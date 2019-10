Bildstrecke Sanierung abgeschlossen: Die reformierte Kirche Luzern eröffnet das neue alte Lukaszentrum Nach den rund zwei Jahre andauernden Bauarbeiten ist das evangelisch-reformierte Lukaszentrum in der Stadt Luzern bereit für den Betrieb.

Frisch renoviert und herausgeputzt: Das Lukaszentrum beim Vögeligärtli in der Stadt Luzern. (Bild: PD)

(spe) Das Lukaszentrum beim Vögeligärtli in der Stadt Luzern mit Kirche, Saal und Verwaltungsgebäude ist in den letzten zwei Jahren saniert und erneuert worden. Die 2018 gestarteten Arbeiten sind nun grösstenteils abgeschlossen. Am Donnerstag hat die Reformierte Kirche Luzern das denkmalgeschützte Lukaszentrum den Medien und eingeladenen Gästen präsentiert. Die öffentliche Wiedereröffnung findet am 3. November statt.

Die Unterrichts- und Büroräume im Erdgeschoss des Lukaszentrums sind nun mit Tageslicht durchflutet. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 20. Oktober 2019)

Die Sanierung erforderte die Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege. Ein Ziel sei es dabei gewesen, die ursprüngliche Stimmung im Gebäude wieder herzustellen, schreibt die Reformierte Kirche Luzern in ihrer Mitteilung. So habe beispielsweise der Befund des Restaurators die Farbtonwahl für die Wände beeinflusst.

Der Klinkerboden wurde aufgefrischt und nachgebrannt. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 20. Oktober 2019)

Zwitscher-Bar Ende November bezugsbereit

Komplett neu errichtet wurde das Dachgeschoss, das nun als Bürofläche genutzt wird. Bereits in das renovierte Gebäude eingezogen ist die Kirchengutsverwaltung und in den nächsten Tagen werden sich gestaffelt auch die Sozialberatung und die Reformierte Kirche Stadt Luzern dort einrichten. Die Zwitscher-Bar hingegen wird voraussichtlich Ende November bezugsbereit sein. Grund dafür sind die zusätzlichen Arbeiten die aufgrund eines Wasserschadens vor rund zehn Jahren notwendig sind.

Die Gesamterneuerung kostete mehr als zunächst geplant. Für die Sanierungsarbeiten und die Planung waren insgesamt 8,27 Millionen Franken budgetiert. Bei den Sanierungsarbeiten kamen jedoch ungeahnte Schäden zum Vorschein, die Statik, Korrosion oder Abdichtungen betrafen. «Die Sanierung war eine Herausforderung, weil trotz umfangreicher Vorabklärungen viel Unvorhergesehenes dazu gekommen ist», sagt Marlene Odermatt, Präsidentin der Reformierten Kirche Luzern. Im Juni dieses Jahres hiess der Grosse Kirchenrat der Kirchgemeinde Luzern deswegen einen Zusatzkredit von 750'000 Franken gut (wir berichteten).

So sah das Lukaszentrum noch im Juli aus – ein Baustellenrundgang: