Auf einer grünen Wiese in Malters stehen 78 rote Fässer Eine Kunstinstallation lässt Staunen und Innehalten: Künstler Edwin Grüter setzt 78 Akzente im Gartenpark in Malters und nennt sein Werk «entfässelte herde». Sandra Monika Ziegler 03.09.2020, 13.25 Uhr

«Entfässelte herde » von Edwin Grüter im Gartenpark in Malters. Bild: PD

Die Fässer kamen von der Turbine Giswil, denn bereits diesen Sommer hatte der Raumkünstler Edwin Grüter (1950) in der Halle des Obwaldner Eventlokals für Staunen gesorgt. Aufgetürmt waren damals 100 Fässer. In Malters stehen nun 78 rote Fässer auf der grünen Wiese Partner am Kaiserhof 1. Es zeigt sich ein Spiel zwischen Natur und Kultur, zwischen Erwartung und Assoziation.