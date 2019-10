Duftnote inklusive: Migros und das Verkehrshaus der Schweiz präsentieren in einem Ausstellungscontainer auf spielerische Art und Weise die Transportkette der Banane von den Plantagen in Südamerika in die Schweizer Verkaufsregale.

Von der Plantage ins Verkaufsregal: Die Reise der Banane im Verkehrshaus entdecken Duftnote inklusive: Migros und das Verkehrshaus der Schweiz präsentieren in einem Ausstellungscontainer auf spielerische Art und Weise die Transportkette der Banane von den Plantagen in Südamerika in die Schweizer Verkaufsregale.

(ems) Produkte sind oft lange unterwegs, bis sie bei den Konsumenten ankommen. Viele verschiedene Organisationen sind involviert: Transporteure, Zollbehörden, Spediteure, Reedereien oder Lagerfirmen.

Am Beispiel der Banane wird im Erlebniscontainer im Verkehrshaus die Reise der Banane von den Plantagen in Kolumbien und Ecuador bis in die Verkaufsfiliale, wo der Kunde sie auf der Waage mit der Preisetikette versieht, erzählt.

Der Erlebniscontainer im Verkehrshaus. (Bild: PD)

Die Stationen der Logistikkette sind mit QR-Codes versehen, schreibt das Verkehrshaus in einer Mitteilung weiter. Mit einem Scanner können die Besucherinnnen und Besucher mehr Informationen abfragen.

Anbauen, Pflücken, Transportieren, Portionieren, Waschen, Etikettieren, Verladen: Die Reise von der Plantage zum Konsumenten dauert 30 Tage. Auf dem Frachtschiff nach Antwerpen (Belgien) beträgt die Temperatur im Kühlcontainer 13 Grad. Das Kühlen bewirkt, dass die Banane kaum weiterreift und bei der Ankunft noch grün ist.

In der Schweiz bleiben die Früchte vier bis acht Tage in Reifezellen, wo sie von grün auf gelb, von mehlig auf cremig, von geschmacklos auf süss wechseln. Schliesslich werden die Bananen in Supermärkten angeboten – und munter gekauft: Hierzulande werden pro Jahr und Person 10,8 Kilogramm Bananen gegessen.

Die Themeninsel ist ein Vorbote der Schwerpunkt-Ausstellung «Logistik erleben!», die im April 2020 im Verkehrshaus eröffnet wird.