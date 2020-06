Video Die Stadt Luzern vor der Richtungswahl: Manuela Jost (GLP) und Judith Dörflinger (SP) im grossen Streitgespräch Das spannendste Rennen beim zweiten Wahlgang für die Luzerner Stadtratswahlen spielt sich zwischen der GLP-Baudirektorin Manuela Jost und SP-Herausforderin Judith Dörflinger ab. Robert Knobel 18.06.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur drei von fünf amtierenden Luzerner Stadträten haben die Wiederwahl im ersten Anlauf (29. März) geschafft:

Alles anzeigen

Franziska Bitzi (CVP) und Manuela Jost (GLP) müssen also in den zweiten Wahlgang, der am 28. Juni stattfindet. Während der Anspruch der CVP auf einen Stadtratssitz relativ unbestritten ist, muss sich die GLP als Kleinpartei immer wieder dafür rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die SP als grösste Partei neu zwei Sitze für sich beanspruchen will. Den zweiten Sitz will die SP mit Judith Dörflinger erobern – wohl auf Kosten der GLP.

GLP-Kandidatin Manuela Jost (57) ist seit 2012 Baudirektorin der Stadt Luzern. Die GLP-Politikerin ist studierte Ökonomin und Ethnologin sowie Yogalehrerin.

SP-Kandidatin Judith Dörflinger (51) ist Sozialarbeiterin, Primarlehrerin und seit 2014 Schulleiterin in Luzern. Sie kandidiert für die SP für den Stadtrat.

Wir haben mit den beiden Kandidatinnen per Video-Chat gesprochen:

Judith Dörflinger landete im ersten Wahlgang auf dem 6. Platz von insgesamt 10 Kandidaten. Von allen nicht Bisherigen machte sie somit das beste Resultat. Dörflinger begründet ihre Kandidatur damit, dass sie eine Wahl ermöglichen wolle. Und sie kritisiert die bisherige Arbeit des Stadtrats:

Auch wenn die SP immer betonte, ihre Kampfkandidatur richte sich nicht gegen ein bestimmtes Stadtratsmitglied, ist klar, dass Dörflinger vor allem Manuela Jost (GLP) gefährlich werden könnte. Das sagt Jost dazu:

Manuela Jost war bei den städtischen Wahlen stets im Auge des Sturms:

2012 schaffte die GLP-Kandidatin die Wahl mit Hilfe der bürgerlichen Parteien .

schaffte die GLP-Kandidatin die Wahl mit Hilfe der . 2016 kam es zum dramatischen Bruch: CVP und FDP schlugen sich auf die Seite der SVP und liessen Jost fallen. In der Folge wurde die GLP-Politikerin nun von SP und Grünen unterstützt und schaffte die Wiederwahl.

kam es zum dramatischen Bruch: CVP und FDP schlugen sich auf die Seite der SVP und liessen Jost fallen. In der Folge wurde die GLP-Politikerin nun von unterstützt und schaffte die Wiederwahl. 2020 ist es wieder anders: Die SP greift an – Jost wird nun von CVP und FDP unterstützt (auch weil diese um jeden Preis einen zweiten SP-Sitz verhindern wollen).

Ist Manuela Jost nun links oder bürgerlich? Das sagt sie zu ihrer politischen Ausrichtung:

Für Judith Dörflinger ist jedenfalls klar, wo ihre Konkurrentin politisch zu verorten ist:

Allerdings hat Manuela Jost in den letzten Jahren insbesondere den gemeinnützigen Wohnbau vorangetrieben – was als klassisch linke Politik gilt. Doch Manuela Jost sieht dies anders:

Die Stadt Luzern prüft zurzeit Modelle, um die Tagesschule zum Standard zu machen. Das bedeutet: Alle Kinder essen grundsätzlich in der Schule zu Mittag. Wer dies nicht wünscht, muss sein Kind explizit abmelden. Diese Pläne gehen auf eine GLP-Motion im Parlament zurück, die auch von der SP unterstützt wurde. Noch ist zwar Luzern weit davon entfernt, flächendeckende Hortplätze anzubieten. Doch Dörflinger wie Jost wollen dies ändern:

Der Luzerner Stadtrat hat eine erste Schätzung veröffentlicht über die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise. So erwartet er für die Jahre 2020 und 2021 Steuerausfälle in der Höhe von 14 Millionen Franken. Wie soll dieses Geld wieder reingeholt werden? Braucht es gar eine Steuererhöhung? Hier sind sich die beiden Kandidatinnen weitgehend einig:

Die Stadt Luzern bekennt sich zwar zur Förderung des Veloverkehrs. Dennoch ist die Situation für Velofahrer nach wie vor unbefriedigend, teils sogar gefährlich. Das räumt auch Manuela Jost ein:

Auch für Judith Dörflinger gibt es in Sachen Veloverkehr noch viel zu tun. So wünscht sie sich zum Beispiel eine kombinierte Velo-/Busspur am Löwenplatz:

Auch wenn die Touristencars seit Wochen verschwunden, die Uhrenläden am Schwanenplatz leer bleiben: Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass die Stadtluzerner Bevölkerung dem Gruppentourismus kritisch gegenüber steht und Anpassungen wünscht (wir berichteten). Dass sich etwas ändern muss, ist auch für Jost und Dörflinger klar:

Für Manuela Jost ist die Umfrage aber nicht in erster Linie ein Ausdruck der Unzufriedenheit, sondern auch eine Bestätigung, dass der Tourismus für Luzern weiterhin eine hohe Bedeutung haben soll:

Es war in der Stadt Luzern fast schon ausgemachte Sache: Das altersschwache Theatergebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert soll einem zeitgemässen Neubau weichen. Dieser soll das Stadtbild aufwerten und gleichzeitig den Bedürfnissen eines modernen Theaterbetriebs gerecht werden. Doch Luzern hat die Rechnung ohne Bern gemacht: Ein Gutachten der eidgenössischen Denkmalbehörden fordert, zumindest einen Teil der historischen Bausubstanz zu erhalten (wir berichteten). Der Stadtrat will sich nicht auf Muskelspiele mit dem Bund einlassen und prüft nun, wie ein Neubau bei gleichzeitigem Erhalt der Nordfassade möglich ist. Wieso kämpft der Stadtrat nicht mehr für die Variante Neubau, Frau Jost?

Auch Judith Dörflinger wäre «sehr für einen Neubau», wie sie sagt. Doch nun müsse man sich mit der neuen Ausgangslage arrangieren: