ins Gespräch bringen soll.

Die IG Kultur Luzern hat kürzlich das Gastro-Verbot an Veranstaltungen stark kritisiert. Weshalb ist das so schlimm?

Selbst wenn ein Konzert im Freien stattfindet, herrscht dort ein absolutes Konsumationsverbot. Das ist absurd, zumal die Gäste vor und nach der Veranstaltung trotzdem im Aussenbereich konsumieren dürfen. Der Gastrobetrieb ist für viele Kulturhäuser extrem wichtig. Deshalb haben wir zusammen mit Südpol, Sedel, Schüür, Neubad, Treibhaus und Theater Pavillon die Forderung an den Kanton gerichtet, diese Praxis zu ändern. Zwar liegt dies nicht in der Kompetenz des Kantons, doch er hat uns versprochen, sich beim Bund für unser Anliegen einzusetzen.

Die IG Kultur ist eine Lobby-Organisation für alles, was in Luzern irgendwie mit Kultur zu tun hat – von der Freelance-Musikerin bis zum subventionierten Museum. Diese hatten auch in der Coronazeit unterschiedliche Interessen. Konnte die IG Kultur ihnen allen helfen?

Natürlich war die Ausgangslage für die einzelnen Kulturinstitutionen sehr verschieden. Die grossen Häuser mit fest angestelltem Personal haben dank Kurzarbeit und anderer Hilfsmassnahmen relativ rasch Sicherheit gewonnen. Für sie wurde auch auf nationaler Ebene lobbyiert. Ganz anders die selbstständigen Kulturschaffenden. Corona hat die bereits bestehenden ungleichen Spiesse erst richtig offengelegt. Für diese Leute konnte die IG Kultur wertvolle Arbeit leisten. Wir haben in den letzten Monaten etwa 140 Einzelberatungen durchgeführt. Wir haben Medienkonferenzen für die Kulturschaffenden «übersetzt», haben ihnen geholfen, Entschädigungsforderungen einzureichen, und bei Bedarf auch externe Fachleute vermittelt – etwa um Verfügungen anzufechten.

Die Kultur ist nicht die einzige Branche, die unter Corona leidet und Forderungen stellt. Werden Sie von den Behörden überhaupt gehört?

Ja. So haben wir bei der Festlegung der Personenobergrenzen für Veranstaltungen erreicht, dass der Kanton seinen Spielraum zu Gunsten der Kulturhäuser nutzte. Auch bei der Organisation des Contact-Tracing an Veranstaltungen konnten wir uns einbringen. Für die Behörden ist das alles ja auch neu – sie sind froh, wenn man ihnen die spezifischen Bedürfnisse der Kulturveranstalter erläutert.

Apropos Behörden: Die IG Kultur Luzern äussert sich verstärkt zu politischen Themen – etwa gegen die Museumsfusion oder zum neuen Theater. Aber es haben doch wohl kaum alle Mitglieder dieselbe Meinung?

Es sind ja auch nicht alle gleichermassen von einem Thema betroffen. Bei der Museumsfusion haben wir unsere Haltung natürlich in erster Linie in Absprache mit den beiden kantonalen Museen und nahen Interessenverbänden definiert, die alle Mitglieder der IG Kultur Luzern sind. Politisches Engagement hat aber noch einen anderen wichtigen Aspekt: Kulturschaffende und Institutionen haben meist weder die Zeit noch das Vorwissen, um Verordnungen, Vernehmlassungen und Behördenentscheide zu interpretieren. Wir hingegen haben diese Ressourcen und stellen sie unseren Mitgliedern zur Verfügung.

Luzern soll mit dem neuen Theater bald einen neuen Kultur-Leuchtturm erhalten. Die Frage, welche Rolle die freie Theaterszene dort spielen soll, ist noch immer ungeklärt. Welche Meinung haben Sie?

Kritisch sehe ich insbesondere die Konditionen, zu denen externe Theatergruppen das Haus benutzen dürfen. Das im Betriebskonzept erwähnte Vollkostenprinzip ist nicht realistisch und könnte faktisch zu einem Ausschluss der freien Szene führen.

Dieses Problem hat man im KKL mit dem Nutzungsrecht für lokale Vereine gelöst. Ein Vorbild fürs Theater?

Möglicherweise. Allerdings ist ein Theaterbetrieb komplexer als das KKL. Eine Produktion einer lokalen Gruppe geht in der Regel über einen einzigen Abend hinaus. Es gibt also bei der Nutzungsfrage noch vieles zu klären. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Verhandlungen zwischen freier Szene und dem Luzerner Theater letztlich zum Erfolg führen werden.

Der Geschäftsleiter der IG Kultur, Gianluca Pardini, ist für die SP im Luzerner Stadtparlament – genauso wie das bisherige Vorstandsmitglied Mario Stübi und dessen Nachfolger Adrian Albisser. Steht die IG Kultur politisch links?

