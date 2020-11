Porträt Püriertes Essen wird bei diesem Koch aus Emmen zu Kunst Sandro Kalkhi (37) ist Olympiasieger mit einem Luzerner Koch-Team. Der Sous-Chef des Betagtenzentrums Emmenfeld bereitet den Bewohnern mit seinen Speisen jeden Tag eine Freude, auch den Menschen mit Schluckbeschwerden. Roger Rüegger Aktualisiert 20.11.2020, 17.39 Uhr

Wie kann püriertes Essen ästhetisch schön präsentiert werden? Sandro Kalkhi weiss es. Bilder: Pius Amrein (Emmen, 8. November 2020)

Es mutet sonderbar an, wenn ein Spitzenkoch betont, dass er stolz auf sein Brot ist. Doch genau das sind Sandro Kalkhis Worte. Der 37-jährige Luzerner ist Sous-Chef im Betagtenzentrum Emmenfeld in Emmen und Mitglied der Ausstellungsmannschaft der Vereinigung Cercle des Chefs de Cuisine Lucerne (CCCL). Mit diesem Team gewann er im Februar die Goldmedaille an der Olympiade der Köche in Stuttgart.

Der in Neuenkirch wohnhafte Kalkhi kann also klar mehr, als ein Brot mit Konfitüre bestreichen. Zum Gespräch erscheint er mit einem Stück weichem Kunststoff, welches an eine Sandform erinnert, mit denen Kinder am Strand und im Sandkasten ihre Kuchen herstellen beziehungsweise formen. Weit weg vom Thema sind wir nicht, denn Kalkhi hat diese Gummiform herstellen lassen, um darin Lebensmittel zu formen.

«Jeder Mensch hat ein Anrecht auf gutes Essen»

Smoothfood heisst das Zauberwort. Oder um das Kind beim Namen zu nennen: Püree. «Kochen ist nicht nur mein Beruf, sondern seit langer Zeit mein Hobby. Es war für mich früher undenkbar, dass ich mich als Koch dereinst auf das Pürieren von Essen spezialisieren würde», sagt er. Seit 2012 befasst er sich jedoch intensiv mit pürierter Kost für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden, beziehungsweise mit Dysphagie. Neue Trends und experimentelles Kochen sind seine Leidenschaft. Er sagt:

«Neben Smoothfood ist die Molekularküche meine Spezialität.»

Kalkhi verwendet oft das Algenprodukt Agar Agar und auch pflanzliche Geliermittel finden Anwendung beim Smoothfood.

Ausschlaggebend für seinen Entscheid war seine Grossmutter, die an Dysphagie erkrankte und an Schluckstörungen leidet. Als Sandro Kalkhi die Frau an ihrem Geburtstag besuchte, wurde ihm erst bewusst, in welcher Weise sie ihre Nahrung zu sich nehmen muss. «Absolut unappetitlich. Püriertes Essen wird in der Regel als unförmiger Kleks in unterteilten Tellern serviert», sagt Kalkhi fast empört. Er empfindet dies als unwürdig. «Jeder Mensch hat ein Anrecht auf gutes Essen, das auch ansprechend hergerichtet wird», hält er fest. Umso mehr, weil er die Geschichte von vielen der Bewohnerinnen und Bewohnern des Emmenfeld kennt.

Rund ein Dutzend von ihnen leidet an einer ähnlichen Krankheit wie seine Grossmutter, also dem Verlust der Kaufähigkeit oder Schluckbeschwerden. «Manche Leute, die heute in einem Betagtenheim wohnen, haben ein beschwerliches Leben geführt. Ihre Tagesstruktur wird im Heim von den Mahlzeiten bestimmt. Es ist daher wichtig, dass sie sich auf ein schönes Menu freuen können.» Er fügt zudem an:

«Die Mahlzeiten sollen für meine Bewohner der Höhepunkt ihres Alltags sein.»

Genau hier liegt für Kalkhi die Herausforderung. Diese hat er angenommen und bei seinen Gästen in der Schlemmerei, wie das Restaurant des Betagtenzentrums heisst, bereits ziemlich gepunktet. Über allem steht seine Erfindung, auf die er sehr stolz ist: das pürierte Brot. Dieses kommt jedoch nicht wie Püree daher, sondern es sieht aus wie echtes Brot. Es besteht aus Ruchbrot, Milch und Eiern.

Laut Kalkhi ist eine Schnitte mit Konfi für ältere Leute wie eine Reise in die Kindheit. Die kann bei Schluckbeschwerden jedoch nicht angetreten werden, weshalb er mit Rasmus Springbrunn, dem ehemaligen Coach der Kochnationalmannschaft, eine Form einer Brotscheibe entwickelte und diese aus Silikon herstellen liess.

3D-Kost aus dem eigenem Design

Inzwischen hat der begeisterte Koch eine ansehnliche Sammlung von Formen. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Über Rindsgulasch mit Kartoffelstock und Broccoli über Fisch mit Gemüse und tournierten Kartoffeln bis hin zu Ris Casimir oder einem Gericht mit Pouletschenkel fertigt er alles an. Zum Essen muss immer genug Sauce serviert werden. Kochen, Pürieren, in Formen abfüllen, pochieren und tiefkühlen sind in etwa die Abläufe. Das alles ist 3D-Kost aus Kalkhis eigenem Design.

Dabei bedient sich der Experte natürlich einigen Tricks, um dem Essen die richtigen Farben und Nuancen zu verleihen, damit sie den Originalspeisen optisch so nah wie möglich kommen. Einer püriertem Scheibe Brot verleiht Kalkhi mit geröstetem Mehl eine Kruste, ohne dass diese wirklich knusprig ist.

Diese Art von Ruchbrot in einer Form gibt es noch nicht auf dem Markt, sagt Kalkhi. «Es ist schweizweit oder sogar weltweit einzigartig. Ich finde Dysphagie ein sehr wichtiges Thema», unterstreicht er.

Aus diesem Grund bietet Sandro Kalkhi seit 2018 für Berufskollegen Smoothfood-Workshops an. «Es ist heute möglich, Schonkost als püriertes Essen attraktiv anzurichten und dieses auch im Geschmack zum kulinarischen Highlight werden zu lassen. Ich setze mich dafür ein, dass auch betagte Leute mit Beschwerden nicht auf ihr Lieblingsessen verzichten müssen.»

