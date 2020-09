Analyse Die Spange-Nord-Initiative hat ihr Ziel bereits erreicht

Erstmals kann sich das Volk zum Thema Spange Nord äussern. Analyse zur Abstimmung am 27. September in der Stadt Luzern. Robert Knobel 12.09.2020, 05.00 Uhr

Die blauen «Spange-No»- Transparente gehören längst zum Strassenbild zwischen Maihof, Fluhmatt und Friedental. Der Widerstand gegen die «Spange Nord» scheint omnipräsent.

Eine Hausfassade im Friedbergquartier mit einem Transparent.

Und nun kommt auch noch eine Volksinitiative der SP mit dem Titel «Spange Nord stoppen – lebenswerte Quartiere statt Stadtautobahn» zur Abstimmung. Der Urnengang ist am 27. September. Was will die Initiative? Zum Zeitpunkt der Unterschriftensammlung war die Ausgangslage völlig anders als heute. Damals stand die «Spange Nord» in ihrer ursprünglichen Form zur Debatte: Eine bis zu vierspurige Zubringerstrasse vom Maihof übers Friedental bis zum Portal des Reuss­port-Tunnels. Dort sollte die «Spange» in die A2 einmünden. Eine neue Reussbrücke zur Fluhmühle bildet den Abschluss.

Grafik zur ursprünglich geplanten Spange Nord:

Damit wollte der Kanton sein Versprechen gegenüber dem Bund einlösen. Das Projekt war nämlich Bestandteil der Autobahn-Umfahrung Bypass. Die Initiative fordert, dass sich der Luzerner Stadtrat mit allen Mitteln gegen die «Spange Nord» wehrt. Das tat der Stadtrat auch – und zwar schon lange vor der Initiative. Der Stadtrat hat zwar keine Entscheidungskompetenz, da es sich um ein kantonales Projekt handelt. Doch dem Widerstand aus der Stadt war es zu verdanken, dass der Kanton nochmals über die Bücher ging. Das Resultat ist eine massive Redimensionierung des Projekts. Die neue Strasse Maihof-Friedental fällt weg. Übrig bleibt nur noch die Brücke über die Reuss (Reuss­portbrücke).

Dazu läuft zurzeit die Vernehmlassung. Sie endet Ende September, wenige Tage nach der städtischen Abstimmung. Die Kantonsregierung wird sich bei ihrem weiteren Vorgehen auf die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung sowie aus der städtischen Abstimmung stützen. Danach werden der Kantonsrat und das kantonale Stimmvolk allenfalls über einen Baukredit entscheiden.

Streit um die Busspur durch die Innenstadt

Was tatsächlich wann gebaut wird, steht in den Sternen. Der Bund hat inzwischen klar gemacht, dass er den Bau des Bypass unabhängig vom kantonalen Ergänzungsprojekt vorantreiben wird. Aus Sicht der Kantonsregierung trägt die Reussportbrücke zumindest zur Stabilisierung des Gesamtsystems Bypass bei. Eine Entlastung der Luzerner Innenstadt sei damit aber nicht mehr zu erzielen – das wäre nur mit der «echten» Spange Nord möglich. Diese Sichtweise wird allerdings von der Stadt Luzern bestritten: Die «Spange» sei keine zwingende Voraussetzung, um den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Dass der Autoverkehr auf der Seebrücke seit Jahren abnimmt, ist für den Stadtrat der praktische Beweis. Sollte die Entwicklung so weitergehen, wäre in wenigen Jahren das Entlastungsziel erreicht, das eigentlich erst mit der «Spange Nord» eintreffen sollte. Dann, so hofft der Stadtrat, wird der Kanton sein Hauptversprechen einlösen müssen, nämlich eine durchgehende Busspur durch die Innenstadt (Luzernerhof-Kupferhammer). Doch hier ist man wiederum beim Kanton anderer Meinung: Die Busspur war Teil der «Spange Nord». Da dieses Projekt nun tot ist, wird auch die Busspur hinfällig. Es ist zu erwarten, dass Stadt und Kanton hier noch einige harte Kämpfe ausfechten werden.

Keine einzige Nein-Stimme im Stadtparlament

Zurück zur Initiative: Im Stadtparlament waren die Bürgerlichen der Ansicht, dass die Initiative obsolet geworden sei, weil ihr Hauptgegenstand, die neue Zubringerstrasse, gar nicht mehr existiert. Die Linken und der Stadtrat sehen dies anders: Auch wenn nur noch eine «Mini-Spange» übrig bleibt, so sei doch klar, dass die Initiative auch diese bekämpft. Tatsächlich erwähnen die Initianten die zu schützenden Quartiere namentlich – darunter auch das Gebiet Fluhmühle, das durch die Reussportbrücke weiterhin betroffen ist. Jedenfalls hat auch diese Brücke einen sehr schweren Stand – auch weil der Kanton deren Nutzen nicht schlüssig zu erklären vermag. Ein klares Bekenntnis zur Reussportbrücke ist in der Stadtluzerner Politik kaum zu hören. Im Parlament wurde die Initiative mit 30:0 Stimmen zur Annahme empfohlen – bei 14 Enthaltungen. Bei der Parolenfassung der Parteien zeigt sich ein ähnliches Bild: SP, Grüne und GLP unterstützen die Initiative, während FDP und CVP Stimmfreigabe beschlossen. Einzig die SVP lehnt sie ab.

Littau und Reussbühl profitieren von Autobahnanschluss

Die Initiative hat ihr Hauptziel, die Verhinderung einer neuen Strasse durch die Wohnquartiere, bereits erreicht. Wird das absehbare «Ja» am 27. September auch der Reuss­portbrücke den Todesstoss versetzen? Die Kantonsregierung müsste sich jedenfalls genau überlegen, wie sie das Projekt gegen den Widerstand aus der Stadt umsetzen will. Hinzu kommt: Während sich Gemeinden wie Ebikon und Kriens von der «Spange Nord» noch klare Vorteile erhofften, wird die Reussportbrücke auf weniger Enthusiasmus in der Region stossen. Das werden die Vernehmlassungsantworten zeigen. Direkt profitieren würden höchstens die Stadtteile Littau/Reussbühl, die dank der neuen Brücke eine bequeme Zufahrt zur A2 erhalten würden – allerdings müssten sie eben auch mit dem markanten Bauwerk leben. Das wahrscheinliche Szenario ist – unabhänig vom Ausgang der Abstimmung – dass der Kanton die Brücke zwar nicht beerdigt, aber zumindest auf später verschiebt. Dafür sprechen finanzielle Gründe, vor allem aber die Tatsache, dass der Bund seinen Bypass nicht mehr von einer «Spange Nord» abhängig macht.