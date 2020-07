Die Stadtluzerner bleiben der Freiluft-Lounge am Löwenplatz fern Die Sitzgelegenheiten auf dem Löwenplatz ziehen nicht sehr viele Leute an. Die Stadt Luzern nimmt's gelassen – und der Quartierverein Hochwacht bringt eine neue Idee ins Spiel. Simon Mathis 29.07.2020, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Statt Reisecars stehen seit Anfang Juni auf dem Löwenplatz Pflanzen, Bänke und Stühle. Temporär und kurzfristig hat der Stadtrat neben dem Bourbaki für 20'000 Franken eine «Freiluft-Lounge» eingerichtet, die zum Verweilen einladen soll. Nur: Das grosse Verweilen hat sich bislang nicht eingestellt. Ein Augenschein über mehrere Wochen (siehe Bildergalerie) zeigt, dass der begrünte Spickel kaum genutzt wird. Bei schönem Wetter sind mittags und abends teils sechs bis acht Personen auszumachen, häufig herrscht in der Lounge aber eher Leere.

29. Juni 2020, 14.30 Uhr 1. Juli 2020, 12.40 Uhr 3. Juli 18.30 Uhr 6. Juli, 13.40 Uhr 23. Juli 2020, 19 Uhr 24. Juli, 18.15 Uhr 27. Juli, 14.20 Uhr 29. Juli 2020

Thomas Gfeller, der frischgewählte Fraktionschef der SVP Stadt Luzern, hat eine ähnliche Beobachtung gemacht. «Ich fahre drei- bis viermal pro Tag am Löwenplatz vorbei. Da habe ich festgestellt, dass die grüne Oase tatsächlich relativ dürftig genutzt wird.» Die Situation sei zusätzlich seltsam, da hin und wieder bereits wieder Cars auf den Platz zu sehen seien.

Grund für Ärger sei das allerdings nicht, so Gfeller. Als der entsprechende Vorstoss der SP im Parlament angenommen wurde, habe man der SVP nämlich «hoch und heilig» versichert, dass die Begrünung lediglich temporär bleiben soll. «Wenn die Situation im Oktober wieder rückgängig gemacht wird, ist der Schaden nicht allzu gross», hält Gfeller fest.

Der temporäre Löwenplatz in der Stadt Luzern ist menschenleer. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 29. Juli 2020)

Quartierverein bringt Pop-up-Café ins Spiel

Die Idee für die temporäre Zwischennutzung hat der Quartierverein Hochwacht ins Spiel gebracht. Der Verein habe ebenfalls festgestellt, dass teilweise nicht sehr viele Personen den temporären Stadtpark genutzt hätten, sagt Co-Präsidentin Andrea Schultheiss. «Dies erstaunte uns aber nicht wirklich, da der Platz ja doch sehr befahren ist.» Dennoch sei der Verein der Meinung, dass sich der Einsatz gelohnt habe:

«Die Begrünung trägt etwas zur Lebensqualität an diesem doch eher nicht so schönen Flecken in der Stadt Luzern bei.»

Ursprünglich habe der Quartierverein die Idee gehabt, auf dem Carparkplatz ein Pop-Up-Café oder eine Bar zu errichten. Da es sich aber um eine Zwischennutzung handle, habe man diese Idee nicht weiter verfolgt. «Falls es noch längere Zeit dauert, bis die Touristencars wieder in Luzern einfahren, wäre es wohl sinnvoll, diese Idee nochmals in Betracht zu ziehen», so Schultheiss.

Der politische Impuls für die Freiluft-Lounge ging von einem SP-Vorstoss aus. «Mein Eindruck vom Besucheraufkommen ist ein anderer», sagt Postulant und SP-Grossstadtrat Yannick Gauch auf Anfrage. «Wann immer ich am Löwenplatz vorbeikomme, sehe ich Leute. Man kann sicher nicht behaupten, dass er ungenutzt sei.» Vor allem wenn man bedenke, wie kostengünstig und niederschwellig das Projekt umgesetzt wurde, könne man es durchaus als Erfolg bezeichnen. «Ich finde, die Zwischennutzung ist geglückt», so Gauch.

Lieber Löwendenkmal als Löwenplatz

Und wie zufrieden ist die Stadt Luzern? «Wir erhalten viele Rückmeldungen, dass der Platz optisch gut aussieht», sagt der stellvertretende Stadtgärtner Fritz Bächle. «Für einen Aufenthalt ist es den Leuten aber vermutlich dann doch meistens zu heiss und vor allem zu laut.» Zudem sei die Konkurrenz durch andere Aufenthaltsorte in unmittelbarer Nähe des Löwenplatzes relativ gross, fährt Bächle fort. Er verweist auf das Löwendenkmal, den Vorplatz beim Bourbaki und auf den See.

«Da nehmen die Leute wahrscheinlich den kurzen Fussmarsch lieber auf sich, um ein ruhigeres Plätzchen zu finden.»

Wie ein Augenschein am Mittwoch zeigt, sieht das Löwendenkmal tatsächlich deutlich belebter aus:

Bild: Robert Knobel (Luzern, 29. Juli 2020)

Dass die Besucherzahl am Löwenplatz hinter den Erwartungen zurückbleibe, könne man nicht sagen. Denn: «Grosse Erwartungen hatten wir von vornherein nicht.» Bedeutende Änderungen an anderen Carparkplätzen sind laut Bächle nicht mehr zu erwarten. Beim Schwanenplatz wurden temporär Blumen in Gefässen platziert, beim Inseli habe es genügend Grün und Sitzmöglichkeiten in der nahen Umgebung. «Mehr ist nicht geplant», hält Fritz Bächle fest.