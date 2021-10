Die Soldatenstube in der Stadt Luzern darf abgerissen werden

Stadt Luzern Jetzt wird die Soldatenstube definitiv abgerissen – wahrscheinlich steht das Gebäude im Dezember nicht mehr Der Luzerner Stadtrat darf das politisch heiss umstrittene Gebäude nun wie geplant rückbauen. Wie das Areal künftig genutzt wird, ist weiterhin offen. Nächste Gespräche sind auf Ende Jahr angesetzt. Simon Mathis Aktualisiert 11.10.2021, 17.30 Uhr

Die letzte rechtliche Hürde für den Abbruch der Stadtluzerner Soldatenstube am Murmattweg 2 ist gefallen. Der Innerschweizer Heimatschutz (IHS) hat seine Beschwerde gegen das Vorhaben des Stadtrates nicht ans Bundesgericht weitergezogen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Somit wird die Abweisung der Beschwerde durch das Luzerner Kantonsgericht morgen Dienstag rechtskräftig.

Jetzt steht einem Abbruch der politisch heiss umkämpften Soldatenstube nichts mehr im Wege. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. November 2020)

Dem Rückbau der Soldatenstube steht also nichts mehr im Wege. Es ist zu erwarten, dass die Abbrucharbeiten bald beginnen werden. Der Stadtrat hat stets seine Absicht signalisiert, das unliebsame Kapitel möglichst schnell abschliessen zu wollen. Marko Virant, Leiter Immobilien bei der Stadt Luzern, schreibt denn auch:

«Wir werden unmittelbar die Vorbereitungsarbeiten fortsetzen.»

Allerdings werde der Rückbau «etwas länger als normal» dauern. Grund seien Gebäudeschadstoffe und die Komplexität des Vorhabens, wobei er auf den Baumschutz verweist. Virant nennt den Entscheid des IHS «grundsätzlich begrüssenswert».

Nächste Gespräche im Dezember

Offen ist, was nach dem Abbruch auf dem Areal Eichwäldli geschehen wird. Kurzfristig schwebt der Stadt eine Zwischennutzung durch die Quartierbevölkerung vor, mittelfristig soll das Areal für KMU, Kleingewerbe und Kultur zur Verfügung stehen. Was die Zwischennutzung betrifft, will der Stadtrat die Wünsche der Quartierbewohner aufnehmen.

Diesbezüglich hätten bis Mitte Jahr mehrere Treffen stattgefunden, erzählt Virant. «Man verblieb beim letzten Treffen des runden Tisches, dass die Gespräche nach dem Rückbau der Soldatenstube wieder aufgenommen werden», so Virant. «Die Stadt wird sich um ein nächstes Gespräch im Dezember diesen Jahres bemühen.» Damit ist indirekt gesagt, dass die Soldatenstube im Dezember wohl nicht mehr stehen wird.

Architekten eilten den Bewohnerinnen und Bewohnern zu Hilfe

Der Holzbau hat in den vergangenen zwei Jahren für politisch aufgeheizte Debatten gesorgt. Die letzten Bewohnerinnen und Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nannten, haben sich lautstark für den Erhalt des Gebäudes eingesetzt. Sie blieben mehrmals und über längere Zeit im Gebäude, obwohl entsprechende Verträge mit der Stadt bereits ausgelaufen waren. Die «Familie Eichwäldli» konnte auch die Unterstützung einiger Architekten gewinnen, die für den Erhalt des Gebäudes argumentierten, das 1935 vom bekannten Luzerner Architekten Armin Meili erbaut wurde.

Im Juni schliesslich zog die «Familie» aus. Kurz darauf schaltete sich der IHS gemeinsam mit dem Schweizer Heimatschutz mit einer Beschwerde ein, woraufhin das Kantonsgericht den geplanten Abbruch sistierte. Die alte Soldatenstube gilt gemäss kantonalem Inventar als erhaltenswert, ein Neubauprojekt liegt nicht vor. Der Heimatschutz berief sich im Verfahren darauf, dass gemäss Luzerner Bau- und Planungsgesetz Gebäude in historischen Ortskernen erst abgebrochen werden dürfen, wenn die Baubewilligung für den Neubau erteilt ist.

«Verringerter Denkmalwert» und «ausgeprägte Baufälligkeit»

Laut IHS kommt das Gericht zum Schluss, dass der Verein gar kein Beschwerderecht habe, da keine öffentliche Auflage des Rückbaus stattgefunden habe. Der Heimatschutz nennt diese Eischätzung in der Mitteilung «anfechtbar». Ebenfalls weitergezogen werden könnte die Frage, ob die geltende Praxis in der Stadt Luzern bundesrechtskonform sei.

Die Argumente des Gerichtes, die konkret auf die Soldatenstube zielen, nennt der IHS hingegen «überzeugend oder zumindest plausibel». Der Verein verweist auf den «verringerten Denkmalwert» und die «ausgeprägte Baufälligkeit» des Gebäudes. Diese habe nicht nur mit vernachlässigten Unterhaltsarbeiten zu tun, sondern auch mit Senkungen des Terrains.

Offenbar räumt der Innerschweizer Heimatschutz einem anderen Verfahren eine grössere Bedeutung zu; nämlich dem «Fall Gewerbegebäude». Dort prüft das Bundesgericht zurzeit den grundsätzlichen Umgang mit inventarisierten Objekten. Der Heimatschutz schliesst die Mitteilung mit der Bemerkung, dass er mit der Stadt weiterhin die Zusammenarbeit suchen wolle, damit das Eichwäldli-Urteil «kein Freipass für die Stadt oder den Kanton wird, schützenswerte und erhaltenswerte Gebäude nach Gutdünken abzubrechen».