Neue Themenwege: Kriens macht seine Industriegeschichte sichtbar

Papiermühlen, Sägereien, Knochenstampfen: Die Krienser erkunden ihre Industriegeschichte neuerdings per App auf dem Handy oder Tablet. Gleichzeitig entsteht im Obernau ein eigener Themenweg. Hugo Bischof 15.10.2020, 17.00 Uhr

Die KLB (Kriens-Luzern-Bahn) an der Ausgangsstation Luzern Obergrund. Die Güterbahn verband ab 1900 die Standorte Rösslimatt, Kupferhammer und Kriens. 1997 stellte sie ihren Betrieb weitgehend ein. 2009 wurden die letzten Gleise entfernt.

Teiggi-Herstellung in der ehemaligen Krienser Teigwarenfabrik, die 1967 ihren Betrieb einstellte.

Teigwaren-Verpackung in der alten Teiggi. Maschinenfabrik Bell. Impression aus der Schappe-Fabrik.

Zum Gallustag in Kriens am 16. Oktober erhält die Bevölkerung als Geschenk eine neue App. «Sie soll ein interaktives Erlebnis der Krienser Industriekultur ermöglichen, die noch heute da und dort sichtbar ist», teilt die Stadt Kriens mit. Mit der App kann man sich auf einen Rundgang durch Kriens machen und erhält an zahlreichen Stationen Informationen zum jeweiligen Standort. Thema ist in erster Linie die industrielle Vergangenheit von Kriens.

Initiiert hat das Projekt der Private Kulturclub Luzern (PKC), dem auch Krienser Persönlichkeiten angehören. Er wurde vor 24 Jahren gegründet und hat bereits 20 kulturelle Projekte umgesetzt. Die Idee eines Industriewegs Kriens entstand erstmals 2010. Der PKC und die Stadt Kriens haben sie jetzt gemeinsam realisiert. Gemäss Klubpräsidentin Marlies Dellagiacoma übernahm jeder der beiden Partner die Hälfte der Gesamtkosten von 90'000 Franken.

Privater Kulturclub Luzern Der Private Kulturclub Luzern (PKC) wurde 1996 gegründet. Er geht auf eine Gruppe kunstinteressierter Architekten und Unternehmer zurück. Gemäss seinen Satzungen setzt er sich zum Ziel, regelmässig «kulturelles Gedankengut oder kulturelle Bauten irgendwelcher Art finanziell und moralisch anzuregen und zu unterstützen». Der Klub hat bereits 20 konkrete Projekte umgesetzt, eines davon auch in Kriens, nämlich die künstlerische Gestaltung der Sonnenbergbahn-Talstation. In der Stadt Luzern hat der PKC unter anderem das Bronze-Relief der Innenstadt neben der Jesuitenkirche realisiert. Ein weiteres gefördertes Projekt ist die Nachbildung der Glasmalerei-Fenster im ehemaligen Kloster Rathausen. (hb)

Am Anfang stand die Wasserkraft des Krienbachs

«Am Ursprung der Maschinenindustrie der zweiten industriellen Revolution, die das bäuerliche ins industrielle Kriens verwandelte, stand die Wasserkraft des Krienbachs», heisst es in der Mitteilung der Stadt. Sie wurde über Wasserräder genutzt, die heute noch hinter dem Feldmühleschulhaus bei der «Chnochestampfi» zu sehen sind. Deshalb entstanden entlang des Krienbachs zahlreiche Gewerbebetriebe wie Papiermühlen, Sägereien und eben Knochenstampfen. Ortsbezeichnungen und Flurnamen wie Stampfeli, Hammerschmiede, Feldmühle, Pulvermühle, Kupferhammer und Langsäge erinnern noch heute daran.

Ein ausgeklügeltes System von 26 Wasserrädern und vielen Zu- und Ableitungen sowie Verbindungskanälen (etwa dem Ehehaftenkanal im Mittlerhusquartier) optimierten die Effizienz. Weil in der nahen Stadt Luzern zunehmend der Platz fehlte, siedelten sich zunehmend mehr Gewerbe- und später auch Industriebetriebe in Kriens an. Die Bell Maschinenfabrik (heute Andritz Hydro) war das wohl prägendste Beispiel dafür. Daneben gab es aber noch viele mehr – bekannt ist etwa die Teigwarenfabrik. Inzwischen sind Industrie und Gewerbe auch in Kriens auf dem Rückzug. Vier von fünf Arbeitsplätzen in Kriens gehören inzwischen zum Dienstleistungssektor.

