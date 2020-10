Die Universität Luzern feiert Geburtstag – und lädt mittels App und Audioguide zur Zeitreise Am 1. Oktober 2020 gibt es die Universität Luzern in ihrer heutigen Form seit 20 Jahren. Um die Geschichte, die bis ins späte 16. Jahrhundert zurückreicht, erfahrbar zu machen, hat die Universität einen öffentlichen Themenrundgang in der Stadt inklusive App und Audioguide geschaffen. 01.10.2020, 18.19 Uhr

Interessierte können sich mittels App auf eine Zeitreisebegeben Bild: PD

(pw) Von der Jesuitenkiche über den Weinmarkt und die Musegg zum Löwendenkmal, hin zum Carl-Spitteler-Quai, wieder zurück zum Schwanenplatz. Und via die Zentral- und Hochschulbibliothek unter den Gleisen hindurch zum Uni/PH-Gebäude direkt neben Bahnhof, See und KKL Luzern: Hier liegen, wie die Universität Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, einige der insgesamt 20 Stationen des neu geschaffenen Themenrundgangs, der die Meilensteine auf dem Weg zur heutigen Universität an den jeweiligen Orten des Geschehens aufzeigt. Den Anlass dafür, den Rundgang für die Öffentlichkeit zu schaffen, ist das 20-jährige Bestehen der Universität Luzern.