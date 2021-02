Musik Die Suche nach dem eigenen Ausdruck: Richi Koechli steht seit 30 Jahren auf der Bühne Richard Koechli ist nicht nur ein ausgezeichneter Blueser: Im Verlauf seiner Karriere hat er zu einem persönlichen Mix aus Roots-Musik und Songs gefunden. Pirmin Bossart 03.02.2021, 20.34 Uhr

Ende der 1980er-Jahre veröffentlichte Richi Koechli (59) seine ersten Instrumentals auf einer Kassette. Er war schon damals ein technisch versierter und sensibler Gitarrist, der sich von Blues, Folk, Country und anderer Roots-Musik inspirieren liess.

Richard Koechli. Bilder: PD

Diese Wurzeln sind bis heute dominant, doch sein Spiel und sein Ausdruck haben sich verfeinert. Neu dazu gekommen sind eigene Songs, die auch keltische, chansoneske und Pop-Einflüsse absorbieren können, und von Richi Koechli selber gesungen werden.

«Sultans of Swing»

Einen schönen Einblick in seine Entwicklung als Gitarrist, Songschreiber und Sänger geben die 30 Nummern, die Koechli aus Anlass seiner 30-jährigen Profi-Musiker-Karriere als Download-Links seinem aktuellen Jubiläumspaket beifügt (siehe Hinweis). Es sind ausgewählte Kuriositäten und unveröffentlichte Livestücke aus den Jahren 1987 bis 2019. Darunter findet sich eine gut rockende Version von «Sultans of Swing» (Dire Straits), die er 1991 mit der Coverband The Boogers im Stadtkeller über die Bühne brachte. Als er die Aufnahme hörte, sei ihm das etwas unheimlich vorgekommen, sagt Koechli. «Bei dieser Interpretation war ich mit Haut und Haaren Mark Knopfler – ich wollte aber Richard Koechli sein.»

Damals war er auch mit Eat the Cannibals unterwegs, einer weiteren Coverband, in der Bruno Amstad, Marco Jencarelli, Fausto Medici und Carmelo Fiannaca mitwirkten. Daneben spielte Koechli in zahlreichen Country-Bands und war dabei, als mit der Luzerner Seenachts Session das spätere Blue Balls lanciert wurde, für das er in den ersten Jahren jeweils am Eröffnungsabend eine Schweizer Session organisierte. «Ich lernte in dieser Zeit die Rolle des Bandleaders, den Umgang mit den verschiedensten Charakteren und mein heutiges Credo: Mach nicht einen auf Chef, lass sie einfach glücklich sein und spielen!»

Das Ringen des Sängers

Ein wichtiger Wendepunkt kam, als Koechli 1997 sein Débutalbum «Envole-toi» veröffentlichte und mit einem Quintett seine erste eigene Band gründete. Seine Geschichten erzählte er ohne Gesang. Das änderte sich mit dem Album «Blue Celtic Mystery» (2002), auf dem er die mystischen Atmosphären von keltischer Musik mit Blues verschmolz – und selber sang. Koechli tat sich lange schwer mit dem Singen. Dann merkte er, dass das Singen als Nebeneffekt sogar sein gelegentliches Stottern neutralisieren konnte. Auf seinem aktuellen Album mit den J.J.-Cale-Songs kommt Koechlis dunkel raunende Stimme besonders gut und entspannt zur Geltung. Auch da scheint ihn Cales Flüstergesang bestärkt zu haben.

Der Wechsel vom reinen Gitarristen zum Sänger und Songschreiber war für Koechli ein wichtiger Moment in seiner Laufbahn. Das Album «Parcours» (2018) ist für seine Blues- und Roots verwurzelten Songmischungen ein vorläufiger Höhepunkt. Der Schritt zum Singer-Songwriter sei bis heute nicht restlos abgeschlossen, sagt Koechli. «Aber er hat mir neue Perspektiven eröffnet und mich glücklich gemacht.»

Der wortgewandte Koechli schreibt und singt seine Texte auf Englisch, Französisch und manchmal auf Mundart. Seine Frau Evelyne ist Französin, sie lebt in der Auvergne. Dort verbringt er so viel Zeit wie möglich und tüftelt in seinem kleinen Tonstudio. Seinen Wohnsitz in der Schweiz hat er 2007 von Luzern in eine kleine Wohnung nach Egolzwil verlegt. «Das Pendeln zwischen den zwei Welten ist für mich eine grosse Bereicherung.»

Filmmusik und Bücher

2013 gewann Richi Koechli den Swiss Blues Award, den er sich mit seinem geerdeten Blues-Album «Howlin' with the Bad Boys» reichlich verdient hatte. Ein Höhepunkt wurde seine Filmmusik für die Buch-Verfilmung von Pedro Lenz «Der Goalie bin ig» (Sabine Boss), die 2014 den Schweizer Filmpreis für die beste Filmmusik gewann. «Die Zusammenarbeit war spannend und leichtfüssig zugleich», sagt Koechli. «So locker kam ich noch nie im Leben zu Erfolg.»



Viel Erfolg brachten ihm auch seine Gitarren-Fachbücher, in denen er sein Saiten-Handwerk kompetent und anschaulich weitergibt. Rund 70'000 Bücher hat er bis heute verkauft, 2011 wurde sein Buch «Masters of Blues Guitar» mit dem deutschen Editionspreis ausgezeichnet. Seit 2014 hat Koechli auch drei belletristische Bücher veröffentlicht, in denen er seine Leidenschaft für das Schreiben fiktional auslebt. Mit seinem Erfahrungsschatz und seinen Imaginationen nähert er sich alten Blues-Persönlichkeiten (Robert Johnson, Tampa Red) oder erzählt aus dem Leben des «Laid-back»-Pioniers J.J. Cale – mit einer Hommage-CD inklusive.

Persönliche Sinnkrisen haben auch Richi Koechli nicht verschont. Er hat sich immer wieder durchgeboxt, ist dabei bescheiden geblieben, hat auf der Bühne Hoffnung vermittelt. Geholfen habe ihm auch der Glaube, sagt Koechli. So ist es nur folgerichtig, dass sein nächstes Album, an dem er arbeitet, «Holy Blues» heissen soll. «Ich habe schon immer vereinzelt Songs mit spirituellem Charakter in meine Platten geschmuggelt. Jetzt möchte ich mal ein Konzeptalbum ausschliesslich mit Gospel und spirituellem Blues aufnehmen.»

Hinweis: Aus Anlass seines 30-Jahr-Jubiläums veröffentlicht Richard Koechli ein Vinyl-Doppelalbum. Die erste LP enthält sein aktuelles J.J. Cale-Tribut-Album «The Real Chill», die zweite LP-«Collection» ist ein Best-of-Album mit Songs aus 30 Jahren. Die «Collection» ist auch auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Zusätzlich können mehr als zwei Stunden Audio-Raritäten aus 30 Jahren sowie das aktuelle Buch «J.J. Cale, der stille Meister» als PDF-eBook heruntergeladen werden. Weitere Informationen unter: www.richardkoechli.ch