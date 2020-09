Reportage Diese Horwer Institution greift Demenzkranken und ihren Familien unter die Arme Die Tagesstätte Pilatusblick in Horw bietet seit zehn Jahren Betreuungsmöglichkeiten für demente Menschen. Sie schliesst damit eine Lücke im Angebot für Betroffene. Sophie Küsterling 10.09.2020, 05.00 Uhr

Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr. In der Tagesstätte Pilatusblick für demenzkranke Menschen in Horw findet die Musikstunde statt. Die Gäste – so werden die Demenzkranken hier genannt – Marietta, Claudia und Rosa singen mit der Musik- und Bewegungslehrerin Myrtha Roth und den beiden Betreuerinnen Verena Klaus und Isabelle Ruf gerade «Das alte Haus von Rocky Docky».

Isabelle Ruf (links) und Verena Klaus während der Musikstunde, Myrtha Roth spielt im Hintergrund Klavier.

Bilder: Dominik Wunderli

(Horw, 1. September 2020)

Regelmässiges Musizieren, so erklärt die Leiterin der Tagesstätte, Ursula Weibel, und bezieht sich dabei auf den Genfer Musikpädagogen Émile Jaques-Dalcroze, aktiviere verschiedene Gehirngegenden und verringere das Sturzrisiko um fast die Hälfte. Das ist wichtig, denn Demenzkranke haben aufgrund ihrer Krankheitssymptome oft ein erhöhtes Sturzrisiko.

Nach der Musikstunde gibt es Kaffee, Claudia holt ihr Strickzeug hervor, und später sitzen Marietta, Claudia und Rosa um den Esstisch und sortieren gemeinsam eine grosse Schachtel voller Knöpfe. «Ich komme gerne hierher. Besonders wegen Vreni [Verena Klaus], sie ist eine ‹gmögige›», erklärt Marietta und widmet sich wieder mit grosser Konzentration ihren Knöpfen. Claudia sagt, dass ihr der Austausch mit anderen Frauen besonders gefällt. Und Rosa möchte wissen, wann der Artikel denn veröffentlicht werde. Sie hole ihre Zeitung nämlich jeden Morgen um zehn vor sieben aus dem Briefkasten.

Myrtha Roth und Isabelle Ruf während der Musikstunde. Regelmässiges musizieren vermindert das Sturzrisiko um fast die Hälfte.

Die Musik- und Bewegungspädagogin Myrtha Roth unterhält sich nach der Musikstunde mit Rosa.

Claudia nimmt nach dem Kaffee das Strickzeug hervor.



Die Gäste der Tagesstätte haben van Goghs berühmtes Gemälde «Zwölf Sonnenblumen in einer Vase» nachgemalt. Die Bilder hängen über dem Sofa.

Für Abwechslung in der Musikstunde ist gesorgt.





Freundschaften haben sich gebildet

Als die Tagesstätte Pilatusblick vor zehn Jahren ihre Tore öffnete, dauerte es ein halbes Jahr, bis der erste Gast über die Türschwelle trat. Mittlerweile betreut sie bis zu fünf demenzkranke Personen pro Tag. Insgesamt sind es 20 Gäste aus den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden, die über die Woche verteilt in der Tagesstätte einkehren. Der jüngste Gast ist gerade einmal 65 Jahre alt, der älteste über 90. Auf der Warteliste befinden sich derzeit zwei Personen. Weil die Tagesgruppen stets dieselben bleiben, sind unter den Gästen auch Freundschaften entstanden. «Das ist etwas vom schönsten für mich, wenn sich die Gäste über die Anwesenheit der anderen Gäste freuen», sagt Ursula Weibel. Es bestehe ein mitfühlendes und tolerantes Verhältnis unter ihnen, auch wenn es manchmal schwieriges Verhalten gebe.

Die Leiterin Ursula Weibel hat die Tagesstätte vor zehn Jahren mitgegründet.



Dass die Gäste sich mögen, zeigt sich auch, als während des Sortierens der Knöpfe ein weiterer Gast, Paulina, hereinkommt. Sie hatte wegen eines Zahnarzttermins die Musikstunde verpasst. Als Rosa Paulina sieht, lächelt sie und winkt ihr zu: «Paulina, hallo Paulina!» Solche Freundschaften sind wichtig, denn oft beginnt mit der Demenz auch die soziale Isolation. «Die sozialen Kontakte verändern sich für Demenzkranke sehr. Oft begeben sie sich aus der Angst vor Überforderung oder Blossstellung nicht mehr unter Leute, oder sie können sich nicht mehr organisieren und vergessen vielleicht eine Chorprobe oder einen Jass», erklärt Weibel.