Interessierte können weitere Geschichten und Standorte hinzufügen

An der inhaltlichen Entwicklung der App waren Fachleute des Museums Bellpark massgeblich beteiligt. Die Idee stammt vom Zuger Historiker Michael van Orsouw. Technologie und Programmierung steuerte die Luzerner Creative Agentur Velvet bei. GPS-Daten weisen den Nutzerinnen und Nutzern den Weg und liefern in der App weitergehende Infos bis hin zu Filmausschnitten. Derzeit sind 25 Stationen aufgeschaltet.

Doch die App ist erweiterbar. Über die Website kann die Bevölkerung weitere Geschichten beitragen, die – nach einer inhaltlichen Prüfung durch Spezialisten – auch allen anderen Nutzenden angezeigt werden. Die Stadt Kriens schreibt:

«So entwickelt sich der Lebensraum Kriens weiter – ausgehend vom virtuellen Erlebnis der Industriekultur bis zur Gegenwart.»

Entstehen könnten so weitere Touren – etwa entlang wichtiger Stätten für gestalterisches Schaffen, für Natur oder für das gesellschaftliche Leben.

Quartierverein Obernau realisiert eigenen Industrieweg

Auch im Obernau soll die Industriegeschichte sichtbar gemacht werden. Zu seinem 60-jährigen Bestehen plant der Quartierverein Obernau ebenfalls einen Kultur- und Industrieweg. Dieser basiert aber nicht auf einer App, sondern auf herkömmlichen Stelen und Tafeln an acht Standorten. Zusätzliche Informationen können über einen QR-Code abgerufen werden. Das entsprechende Baugesuch liegt zurzeit bei der Stadt Kriens auf.

Der Rundgang solle aufzeigen, «wie sich das Obernau vom einstigen Bauerndorf zu einem beliebten Wohn-Vorort von Kriens mit drei Schulhäusern entwickelt hat», heisst es im Projektbeschrieb. Die thematischen Schwerpunkte sind Kultur, Alte Handwerke, Wasserkraft, Naturgefahren und Sonnenbergkohle sowie Wasserfassung. Start ist beim Schwändi-Bähnli bei der Feldmatt, das von 1924 bis 1995 der Lebensnerv für die dortigen Bewohner war. Weitere Stationen sind Blattigweiher, Rengglochschlucht, Kohlebergwerk, Knochenstampfi und Ehehaftenkanal, Restaurant Obernau, Kleinkraftwerkstollen EWL.

Warum ein eigener Weg? Warum schloss sich der Quartierverein Obernau nicht von Anfang an dem Kultur- und Industrieweg der Stadt an? «Ein Zusammengehen mit der Stadt war ursprünglich vorgesehen», sagt Quartiervereinspräsident Thomas Unternährer. «Im Verlauf der Planung zeigte sich aber, dass die beiden Ideen von unterschiedlichen Konzepten ausgehen.» Die beiden Projekte seien parallel gestartet worden, «aber eng koordiniert», sagt Oliver Kehrer, Abteilungsleiter Familien- und Kulturdienste der Stadt Kriens. Wo thematisch sinnvoll, würden Posten aus dem Obernauer Weg in die App der Stadt eingebunden. Der Obernauer Kulturweg kann also zumindest teilweise auch über die App interaktiv abgelaufen werden. Kehrer:

«Das zeigt, dass sich beide Projekte nicht als Konkurrenz verstehen, sondern als Ergänzung.»

Das Projekt Obernauer Weg wird durch den Quartierverein sowie diverse Sponsoren finanziert. Ein Crowdfunding brachte 3000 Franken. «Zudem können wir in unserem Netzwerk auf freiwillige Mitarbeiter und Helfer zählen, wenn es etwa um Fragen der Gestaltung oder die Aufarbeitung von Texten geht», sagt der Quartiervereinspräsident.

Die App zur Erkundung des Krienser Industriewegs steht ab 16. Oktober in den bekannten App-Stores für Apple und Android zum Download bereit. Infos: www.ik-kriens.ch