Die Theaterkids Luzern beleuchten Gender-Klischees Im neuen Stück zieht ein Bub ein Tutu an und geht so in die Schule. Das wirft hohe Wellen. Yvonne Imbach 13.11.2020, 17.54 Uhr

Elias Lustenberger wagt sich als Tim mit Tutu in die Schule. Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 11. November 2020)

Die Theaterkids Luzern sind seit 2005 im Historischen Museum Luzern zu Gast. Mit Theaterstücken zeigen sie an verschiedenen Stationen im Museum Szenen, die kinder- und jugendgerecht aktuelle Ausstellungen begleiten. Im Rahmen der Sonderausstellung «50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern» feiern die Theaterkids heute Premiere mit dem selbstentwickelten Stück «Tims Tutu».

Los geht’s mit einem Spiel: Zwei Mädchen verkleiden sich als Ballerinas und werden von Monstern angegriffen. Superman taucht auf, die Rettung ist vollbracht. Doch das stinkt den Mädchen gewaltig: Warum müssen sie immer gerettet werden? Sie drehen den Spiess um und in der nächsten Szene trippeln zwei Buben zu «Schwanensee», bis die Monster wieder angreifen und dieses Mal von zwei Superfrauen in Sicherheit gebracht werden. In der nächsten Szene geht es um Mutproben. Der wilde Jack hat sich für den sensiblen Tim eine besondere Aufgabe ausgedacht: «Du musst morgen ein Tutu anziehen und so in die Schule kommen.» Tim überwindet sich und geht tatsächlich im Tutu zur Schule – er erntet entsprechend Spott und Hohn. Im Turnunterricht jedoch rennt er zusammen mit seiner klugen Freundin am schnellsten und gewinnt trotz Tutu. Auf einmal spielt es keine Rolle mehr, dass ein Bub ein Tutu trägt.

Nicole Sauter und Walti Mathis haben zusammen mit den Theaterkids das Stück zur Genderthematik entwickelt. Die 15 Kinder zwischen 10 und 12 Jahren haben eigene Szenen improvisiert und so ihre heutige Lebenswelt in das Thema einfliessen lassen. Walti Mathis berichtet: «Es ist das erste Mal, dass sich Kinder der Primarstufe theatralisch mit der Genderthematik auseinandersetzen und diese zu öffentlichen Aufführungen bringen.»

«Ich finde lange Haare schön»

Die Rolle des Tim wird zweifach besetzt: von Elias Lustenberger (11) sowie Elia Hobi (10), beide aus Luzern. Sie gehören seit mehreren Jahren zu den Theaterkids. Elias erzählt: «Andere Rollen wie Tommy aus Pippi Langstrumpf gefielen mir zwar besser. Aber ich finde die Idee mit dem Tutu lustig.» Es mache ihm auch nichts aus, sich im pinken Ballettkleid zu zeigen. Bei Elia ist auffällig, dass er sein blondes Haar überschulterlang trägt. Wird er manchmal für ein Mädchen gehalten? «Ja, es ist mir schon im Bus passiert. Aber das ist mir egal. Ich finde lange Haare schön und wenn die Leute genauer hinschauen würden, sähen sie ja meine Bubenkleidung.» Elias pflichtet seinem Rollen-Zwilling bei: «Jeder soll selbst wählen, wie er oder sie die Haare trägt.»

Die Geschichte der Theaterkids vermittelt dieselbe Botschaft: Habt den Mut, die Dinge so zu machen, wie man(n) es eigentlich nicht tut. Damit gelingt den jungen Spielerinnen und Spielern ein wichtiger Schritt, den Gender-Klischees entgegenzuwirken – und dies auf sehr amüsante und bereichernde Weise.

Hinweis: Aufführungen Samstag und Sonntag. Infos unter 0412285424 und historischesmuseum.lu.ch/theater/Theaterkids.