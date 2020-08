Die Parolen sind gefasst: Die SP Luzern sagt zweimal Ja und viermal Nein Die SP stellt sich einstimmig hinter die kantonale Volksinitiative für transparente Vormiete und den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. 20.08.2020, 22.44 Uhr

(nus/sma) Die SP des Kantons Luzern empfiehlt den Stimmberechtigten am 27. September einstimmig ein Ja zur kantonalen Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete!». Ebenso einstimmig befürworten die Delegierten auf eidgenössischer Ebene einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, wie sich an der gestrigen Versammlung zeigte. Bei den vier weiteren eidgenössischen Vorlagen fassten die Genossinnen und Genossen die Nein-Parole. Einstimmig lehnt die SP neue Kampfjets ab, spricht sich gegen die Begrenzungs-Initiative der SVP aus und verwirft höhere Kinderabzüge bei den Bundessteuern. Einzig beim Nein zum revidierten Jagdgesetz gab es eine Enthaltung.