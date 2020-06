Haben Sie schon gewählt? In 15 Luzerner Gemeinden gibt es noch Sitze im Rat zu besetzen – alle Namen, Streitgespräche und Wissenswertes

Am Sonntag, 28. Juni 2020 steht in mehreren Luzerner Gemeinden der zweite Wahlgang an. Dazu finden Sie alle Kandidaten und Kandidatinnen, Streitgespräche und Informationen in unserer Übersicht.