VBL transportiert erstmals über 51 Millionen Fahrgäste – und erzielt 6,7 Millionen Franken Gewinn Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) konnten im vergangenen Jahr erstmals über 51 Millionen Fahrgäste transportieren. Die Konzernrechnung 2019 schliesst dank deutlich gesteigerten Verkehrseinnahmen mit einem Gewinn von 6,7 Millionen Franken ab. 08.05.2020, 11.25 Uhr

(zim) Im Geschäftsjahr 2019 konnten die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) eine starke Zunahme des Umsatzes um rund 8,6 Millionen auf 100,7 Millionen Franken verzeichnen, wie das Transportunternehmen am Freitag mitteilte. Der Konzerngewinn in der Höhe von 6,7 Millionen Franken konnte primär aufgrund der guten Resultate in allen Tochtergesellschaften erzielt werden.