Grundsätzlich ist die IG Kultur Luzern politisch neutral – und wir würden uns auch über Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien freuen. Wichtiger als die Parteizugehörigkeit ist für uns, dass jemand möglichst gut mit den politischen Prozessen vertraut und im Luzerner Kulturleben verankert ist. Das ist bei allen drei erwähnten SP-Politikern der Fall. Sie leisten für unsere Anliegen politische Lobbyarbeit – nicht nur in der SP, sondern bei allen Parteien. Im Übrigen haben wir vor einem Jahr wieder eine kantonsrätliche Kulturgruppe initiiert, in der alle Parteien vertreten sind. Wir wollen auf allen Ebenen einen konstruktiven Dialog führen.

Zur Person Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Mai 2021) Laura Breitschmid, Präsidentin IG Kultur Luzern Die IG Kultur Luzern vertritt die Interessen von 240 kulturellen Institutionen in Luzern und der Zentralschweiz. Laura Breitschmid (34) ist seit 2016 im Vorstand. Sie wurde am Mittwoch zur neuen Präsidentin als Nachfolgerin von Urs Bugmann gewählt. Dieser präsidierte die IG Kultur Luzern seit 2016. Breitschmid hat Kunstgeschichte und Wirtschaft studiert und arbeitet zurzeit an einem Master in Kulturpublizistik in Zürich. Hauptberuflich ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunstmuseum Luzern.

Eine offene Baustelle ist die Subventionierung von mittelgrossen Kulturinstitutionen wie Kleintheater oder Museum Bellpark. Das Solidaritätsprinzip der Regionalkonferenz Kultur (RKK) ist gescheitert. Wie soll es nun weitergehen?

Die jetzige Situation ist tatsächlich nicht ideal. Es kann nicht sein, dass die Kulturförderung von der jeweiligen Finanzlage einer Gemeinde oder der aktuellen Zusammensetzung des Gemeinderats abhängt. So hat man null Planungssicherheit – was ein professionelles Kulturschaffen erschwert. Das gilt auch für die Förderung von Einzelprojekten. So hat zum Beispiel eine Adligenswiler Künstlerin heute keine Möglichkeit mehr, Unterstützung von ausserhalb ihrer Gemeinde zu erhalten. Dies, weil Adligenswil aus der RKK ausgetreten ist. Wir fordern deshalb, dass der Kanton im Kulturförderungsgesetz verbindliche Regeln für die Kulturfinanzierung in Gemeinden und Regionen schafft.

Die IG Kultur Luzern hat auch Mitglieder in anderen Zentralschweizer Kantonen, etwa die Museen in Stans und Schwyz. Wird die IG ausserhalb Luzerns überhaupt wahrgenommen?

Die grosse Mehrheit unserer Mitglieder ist in der Stadt Luzern angesiedelt. Viele kommen aus dem übrigen Kanton und einige aus anderen Kantonen. Wir können diese Institutionen zumindest punktuell unterstützen. So haben wir uns zum Beispiel zum neuen Kulturförderungsgesetz im Kanton Uri geäussert und wir sind in engem Austausch mit Partnerorganisationen wie der IG Kultur Zug. Auch mit den Behörden der Zentralschweizer Kantone sind wir in Kontakt. Das wird durchaus geschätzt.

Die IG Kultur gibt auch das Kulturmagazin «041» heraus. Die Redaktion hat eine hohe Fluktuation, es scheint ein klares Profil zu fehlen. Gerade jetzt hat wieder eine neue Co-Redaktionsleitung angefangen. Was sind Ihre Erwartungen?

Die Redaktion ist grundsätzlich unabhängig, das Magazin ist nicht einfach das Sprachrohr der IG Kultur. Seine Aufgabe ist die Kulturvermittlung und -berichterstattung. Die personellen Wechsel betrachte ich im Übrigen nicht als besorgniserregend. Das «041» ist während der Coronakrise durch alle Unterstützungsnetze gefallen, die Inserate und Abozahlen sind eingebrochen. Viel Potenzial sehe ich in Zukunft im digitalen Bereich – der Blog «Kulturteil» soll zu einer Kulturplattform ausgebaut werden.

Welche längerfristigen Ziele verfolgen Sie als neue IG-Präsidentin für die Luzerner Kultur?

Luzern hat ein grosses Potenzial als Kulturstadt. Wir wollen eine Vision für die Luzerner Kultur entwickeln. Dabei soll insbesondere die touristische Bedeutung der Kultur mehr Beachtung erhalten. Wir wollen die Kultur künftig als identitätsstiftendes Merkmal von Luzern festsetzen. Dabei sollen nicht nur einzelne Festivals wie beispielsweise das Lucerne Festival als ein wichtiger touristischer Faktor gesehen werden, sondern die Vielzahl der kulturellen Angebote herausgestrichen werden – auch ein B-Sides, das Blue Balls oder das Fumetto tragen zur Attraktivität einer Festivalregion bei – es gibt ständig so viele spannende Ereignisse und damit ebenso viele Gründe, nach Luzern zu reisen.