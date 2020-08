Die Stadt Luzern betont: Die Määs-Absage ist definitiv

Schausteller gehen in Bern auf die Strasse, in Luzern wird im Hintergrund lobbyiert – findet die Määs doch noch statt?

Seit letzten November stehen die Fahrgeschäfte der Schausteller still. Keine Einnahmen und nur Kosten – ein ganzer Berufszweig bangt um seine Zukunft. In Luzern wurden erste Hebel in Bewegung gesetzt.