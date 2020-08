Die Premium-Veloständer am Bahnhof Luzern werden nächste Woche abgebaut – zugunsten normaler Veloständer Bald sind die herkömmlichen Veloparkplätze direkt vor dem Bahnhofsgebäude zurück. Das Luzerner Start-up Smartmo beendet das Pilotprojekt – und will über die Bücher gehen. Simon Mathis 05.08.2020, 17.31 Uhr

Die neuen Veloparkplätze am Bahnhof Luzern fanden während der Testphase kaum Nutzer.

Bild: Eveline Beerkircher

(Luzern, 10. Oktober 2019)

Die 50 «digitalen» Veloständer des Start-ups Smartmo am Bahnhof Luzern werden abgebaut; schon am 10. bis 11. August werden die miet- und verschliessbaren Velostationen deinstalliert. Dies geht aus einem

E-Mail hervor, die das Luzerner Unternehmen Smartmo an seine Kunden verschickt hat. Anstelle der Smartmo-Ständer werden bald wieder die herkömmlichen Veloplätze nutzbar sein, wie die SBB auf Anfrage schreiben. Ab wann genau, lasse sich allerdings noch nicht sagen.

Smartmo-Geschäftsleiter Daniel Hänggi bestätigt den Abbruch der Testphase. «Wir bauen zwei Monate vorher ab, weil wir unser Test-Soll erfüllt haben», so Hänggi. Ursprünglich sollte das Pilotprojekt vom September 2019 bis Ende Juli 2020 laufen, die SBB räumte aufgrund von Corona allerdings eine Verlängerung bis Herbst ein. Hänggi:

«Wir wissen, dass wir viele Sachen besser machen müssen. Aber diese Verbesserungen werden wir innerhalb der nächsten drei bis vier Monaten nicht umsetzen können.»

Deshalb investiere das Start-up nun lieber in die Weiterentwicklung und den Relaunch des Produktes, als die Testphase in die Länge zu ziehen. Sowohl der Veloständer als auch die App müssten bedienerfreundlicher werden, so Hänggis Fazit.

Bessere Nachfrage erhofft

Die Nutzung der Veloständer blieb hinter den Erwartungen zurück. «Wenn man etwas komplett Neues macht, hat man natürlich immer die Hoffnung, dass die Nachfrage sehr gross ist», sagt Hänggi. «Das hat sich aber leider nur zum Teil bewahrheitet.» Man müsse allerdings bedenken, dass Smartmo mit wenigen finanziellen Mitteln und auch wenig Werbung umgesetzt wurde. Zudem sei das Konzept noch ungewohnt; auch das Veloverleih-System Nextbike habe mehrere Jahre gebraucht, um sich zu etablieren. Dass die Veloständer in den vergangenen zwei Monaten gratis angeboten wurden, habe die Auslastung erhöht. Im Juli parkierten laut Smartmo 275 Velos, was einer Verdoppelung gegenüber dem Monat Januar entspreche.

Die SBB ziehen ein ähnliches Fazit. «Im Vorfeld haben wir uns eine bessere Nachfrage erhofft», so Mediensprecher Oli Dischoe. «Die Covid-19-Situation, die den ÖV sehr stark getroffen hat, hat von März bis Mai auch die Nachfrage bei den Smartmo-Plätzen massiv eingeschränkt.» Unter anderem habe die Lockerung der Massnahmen dazu geführt, dass die «Nachfrage deutlich zugenommen» habe.

Mit seinem Abriegelungssystem richtet sich Smartmo vor allem an die Fahrer teurerer Velos, insbesondere E-Bikes. Das sei auch ein Grund, weshalb Hänggi optimistisch in die Zukunft blicke: «Die Zeit spricht für uns. Wenn wir jetzt auch noch ein Jahr mehr brauchen, ist das nicht schlimm.» Dass die Nachfrage für Premium-Veloständer zu tief sei, bestreitet Hänggi: «Da haben wir überhaupt keine Bedenken. Immerhin 1400 Personen haben unsere App heruntergeladen. Ausserdem haben wir auch sehr viel positives Feedback bekommen. Stammkunden bedauern, dass wir die Ständer abbauen.»

Zusammenarbeit mit den SBB vorerst beendet

Als Nächstes steht für Smartmo die Suche nach weiteren Investoren auf dem Programm. Nächstes Jahr wolle das Unternehmen den Relaunch umsetzen. In welchem Rahmen dieser erfolgen wird, lasse sich noch nicht sagen.

Der Pilot mit der SBB sei vorerst abgeschlossen. Man wolle aber auch in Zukunft mit der SBB zusammenarbeiten, sagt Hänggi. Auch die 30 Veloständer in Uster baue Smartmo bald ab. Die geplanten Projekte in Solothurn, Zürich und Basel wurden wegen Corona nicht umgesetzt. «Ob in Zukunft ein weiterer Versuch an SBB-Bahnhöfen gemacht wird, ist momentan offen», sagt SBB-Sprecher Oli Dischoe.