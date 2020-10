Schwerpunkt Die Universität Luzern feiert Jubiläum – und ist in 20 Jahren 10 Mal grösser geworden Die Uni Luzern feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Sie ist stark gewachsen – und will eine fokussierte Uni mit persönlichem Charakter bleiben. Linda Leuenberger 30.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Postgebäude vor 15 Jahren (oben) und das heutige Uni-Gebäude in Luzern. Bilder: Peter Appius und Pius Amrein

Es war der fünfte von vier gescheiterten Versuchen, in Luzern eine Universität zu etablieren. Ein «Sensationserfolg», wie er in Uni-Kreisen genannt wird. Die Jahrhundertwende kennzeichnet den Startschuss für den Umbau der damaligen universitären Hochschule Luzern in eine «echte» Universität mit drei Fakultäten.

Nun ist es 20 Jahre her, als die theologische und die geisteswissenschaftliche Fakultät ihren Lehrbetrieb aufnahmen. Zeit zurückzublicken, fand man bei der Uni. Sie beauftragte die Historiker Aram Mattioli und Markus Ries mit der Organisation eines Rundgangs durch die Stadt Luzern. «Weg der Universität» nennt er sich – und datiert 400 Jahre zurück. An 20 Stationen warten historische Einblicke und Meilensteine der Uni Luzern auf Interessierte. Der Rundgang startet bei der Jesuitenkirche. Wie vielerorts in Europa ist zu Zeiten der christlichen Glaubensspaltung auch in Luzern ein jesuitisch geführtes Kollegium entstanden. Die Geschichte der Uni ist auf die damalige theologische Lehrtätigkeit zurückzuführen. Aus dem gleichen geschichtlichen Hintergrund erwuchsen auch die Unis Bern und Zürich. Während diese aber schon bald 190-jährig werden, ist die Uni Luzern gerade dem Teenageralter entwachsen.

Aus 20 Standorten in der Stadt Luzern wird ein einziger

In ihrer Anfangszeit um die Jahrhundertwende waren die Lehrveranstaltungen der Uni Luzern über die ganze Stadt verteilt. Wo zu Beginn nur 300 Leute studierten, wurden es bald mehr. Da sowohl die PH Luzern als auch die Zentral- und Hochschulbibliothek mit Platzmangel zu kämpfen hatten, entstand die Idee, mit der Uni unter ein Dach zu ziehen. Schliesslich wurde das leere Postvertriebsgebäude am Bahnhof als zentraler Standort ins Auge gefasst:

Den Architekturwettbewerb für den Umbau gewannen Philipp Fischer und Evelyn Enzmann. Bild: Eveline Bachmann (22. Dezember 2005)

2006 wurde das Projekt an der Urne gutgeheissen.

Bild: Markus Forte (17. Juli 2006)

Ein Jahr darauf begann der Umbau, der mehrere Jahre dauerte:

Bild: Chris Iseli (7. Oktober 2009)

Im Sommer 2011 konnten alle 20 über die Stadt verteilten Standorte im neuen Uni-PH-Gebäude untergebracht werden. Im September fand die Einweihungsfeier statt, im Beisein des damaligen Bundesrats Didier Burkhalter und dem damaligen Luzerner Finanzdirektor Marcel Schwerzmann:

Bild: Remo Nägeli (1. September 2011)

Der zentrale Standort der Uni Luzern ist in der Schweiz einzigartig. Dies dürfte dazu beitragen, dass sie als attraktiver Studienort wahrgenommen wird. Seit der Eröffnung vor zwanzig Jahren hat sich die Anzahl Studierender von 300 auf 3028 verzehnfacht. Eine erfreuliche Bilanz, sagt Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Uni. Die Uni sei sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Von Übermut ist aber keine Spur. Portmann sagt, die Phase des grossen Wachstums sei vorbei. Nun strebe die Uni ein moderates Wachstum an, sie wolle eine fokussierte Uni mit persönlichem Charakter bleiben. Darin sieht die Uni ihre Stärke: «Dank der persönlichen Atmosphäre und direktem Kontakt zu den Dozierenden bietet die Uni Luzern ihren Studierenden optimale Lern- und Arbeitsmöglichkeiten.» Für die weitere Entwicklung wird gemäss Portmann ein Ausbau des bestehenden Studienangebots – insbesondere bei Verhaltenswissenschaften und Psychologie – geprüft. Daneben werden die Weiterbildungsstudiengänge ausgebaut, die sich unter anderen an berufstätige Akademikerinnen richten.

Bild: Pius Amrein

Wirtschaftsfakultät nach hartem Abstimmungskampf auf Kurs

Noch 2016 wurden Ausbaupläne der Uni politisch heftig bekämpft. Damals machte sie mit der Eröffnung ihrer vierten Fakultät – der Wirtschaftsfakultät (WF) – von sich reden. Die Gegner meinten etwa: Eine Wirtschaftsfakultät biete unnötige Konkurrenz zu Studiengängen der Hochschule, sie sei nur aus Kostengründen gewählt worden, und sie biete kein Profil. Auch die Finanzierung durch Private wurde stark kritisiert. Nichtsdestotrotz startete die WF nach gewonnener Abstimmung mit 200 Studierenden.

Bei der Eröffnungsfeier der Wirtschaftsfakultät lauschten Gründungsdekan Christoph Schaltegger (v.l.), SNB Präsident Thomas Jordan, Regierungsrat Reto Wyss und Rektor Bruno Staffelbach den Rednerinnen und Rednern:

Bild: Dominik Wunderli

Laut Uni ist man auf Kurs, was das Ziel von 600 Studierenden an der Fakultät betrifft.

Nun haben im Herbst rund zehn Prozent mehr Personen ein Studium begonnen als im Vorjahr. Der Anstieg hängt wohl mit Corona zusammen: Viele Gymnasiastinnen haben auf ein Zwischenjahr verzichten müssen und gleich nach der Matura mit dem Studium begonnen. Schon vor Corona war es jedoch schwierig, zur Mittagszeit in der Mensa einen Platz zu ergattern. Ebenso sind Bibliotheksarbeitsplätze in den Prüfungsphasen rar. Wie viele Studierende verträgt die Uni? Genaue Zahlen seien erst im November bekannt, so Portmann. «Klar ist aber, dass die Uni über genügend Kapazität verfügt.»

Der Weg der Uni von der Abstimmung bis heute