Lücke im Betreuungsangebot schliessen

Doch nicht nur den Gästen tut der Aufenthalt in der Tagesstätte gut, sondern auch den Angehörigen. Denn Personen im Anfangsstadium einer Demenz brauchen noch kaum Pflege, sondern «nur» mehr Betreuung. Das heisst, die Demenzkranken können zwar selbst aufstehen, duschen und sich die Fingernägel schneiden. Aber sie können beispielsweise ihren Tag nicht mehr planen, vergessen vieles, essen unregelmässig, haben einen grossen Bewegungsdrang oder beschäftigen sich gar nicht mehr und treffen sich auch nicht mehr mit anderen Leuten. Oftmals kümmern sich der Ehepartner oder die Ehepartnerin um die Demenzkranken. Eine belastende Arbeit, sagt Weibel:

«Man sieht ihnen oft an, dass sie erschöpft sind.»

Hier hakt die Tagesstätte ein. «Wir füllen die Lücke in der Betreuung von demenzkranken Menschen – im Anfangs- oder mittleren Stadium – die zwar noch zu Hause wohnen und nur wenig Pflege brauchen, aber den Alltag nicht mehr allein bewältigen können. Wir sind da, wenn es für die Angehörigen eine zu grosse Belastung wird und sie erschöpft sind.» Ist die demenzkranke Partnerin in der Tagesstätte, hat der Ehemann das Haus oder die Wohnung für sich, kann jemanden einladen, den Haushalt in Ruhe besorgen, etwas lesen oder einfach für einen Tag weggehen. Dinge, die mit einem demenzkranken Partner auf der Strecke bleiben. «Einen Tag nur für sich zu haben, tut ihnen gut. Und sie sehen auch, dass es ihren Angehörigen hier gefällt», sagt Weibel.

Privat geführte Tagesstätten für Demenzkranke wie den Pilatusblick gibt es wenige – im Kanton Luzern gibt es insgesamt sechs. Oft werden solche Betreuungsangebote von Pflegeheimen angeboten. «Viele hören aber auch wieder damit auf, weil es sich nicht rentiert. Denn wenn man es gut machen und individuelle Betreuung anbieten will, kostet es sehr viel», erklärt Weibel, die den Pilatusblick mitgegründet hat.

Demenzangebote in der Zentralschweiz In der Schweiz leben gemäss Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) schätzungsweise 128'000 demenzkranke Personen, dabei kommen pro Jahr rund 30'400 Neuerkrankungen dazu. Einige Kantone – darunter auch Luzern – haben eine kantonale Demenzstrategie erarbeitet. Nebst Betreuungs- und Pflegeangeboten der Spitex, des Roten Kreuzes oder von Pflegeheimen gibt es auch private Organisationen, die Tages- und Nachtstrukturen für Demenzkranke anbieten. Dazu gehören nicht nur die Tagesstätte Pilatusblick, sondern auch die Stiftung «Der rote Faden», das Flückmättli, die Stiftung «Aktion Demenz», der Hof Obergrüt sowie Immomänt. (sok)

«Einen Beitrag zur Lebensqualität leisten»

Auch die Tagesstätte rentiert eigentlich nicht. Die Angehörigen bezahlen für die Betreuung eines Gastes 136,40 Franken pro Tag. Je nach Pflegestufe bezahlen Krankenkasse und Wohngemeinde ebenfalls einen Beitrag. Die Beiträge sind aber gering, weil demenzkranke Menschen im Anfangsstadium wenig Pflegeleistungen benötigen. Der Pilatusblick erhält im Schnitt insgesamt etwa 200 Franken pro Tag und Gast.

Deswegen ist die Tagesstätte auf private Spenden und Stiftungsgelder angewiesen. Zudem organisiert der Pilatusblick Musik- und Bewegung-Kurse sowie Hirnleistungstrainings für Personen ab 60 Jahren. Um die Kosten relativ tief zu halten, zahlt die Tagesstätte ihren elf Mitarbeiterinnen auch einen eher tiefen Lohn. Doch dieser ist nicht abträglich. Weibel: «Alle sind sehr motiviert – trotz des kleinen Lohns. Denn wir wissen, dass wir hier etwas bewirken, indem wir einen kleinen Beitrag zum Wohlbefinden und der Lebensqualität der Demenzkranken leisten und die Angehörigen entlasten können.»